Seis jóvenes desaparecen en Jalisco antes y después de graduarse: Fiscalía alerta de posible reclutamiento del narco

Tres casos ocurrieron en Puerto Vallarta y otros tres en Guadalajara, donde las familias y autoridades temen la intervención de grupos criminales. Crédito: Especial

Seis jóvenes de Jalisco desaparecieron en los días previos o posteriores a sus ceremonias de graduación. Los casos se dividen en dos grupos: tres estudiantes del CECyTEJ en Puerto Vallarta y tres egresados de secundaria en Guadalajara, todos con edades de entre 14 y 18 años.

La cifra revela un patrón que preocupa a las autoridades y a las familias: el período de festejos escolares de fin de curso se convierte en un momento de alta vulnerabilidad para los adolescentes en el estado.

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Tres estudiantes desaparecen en Puerto Vallarta camino a su graduación

El 25 de junio, Flor Yoselin Espinoza Contreras (18 años), Elvira Monserrat Guzmán Mascorro (14 años) y José Israel Ramos Mejía (17 años) esperaban transporte en la parada de autobús conocida como “El Zancudo”, sobre la carretera estatal 544, en la delegación Ixtapa. Según los testimonios de sus familiares, un grupo de sujetos los interceptó y los privó de la libertad antes de que pudieran llegar a su ceremonia de graduación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECyTEJ).

La Comisión Nacional de Búsqueda activó fichas de alerta y las autoridades estatales desplegaron operativos de rastreo en la zona. La Fiscalía de Jalisco mantiene abiertas las investigaciones para determinar el paradero de los tres jóvenes e identificar a los responsables.

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Seis siluetas de jóvenes se perfilan en un paisaje árido con montañas que ilustra la alarma por su desaparición y el posible reclutamiento criminal en Jalisco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que dijo hoy la Fiscalía de Jalisco en conferencia de prensa

Este 2 de julio, la Fiscalía de Jalisco confirmó en conferencia de prensa que el reclutamiento por parte del crimen organizado es una línea de investigación activa en el caso. La dependencia precisó que, hasta el momento, no hay evidencia de que los jóvenes hayan utilizado alguna aplicación de transporte por plataforma para salir del municipio, aunque sí se trabaja para determinar en qué tipo de vehículo se trasladaron.

Un dato central de la investigación es que, después del 25 de junio, las víctimas mantuvieron comunicación telefónica con sus familias. Les dijeron que se encontraban bien, pero que no podían regresar “por el momento”. La Fiscalía advirtió que esas llamadas forman parte del expediente y se analizan con detenimiento.

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Uno de los elementos más inquietantes que reveló la autoridad fue que una de las jóvenes llamó a su familia para pedirle que retirara las fichas de búsqueda. La Fiscalía fue categórica: eso no ocurrirá. Las alertas nacionales permanecen activas y circulan en todo el país.

La institución también informó que giró solicitudes de colaboración a las fiscalías de Colima y Michoacán, luego de que la investigación arrojara indicios en esas dos entidades. La búsqueda ya no se limita a Jalisco.

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Seis jóvenes graduados sin rostro caminan por un campo de agave en Jalisco, reflejando la preocupación por su posible reclutamiento criminal tras la desaparición de seis personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres egresados de secundaria desaparecen en Guadalajara cinco días después

El 30 de junio, horas después de celebrar su graduación de la Secundaria Técnica 113, Justin Enrique Torres Sandoval (15 años), Jordan Isaac García López (14 años) y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz (14 años) fueron vistos por última vez en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara. Sus familias presentaron las denuncias ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas el miércoles 1 de julio y solicitaron la activación de los protocolos de búsqueda.

La principal línea de investigación apunta a un posible reclutamiento criminal. Los propios adolescentes les habían comentado a personas cercanas que “serían llevados a la sierra durante tres meses”.

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Janet Nayeli Molina López, madre de Justin, relató que su hijo volvió a casa tras la ceremonia y salió poco después para reunirse con amigos. A las 18:46 horas recibió su último mensaje: “Que se va a ir tres meses y que ore por él y que te ama mucho”, narró. “No es una rutina que haga mi hijo”, agregó.

Al salir a buscarlo, un amigo de Justin le contó que durante la graduación el adolescente había comentado que él y otros compañeros serían llevados a la sierra. Justin ya había tramitado su ingreso a la Preparatoria 11 de la Universidad de Guadalajara.

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Tres casos ocurrieron en Puerto Vallarta y otros tres en Guadalajara, donde las familias y autoridades temen la intervención de grupos criminales. Crédito: Especial

El dolor de las familias y los llamados de auxilio

Olivia Raquel Enríquez Ulloa, tía de Jordan Isaac, explicó que el hermano menor del adolescente los escuchó despedirse diciéndole que irían “a trabajar a la sierra”. Ella conoce ese dolor de cerca: lleva tres años y nueve meses buscando a su propio hijo desaparecido. “Es volver a empezar el dolor otra vez, abrir otra vez la llaga”, dijo entre lágrimas.

Christopher Alfredo Sandoval Muñoz mide aproximadamente 1.80 metros, es de complexión delgada, tiene cabello negro y al momento de su desaparición vestía pantalón azul, camisa negra y gorra negra. Su madre y su hermana también acudieron a la Fiscalía Especializada para interponer la denuncia formal.

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La madre de Justin sintetizó la angustia que comparten las tres familias: “Realmente no es vida, estás muerta en vida. Estoy todo el tiempo pensando: ¿ya comió, le están pegando, está en el sol? Es una tortura”. Además, Janet denunció que ha recibido llamadas y mensajes de extorsión de personas que afirman tener a su hijo.

El contexto de las desapariciones en Jalisco

Los seis casos se inscriben en una crisis de desapariciones que afecta a todo Jalisco. Municipios como Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga han encabezado históricamente las estadísticas estatales, pero los hechos de Puerto Vallarta muestran que la problemática se extiende también a zonas turísticas y corredores de tránsito.

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La coincidencia de ambos casos en el período de graduaciones de junio y julio pone en alerta a organizaciones de búsqueda y a los propios padres de familia. Las tres familias de Guadalajara reiteraron su llamado a la ciudadanía: cualquier información sobre el paradero de los jóvenes debe reportarse de inmediato a las autoridades.