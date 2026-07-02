Derrumbes por el sismo en Venezuela podrían agravar crisis alimentaria en Venezuela, advierte especialista

Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

Los derrumbes ocasionados por el sismo del 24 y 25 de junio en Venezuela ponen en riesgo la continuidad de la cadena alimentaria y podrían profundizar la crisis alimentaria si la infraestructura dañada no recibe atención inmediata, advirtió el Dr. Mauricio Hernández, colaborador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana y coordinador del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe.

El Observatorio destacó la urgencia de una respuesta internacional rápida y coordinada para evitar que la emergencia derive en una situación insostenible. Subrayó que la interrupción de servicios básicos como el suministro eléctrico, el acceso al agua potable, la conectividad vial y la infraestructura sanitaria afecta directamente la producción, conservación y distribución de los alimentos en todo el país.

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“Una emergencia de esta magnitud no sólo afecta viviendas o servicios públicos; también amenaza directamente el derecho de las personas a una alimentación adecuada. Si la infraestructura deja de funcionar, el acceso a los alimentos puede deteriorarse rápidamente, especialmente entre la población más vulnerable”, advirtió el académico.

La cadena alimentaria, en riesgo por la destrucción de infraestructura

Los daños provocados por los derrumbes y el colapso de infraestructuras clave generan interrupciones en las cadenas de suministro. Esto complica el transporte de alimentos, provoca pérdidas de productos perecederos y puede detonar incrementos en los precios, lo que acentúa la inseguridad alimentaria en un contexto que ya presentaba dificultades para el acceso a productos básicos.

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El Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe pidió que la acción humanitaria no se limite al envío de alimentos. El Dr. Hernández advirtió que es necesario garantizar el acceso a agua potable, servicios de salud, saneamiento y protección social, especialmente para niñas y niños, personas mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

Equipos de rescate mexicanos y venezolanos trabajan entre escombros en un área de desastre, coordinando esfuerzos de búsqueda y salvamento. (@topos)

Derecho a la alimentación y principios humanitarios

El Dr. Hernández puntualizó que la ayuda debe regirse bajo los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. La ayuda humanitaria debe regirse por los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia, evitando que factores políticos retrasen la atención de quienes enfrentan mayores necesidades, afirmó.

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Además, recordó que el derecho a la alimentación no solo implica la disponibilidad de comida, sino también que los alimentos sean accesibles, suficientes, inocuos y estables en el tiempo. Cuando la infraestructura esencial queda inoperante, se comprometen todos estos elementos y aumentan los riesgos para la población.

El Observatorio hizo un llamado a organismos multilaterales, gobiernos, agencias humanitarias, organizaciones de la sociedad civil y redes académicas para que sumen esfuerzos y eviten que la emergencia derive en una crisis alimentaria de mayores dimensiones.

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El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, al que pertenece el Dr. Hernández, resaltó la necesidad de generar evidencia científica que oriente políticas públicas en Venezuela. El enfoque del Observatorio se centra en garantizar que la población pueda ejercer plenamente su derecho humano a la alimentación, en un contexto agravado por los sismos recientes y los daños a la infraestructura básica.