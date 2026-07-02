Ayuda económica llegará íntegra a Venezuela gracias a nueva iniciativa en México

El equipo de El Salvador reportó rescates en Caraballeda y Catia La Mar con cámaras térmicas y sensores acústicos, seis días después del sismo. (Cortesía de presidencia)

Tras los recientes sismos registrados en Venezuela, miles de familias buscan la forma de apoyar económicamente a sus seres queridos que resultaron afectados por la emergencia. En respuesta a esta situación, Banco Azteca anunció una medida temporal que permitirá realizar envíos de dinero sin cobrar comisiones, con el objetivo de que el apoyo llegue completo a quienes más lo necesitan.

La institución financiera explicó que la iniciativa nació como una muestra de solidaridad hacia la comunidad venezolana, considerando que en momentos de crisis resulta fundamental facilitar el envío de recursos desde el extranjero.

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Como parte del programa, todas las transferencias de dinero con destino a Venezuela tendrán una comisión de cero pesos, sin importar la cantidad enviada. De esta manera, los usuarios podrán hacer llegar el monto íntegro a los beneficiarios, evitando descuentos por el servicio.

People wait to receive supplies and medical care in the aftermath of the June 24 earthquakes in La Guaira, Venezuela, July 2, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

El beneficio estará disponible hasta el 10 de julio de 2026 y aplicará para cualquier monto transferido. Los envíos podrán efectuarse directamente en las sucursales de Banco Azteca o mediante la aplicación móvil de la institución, ofreciendo distintas alternativas para los clientes.

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Asimismo, la promoción será válida para las operaciones realizadas a través de Western Union y MoneyGram, dos de las principales plataformas utilizadas para el envío internacional de remesas.

Con esta decisión, Banco Azteca busca responder de manera inmediata a una situación extraordinaria, facilitando que quienes viven fuera de Venezuela puedan brindar respaldo económico a familiares y amigos que enfrentan las consecuencias de los movimientos sísmicos.

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German Bello, derecha, voluntario de la brigada mexicana de búsqueda y rescate Topos Azteca, abraza a un venezolano que se acercó al equipo para agradecerles mientras salían para Venezuela desde el Aeropuerto de Ciudad de México, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Fernanda Pesce)

Las remesas representan una fuente importante de ingresos para numerosas familias, especialmente durante situaciones de emergencia. Por ello, eliminar el cobro de comisiones permite que cada peso enviado llegue completo a su destino y contribuya a cubrir necesidades prioritarias.

La institución destacó que este apoyo forma parte de su compromiso social y de su capacidad para implementar acciones que respondan a circunstancias excepcionales. La medida pretende fortalecer los vínculos entre quienes se encuentran lejos y sus seres queridos, ofreciendo una alternativa accesible para hacer llegar ayuda económica en un momento especialmente complicado para la población venezolana. Con ello, la institución reafirma su intención de facilitar el envío de recursos cuando las familias enfrentan situaciones que demandan apoyo inmediato y solidaridad.

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