México

Derrrumbe de losa en la colonia Álamos deja tres heridos

Entre las personas afectadas dentro de la vivienda se encontraba un menor

Guardar
Google icon
Vista trasera de dos bomberos de la Ciudad de México con cascos y uniformes. Pared azul, cables eléctricos, tendedero con sábanas y ladrillos expuestos.
(Imagen optimizada Infobae)

El derrumbe de una losa en una vivienda ubicada en la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez, dejó a tres personas atrapadas, incluyendo a un menor de edad.

El desplome ocurrió en la calle de Aragón, casi esquina Cádiz, y provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y autoridades locales.

Las primeras evaluaciones médicas realizadas por paramédicos de la ambulancia PC 103 BJ confirmaron que los afectados sufrieron únicamente crisis nerviosa, sin lesiones físicas.

Familiares acudieron rápidamente al lugar para prestar apoyo a las víctimas.

Las autoridades explicaron que el derrumbe se debió a la falla en el sistema constructivo de la vivienda, compuesto por vigas de madera, soleras y una capa delgada de concreto que terminó por vencerse.

PUBLICIDAD

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron los primeros en llegar y solicitaron el apoyo de Bomberos y Protección Civil. Posteriormente, personal de la alcaldía acudió para coordinar las labores y supervisar la seguridad estructural.

El equipo de la alcaldía se encargará de retirar el cascajo acumulado para reducir el peso sobre la estructura y evitar nuevos riesgos.

Un Director Responsable de Obra (DRO) supervisará estas tareas, además de realizar una revisión completa del inmueble. Se apuntalarán dos habitaciones contiguas para proporcionar estabilidad adicional a la vivienda.

PUBLICIDAD

En este momento, el inmueble ha sido declarado inhabitable, a la espera de un dictamen que determine si es seguro regresar a la casa o si requerirá reparaciones mayores.

Temas Relacionados

ÁlamosCDMXmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

México vs Inglaterra: 10 datos curiosos antes del partido de 8vos de Final del Mundial 2026

La Selección Nacional busca agrandar su historia en esta Copa del Mundo cuando reciba al equipo de la rosa en el estadio Ciudad de México

México vs Inglaterra: 10 datos curiosos antes del partido de 8vos de Final del Mundial 2026

Liam Gallagher, de Oasis, se siente capaz de cantar las de Juan Gabriel: “La canto en la ducha”

El británico sigue la controversia luego de pronosticar goleada de Inglaterra sobre México en el Mundial 2026

Liam Gallagher, de Oasis, se siente capaz de cantar las de Juan Gabriel: “La canto en la ducha”

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy jueves 2 de julio: manifestantes bloquean Av. Miguel Ángel de Quevedo en Coyoacán

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy jueves 2 de julio: manifestantes bloquean Av. Miguel Ángel de Quevedo en Coyoacán

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de julio?: Línea 5 con retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de julio?: Línea 5 con retrasos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: EEUU quiere cadena perpetua para el hijo y sobrino de “El Abuelo Farías”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: EEUU quiere cadena perpetua para el hijo y sobrino de “El Abuelo Farías”

Operación encubierta de EEUU confisca 138 armas destinadas a México, entre ellas dos rifles Barrett calibre .50

Seis jóvenes desaparecen en Jalisco antes y después de graduarse: Fiscalía alerta de posible reclutamiento del narco

Sentencian a más de 50 años de cárcel al “Gama”, integrante de Guerreros Unidos

Qué se sabe sobre Gilda Lozoya Austin, la hermana de Emilio implicada en Agronitrogenados

ENTRETENIMIENTO

Liam Gallagher, de Oasis, se siente capaz de cantar las de Juan Gabriel: “La canto en la ducha”

Liam Gallagher, de Oasis, se siente capaz de cantar las de Juan Gabriel: “La canto en la ducha”

¿Quién puede volver a amar después del dolor? Santi Casas responde con “CUATROx4”

¿Quién es Quackity, el mexicano que comentará La Velada del Año 6?

Manu Chao en Edomex: cuándo y dónde revivir su concierto histórico del Zócalo

“Aquí no es así”: Letra completa de la canción de Caifanes que mexicanos adoptaron como himno vs Inglaterra

DEPORTES

México vs Inglaterra: 10 datos curiosos antes del partido de 8vos de Final del Mundial 2026

México vs Inglaterra: 10 datos curiosos antes del partido de 8vos de Final del Mundial 2026

Esta es la increíble coincidencia que pondría a México como el campeón del Mundial 2026

Becas Benito Juárez y Rita Cetina: ¿Cuándo abren nuevas convocatorias?

CMLL revela a los primeros invitados del Grand Prix 2026: AEW, NJPW y MLW estarán presentantes

Mundial 2026: Gobierno del Reino Unido accede a ampliar horarios de pubs por partido entre Inglaterra y México