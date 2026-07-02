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Magnicharters perdió certificado de operación, también podría sumarse una demanda por fraude

A dos meses del cese de operaciones, la Agencia Federal de Aviación Civil dio a conocer la decisión definitiva

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La AFAC suspendió el certificado de Magnicharters tras cancelaciones de vuelos y problemas financieros; la SICT advirtió que la aerolínea podría perder su concesión si no acredita solvencia y condiciones para operar. FOTO: ELIZABETH RUÍZ/CUARTOSCURO.COM
La AFAC suspendió el certificado de Magnicharters tras cancelaciones de vuelos y problemas financieros; la SICT advirtió que la aerolínea podría perder su concesión si no acredita solvencia y condiciones para operar. FOTO: ELIZABETH RUÍZ/CUARTOSCURO.COM

La tarde de este jueves, a través de una nota informativa la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) dio a conocer la revocación del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos a Grupo Aéreo Monterrey, S.A. de C.V. (Magnicharters), después de considerar insuficiente la documentación presentada por la empresa para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Medida busca proteger a pasajeros y al sistema de seguridad aeronáutica

A lo largo del procedimiento, la autoridad respetó el derecho de audiencia y concedió a la compañía los plazos legales para aportar información y pruebas, pero estas no lograron subsanar las deficiencias señaladas, según lo difundido por la dependencia.

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La decisión fue tomada el pasado 29 de junio, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) detalló que todas las acciones emprendidas tuvieron respaldo técnico y jurídico, orientadas a garantizar la seguridad de las operaciones aéreas y la protección de quienes utilizan el transporte aéreo.

Destacó que el proceso formal de supervisión comenzó con una Verificación Mayor Extraordinaria entre el 12 y el 16 de enero de 2026, donde se detectaron incumplimientos a la normativa aeronáutica, lo que llevó a la emisión de requerimientos para que la empresa corrigiera las fallas encontradas.

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CANCÚN, QUINTANA ROO, 14ABRIL2026.- Las oficinas de la aerolínea Magnicharters en Cancún quedaron en silencio. Ubicadas en la esquina de avenida Náder con Cobá, en pleno centro, hoy lucen completamente abandonadas. No se observa personal; hace un par de días solo emitió un comunicado en el que dejarían de prestar servicio y los clientes que tuvieran vuelos contratados con ellos que marcaran a Profeco. Iván Escalante, titular de la Procuraduría del Consumidor, señaló que ellos desconocían el motivo del paro de sus actividades. El domingo, cientos de pasajeros quedaron en la incertidumbre total tras la cancelación repentina de operaciones de la aerolínea, que dejó vuelos suspendidos de un momento a otro, incluso con viajeros ya en sala de espera. FOTO: ELIZABETH RUÍZ/CUARTOSCURO.COM
CANCÚN, QUINTANA ROO, 14ABRIL2026.- Las oficinas de la aerolínea Magnicharters en Cancún quedaron en silencio. Ubicadas en la esquina de avenida Náder con Cobá, en pleno centro, hoy lucen completamente abandonadas. No se observa personal; hace un par de días solo emitió un comunicado en el que dejarían de prestar servicio y los clientes que tuvieran vuelos contratados con ellos que marcaran a Profeco. Iván Escalante, titular de la Procuraduría del Consumidor, señaló que ellos desconocían el motivo del paro de sus actividades. El domingo, cientos de pasajeros quedaron en la incertidumbre total tras la cancelación repentina de operaciones de la aerolínea, que dejó vuelos suspendidos de un momento a otro, incluso con viajeros ya en sala de espera. FOTO: ELIZABETH RUÍZ/CUARTOSCURO.COM

Ante la falta de acreditación de las acciones correctivas, la AFAC determinó el 14 de abril de 2026 la suspensión temporal de las operaciones de Magnicharters como medida preventiva para salvaguardar la seguridad operacional. La medida fue tomada bajo el principio que busca priorizar “la protección de las y los pasajeros, así como la seguridad del sistema aeronáutico nacional”.

También enfrenta una posible demanda por fraude

Luego de que la aerolínea diera a conocer la cancelación de todos sus vuelos el pasado 11 de abril, ahora se enfrenta a distintos procedimientos, por un lado la falta de certidumbre para liquidar a las y los trabajadores; y por otro, los adeudos con agencias de viajes.

Fabiola López, vocera del grupo Agencia de Viajes Unidas, acusó en días recientes que Magnicharters podría haber orquestado el fraude, “porque esto no de un día”. Los adeudos superan los 12.4 millones de pesos, un costo reclamado a 91 agentes de viajes por sus clientes, mismos que pagaron paquetes de viajes que nunca pudieron realizar.

Los afectados preparan una demanda colectiva contra el Grupo Aéreo Monterrey, S.A. de C.V., conocido como Magnicharters, ya que acusan que los fundadores de la aerolínea no han atendido los llamados de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Incrementan quejas ante Profeco

La Profeco dio a conocer que ha recibido 491 quejas, interpuestas en oficinas centrales y Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) donde ofrecen orientación a quien busque ejercer su derecho por vía mercantil o penal.

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La suspensión inesperada de operaciones de Magnicharters afectó a quienes habían adquirido paquetes turísticos con vuelo incluido, pese a tener estos completamente pagados, por tal motivo, las reclamaciones han sido presentadas en contra de Grupo Aéreo Monterrey, S.A. de C.V., Boma Inmobiliaria, S.A. de C.V., Magnibus, S.A. de C.V. y Magnicun, S.A. de C.V..

La dependencia ha precisado que los consumidores que opten por un proceso mercantil deberán dirigirse al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles y presentarse como acreedores en el expediente 46/2026.

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