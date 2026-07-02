Euro hoy en México: cotización de cierre del 2 de julio

En el cierre de operaciones, el euro cotizó en promedio a 19,96 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,03% respecto al precio de cierre anterior de 19,97 pesos. Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un avance del 0,33%, aunque su evolución interanual muestra una baja del -8,48%.
La tendencia del euro a peso mexicano ha sido negativa en los últimos días, marcando un descenso consecutivo por primera vez en una jornada.
La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,27%, inferior a la volatilidad de referencia de 5,59%, lo que sugiere un panorama relativamente estable en el mercado cambiario.
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