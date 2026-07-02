México

México vs Inglaterra: 10 datos curiosos antes del partido de 8vos de Final del Mundial 2026

La Selección Nacional busca agrandar su historia en esta Copa del Mundo cuando reciba al equipo de la rosa en el estadio Ciudad de México

Guardar
Google icon
Campo de fútbol con banderas de México e Inglaterra, cuatro balones de fútbol, gradas con espectadores, porterías y torres de iluminación.
Las banderas de México y de Inglaterra se ubican en el círculo central de un estadio de futbol (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Mexicana de Futbol quiere romper la barrera de los 8vos de Final en este Mundial 2026. El Tri liga cuatro victorias en suelo nacional y sin ningún gol en contra. El próximo fin de semana le tocará el turno a la Selección de Inglaterra, quien batallará contra la altura de la capital desde el estadio Ciudad de México.

La escuadra mexicana tendrá varias ventajas para esta contienda: la localía, la altura y la capacidad de sus jugadores que muestran un eslabón formidable que poco antes se había visto en alguna generación representativa en la historia de las Copas del Mundo.

PUBLICIDAD

A días de comenzar el encuentro de México frente a Inglaterra traemos para ti 10 datos que quizá no conocías sobre ambos equipos, esto incluye duelos mundialistas, partidos amistosos e información acerca de futbolistas relevantes.

Datos curiosos de México e Inglaterra

México festeja el boleto a los 8vos de Final. REUTERS/Raquel Cunha
México festeja el boleto a los 8vos de Final. REUTERS/Raquel Cunha

1.- Su primer enfrentamiento fue hace casi un siglo. México e Inglaterra se enfrentaron por primera vez el 24 de mayo de 1959, en un partido amistoso disputado en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, con victoria del Tricolor por 2-1.

PUBLICIDAD

2.- Nunca se han enfrentado en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo hasta 2026. Aunque ambas selecciones han coincidido en la justa veraniega, nunca habían chocado en un duelo de “matar o morir”. El cruce de 8vos de final será el primero en la historia.

3.- En sólo una ocasión se han enfrentado en un Mundial de futbol, concretamente en la fase de grupos del torneo celebrado en Inglaterra 1966. La Selección Mexicana perdió 2-0 y en ese certamen el equipo de Inglaterra se consagró campeona del mundo.

4.- Inglaterra domina el historial ante México. A lo largo de los enfrentamientos oficiales y amistosos. Los Tres Leones aventajan con seis victorias, mientras que el Tri suma dos triunfos y sólo una vez firmaron el empate.

Harry Keane se puso el equipo al hombre en 16vos de Final. Reuters/Nathan Ray Seebeck TPX IMAGES OF THE DAY
Harry Keane se puso el equipo al hombre en 16vos de Final. Reuters/Nathan Ray Seebeck TPX IMAGES OF THE DAY

5.- Ambas selecciones son anfitrionas históricas de la Copa del Mundo: México se convirtió en el primer país en organizar el torneo en dos ediciones distintas (1970 y 1986). En tanto, Inglaterra fue sede en 1966, año que ganó su único título hasta ahora.

6.- México sólo le ha marcado más de un gol a Inglaterra en un mismo partido, en el amistoso de 1959 donde el Tri venció al equipo de la rosa 2-1, con goles de Salvador Reyes y Raúl Cárdenas, reflejando lo cerrados que suelen ser sus enfrentamientos.

7.- La Selección Mexicana ha jugado en dos estadios del futbol inglés: en el monumental estadio de Wembley y también en el complejo del Pride Park, donde la Selección de Inglaterra se presentó ahí por única vez.

8.- Varios mexicanos han jugado en la Premier League, —Liga de Inglaterra—, entre ellos: Javier Chicharito Hernández, Raúl Alonso Jiménez, Carlos Vela, Edson Álvarez, Jared Borgetti, Nery Castillo, Pablo Barrera, Guillermo Franco, Giovanni dos Santos y Carlos Salcido.

Julián Quiñones marcó gol ante Ecuador en el estadio Azteca. REUTERS/Eloisa Sanchez
Julián Quiñones marcó gol ante Ecuador en el estadio Azteca. REUTERS/Eloisa Sanchez

9.- La Selección de Inglaterra fue la primera campeona del mundo del continente europeo al que México enfrentó en un campeonato Mundial, cuando coincidieron en el torneo de 1966.

10.- El duelo del 2026 tiene un ingrediente especial. Será la primera vez que México e Inglaterra se enfrenten en una ronda de eliminación directa de la Copa del Mundo, con un boleto a 4tos de Final en juego, convirtiéndolo en el partido más importante de su historia.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Mexicana Mundial 2026Selección Inglaterra Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Derrrumbe de losa en la colonia Álamos deja tres heridos

Entre las personas afectadas dentro de la vivienda se encontraba un menor

Derrrumbe de losa en la colonia Álamos deja tres heridos

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Liam Gallagher, de Oasis, se siente capaz de cantar las de Juan Gabriel: “La canto en la ducha”

El británico sigue la controversia luego de pronosticar goleada de Inglaterra sobre México en el Mundial 2026

Liam Gallagher, de Oasis, se siente capaz de cantar las de Juan Gabriel: “La canto en la ducha”

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy jueves 2 de julio: manifestantes bloquean Av. Miguel Ángel de Quevedo en Coyoacán

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy jueves 2 de julio: manifestantes bloquean Av. Miguel Ángel de Quevedo en Coyoacán

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de julio?: Línea 5 con retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de julio?: Línea 5 con retrasos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: EEUU quiere cadena perpetua para el hijo y sobrino de “El Abuelo Farías”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: EEUU quiere cadena perpetua para el hijo y sobrino de “El Abuelo Farías”

Operación encubierta de EEUU confisca 138 armas destinadas a México, entre ellas dos rifles Barrett calibre .50

Seis jóvenes desaparecen en Jalisco antes y después de graduarse: Fiscalía alerta de posible reclutamiento del narco

Sentencian a más de 50 años de cárcel al “Gama”, integrante de Guerreros Unidos

Qué se sabe sobre Gilda Lozoya Austin, la hermana de Emilio implicada en Agronitrogenados

ENTRETENIMIENTO

Liam Gallagher, de Oasis, se siente capaz de cantar las de Juan Gabriel: “La canto en la ducha”

Liam Gallagher, de Oasis, se siente capaz de cantar las de Juan Gabriel: “La canto en la ducha”

¿Quién puede volver a amar después del dolor? Santi Casas responde con “CUATROx4”

¿Quién es Quackity, el mexicano que comentará La Velada del Año 6?

Manu Chao en Edomex: cuándo y dónde revivir su concierto histórico del Zócalo

“Aquí no es así”: Letra completa de la canción de Caifanes que mexicanos adoptaron como himno vs Inglaterra

DEPORTES

Esta es la increíble coincidencia que pondría a México como el campeón del Mundial 2026

Esta es la increíble coincidencia que pondría a México como el campeón del Mundial 2026

Becas Benito Juárez y Rita Cetina: ¿Cuándo abren nuevas convocatorias?

CMLL revela a los primeros invitados del Grand Prix 2026: AEW, NJPW y MLW estarán presentantes

Mundial 2026: Gobierno del Reino Unido accede a ampliar horarios de pubs por partido entre Inglaterra y México

Mundial 2026: ¿Cómo ver los octavos de final de México de forma segura?