México

Euro hoy en México: cotización de cierre del 2 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

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En el cierre de operaciones, el euro cotizó en promedio a 19,96 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,03% respecto al precio de cierre anterior de 19,97 pesos. Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,33%, aunque su evolución interanual muestra una baja del -8,48%.

La tendencia del euro a peso mexicano ha sido negativa en los últimos días, marcando un descenso consecutivo por primera vez en una jornada.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,27%, inferior a la volatilidad de referencia de 5,59%, lo que sugiere un panorama relativamente estable en el mercado cambiario.

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