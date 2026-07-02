Derrrumbe de losa en la colonia Álamos deja tres heridos

(Imagen optimizada Infobae)

El derrumbe de una losa en una vivienda ubicada en la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez, dejó a tres personas atrapadas, incluyendo a un menor de edad.

El desplome ocurrió en la calle de Aragón, casi esquina Cádiz, y provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y autoridades locales.

Las primeras evaluaciones médicas realizadas por paramédicos de la ambulancia PC 103 BJ confirmaron que los afectados sufrieron únicamente crisis nerviosa, sin lesiones físicas.

Familiares acudieron rápidamente al lugar para prestar apoyo a las víctimas.

Las autoridades explicaron que el derrumbe se debió a la falla en el sistema constructivo de la vivienda, compuesto por vigas de madera, soleras y una capa delgada de concreto que terminó por vencerse.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron los primeros en llegar y solicitaron el apoyo de Bomberos y Protección Civil. Posteriormente, personal de la alcaldía acudió para coordinar las labores y supervisar la seguridad estructural.

El equipo de la alcaldía se encargará de retirar el cascajo acumulado para reducir el peso sobre la estructura y evitar nuevos riesgos.

Un Director Responsable de Obra (DRO) supervisará estas tareas, además de realizar una revisión completa del inmueble. Se apuntalarán dos habitaciones contiguas para proporcionar estabilidad adicional a la vivienda.

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En este momento, el inmueble ha sido declarado inhabitable, a la espera de un dictamen que determine si es seguro regresar a la casa o si requerirá reparaciones mayores.