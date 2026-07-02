IEEM asigna más de 10 millones de pesos al nuevo partido PODEMOS para 2026

El pleno del IEEM asignó presupuesto al partido PODEMOS para 2026 (Especial)

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó la asignación de financiamiento público al nuevo partido político local “Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales” (PODEMOS), que contará con un presupuesto superior a los 10 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026.

Durante la primera sesión especial del pleno del IEEM, los consejeros electorales, en presencia de los representantes de las distintas fuerzas políticas de la entidad, avalaron destinar a PODEMOS un total de 10 millones 292 mil 894.4 pesos, recursos que deberán aplicarse en actividades ordinarias permanentes y actividades específicas relacionadas con el fortalecimiento de su incorporación a la vida democrática de la entidad.

PUBLICIDAD

La consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez, explicó que la distribución de recursos no obedece a una determinación discrecional del órgano electoral, sino al cumplimiento estricto de lo establecido en el Código Electoral del Estado de México.

Presupuesto conforme a ley electoral

Amalia Pulido Gómez, presidenta Consejera del IEEM (especial)

Durante su intervención, detalló que la legislación electoral contempla que los partidos políticos que obtengan su registro después de la última elección tienen derecho a recibir financiamiento equivalente al 2 por ciento del total de la bolsa destinada a los partidos políticos para actividades ordinarias.

PUBLICIDAD

“La redistribución que hoy se propone no deriva de una decisión discrecional de este Consejo General; el Código Electoral establece expresamente que los partidos políticos que obtengan su registro con posterioridad a la última elección tendrán derecho al 2 por ciento del total de la bolsa que se reparte entre los partidos políticos para el financiamiento de sus actividades ordinarias en la parte proporcional que corresponda a la anualidad”, señaló la presidenta del organismo electoral.

Así será dividido el presupuesto

El pleno del IEEM designó presupuesto al nuevo partido político PODEMOS en el Edomex (especial)

De acuerdo con la aprobación realizada por el Consejo General del IEEM, PODEMOS dispondrá de 9 millones 993 mil pesos para el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, mientras que 299 mil 793 pesos serán destinados a actividades específicas.

PUBLICIDAD

Estas actividades específicas incluyen tareas vinculadas con la educación y capacitación política, investigaciones socioeconómicas y políticas, así como acciones editoriales orientadas a fortalecer la participación democrática en la entidad.

Además, conforme a la normativa vigente, el nuevo partido político deberá destinar al menos el 3 por ciento del total de su financiamiento público a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

PUBLICIDAD

Este criterio forma parte de las acciones implementadas por las autoridades electorales para impulsar la participación política femenina y garantizar condiciones de igualdad sustantiva dentro de los institutos políticos.

La aprobación del financiamiento para PODEMOS ocurre en un contexto de reorganización política en el Estado de México, donde busca posicionarse rumbo a futuros procesos electorales locales y municipales del 2027.

PUBLICIDAD

Con esta asignación presupuestal, PODEMOS podrá iniciar formalmente la consolidación de su estructura partidista, realizar actividades de afiliación, capacitación interna y fortalecer su presencia territorial en distintos municipios mexiquenses.

El IEEM reiteró que todos los partidos políticos con registro local están sujetos a mecanismos de fiscalización y transparencia sobre el uso de los recursos públicos asignados, por lo que deberán comprobar el destino y aplicación del financiamiento conforme a los lineamientos establecidos por las autoridades electorales.

PUBLICIDAD

Asimismo, las autoridades electorales señalaron que el objetivo del financiamiento público es garantizar condiciones equitativas para la competencia política y fomentar la pluralidad democrática en el Estado de México.

La asignación aprobada a favor de PODEMOS para 2026 se suma a los recursos que el IEEM distribuirá entre las distintas fuerzas políticas registradas en la entidad, como parte del esquema anual de financiamiento público contemplado en la legislación electoral mexiquense.

PUBLICIDAD