México vs Inglaterra: 10 datos curiosos antes del partido de 8vos de Final del Mundial 2026

Las banderas de México y de Inglaterra se ubican en el círculo central de un estadio de futbol (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Mexicana de Futbol quiere romper la barrera de los 8vos de Final en este Mundial 2026. El Tri liga cuatro victorias en suelo nacional y sin ningún gol en contra. El próximo fin de semana le tocará el turno a la Selección de Inglaterra, quien batallará contra la altura de la capital desde el estadio Ciudad de México.

La escuadra mexicana tendrá varias ventajas para esta contienda: la localía, la altura y la capacidad de sus jugadores que muestran un eslabón formidable que poco antes se había visto en alguna generación representativa en la historia de las Copas del Mundo.

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A días de comenzar el encuentro de México frente a Inglaterra traemos para ti 10 datos que quizá no conocías sobre ambos equipos, esto incluye duelos mundialistas, partidos amistosos e información acerca de futbolistas relevantes.

Datos curiosos de México e Inglaterra

México festeja el boleto a los 8vos de Final. REUTERS/Raquel Cunha

1.- Su primer enfrentamiento fue hace casi un siglo. México e Inglaterra se enfrentaron por primera vez el 24 de mayo de 1959, en un partido amistoso disputado en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, con victoria del Tricolor por 2-1.

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2.- Nunca se han enfrentado en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo hasta 2026. Aunque ambas selecciones han coincidido en la justa veraniega, nunca habían chocado en un duelo de “matar o morir”. El cruce de 8vos de final será el primero en la historia.

3.- En sólo una ocasión se han enfrentado en un Mundial de futbol, concretamente en la fase de grupos del torneo celebrado en Inglaterra 1966. La Selección Mexicana perdió 2-0 y en ese certamen el equipo de Inglaterra se consagró campeona del mundo.

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4.- Inglaterra domina el historial ante México. A lo largo de los enfrentamientos oficiales y amistosos. Los Tres Leones aventajan con seis victorias, mientras que el Tri suma dos triunfos y sólo una vez firmaron el empate.

Harry Keane se puso el equipo al hombre en 16vos de Final. Reuters/Nathan Ray Seebeck TPX IMAGES OF THE DAY

5.- Ambas selecciones son anfitrionas históricas de la Copa del Mundo: México se convirtió en el primer país en organizar el torneo en dos ediciones distintas (1970 y 1986). En tanto, Inglaterra fue sede en 1966, año que ganó su único título hasta ahora.

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6.- México sólo le ha marcado más de un gol a Inglaterra en un mismo partido, en el amistoso de 1959 donde el Tri venció al equipo de la rosa 2-1, con goles de Salvador Reyes y Raúl Cárdenas, reflejando lo cerrados que suelen ser sus enfrentamientos.

7.- La Selección Mexicana ha jugado en dos estadios del futbol inglés: en el monumental estadio de Wembley y también en el complejo del Pride Park, donde la Selección de Inglaterra se presentó ahí por única vez.

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8.- Varios mexicanos han jugado en la Premier League, —Liga de Inglaterra—, entre ellos: Javier Chicharito Hernández, Raúl Alonso Jiménez, Carlos Vela, Edson Álvarez, Jared Borgetti, Nery Castillo, Pablo Barrera, Guillermo Franco, Giovanni dos Santos y Carlos Salcido.

Julián Quiñones marcó gol ante Ecuador en el estadio Azteca. REUTERS/Eloisa Sanchez

9.- La Selección de Inglaterra fue la primera campeona del mundo del continente europeo al que México enfrentó en un campeonato Mundial, cuando coincidieron en el torneo de 1966.

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10.- El duelo del 2026 tiene un ingrediente especial. Será la primera vez que México e Inglaterra se enfrenten en una ronda de eliminación directa de la Copa del Mundo, con un boleto a 4tos de Final en juego, convirtiéndolo en el partido más importante de su historia.