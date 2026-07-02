México

Ayuda económica llegará íntegra a Venezuela gracias a nueva iniciativa en México

Los envíos podrán realizarse tanto en sucursales como mediante una aplicación móvil, sin importar el monto transferido

Guardar
Google icon
El equipo de El Salvador reportó rescates en Caraballeda y Catia La Mar con cámaras térmicas y sensores acústicos, seis días después del sismo. (Cortesía de presidencia)
El equipo de El Salvador reportó rescates en Caraballeda y Catia La Mar con cámaras térmicas y sensores acústicos, seis días después del sismo. (Cortesía de presidencia)

Tras los recientes sismos registrados en Venezuela, miles de familias buscan la forma de apoyar económicamente a sus seres queridos que resultaron afectados por la emergencia. En respuesta a esta situación, Banco Azteca anunció una medida temporal que permitirá realizar envíos de dinero sin cobrar comisiones, con el objetivo de que el apoyo llegue completo a quienes más lo necesitan.

La institución financiera explicó que la iniciativa nació como una muestra de solidaridad hacia la comunidad venezolana, considerando que en momentos de crisis resulta fundamental facilitar el envío de recursos desde el extranjero.

PUBLICIDAD

Como parte del programa, todas las transferencias de dinero con destino a Venezuela tendrán una comisión de cero pesos, sin importar la cantidad enviada. De esta manera, los usuarios podrán hacer llegar el monto íntegro a los beneficiarios, evitando descuentos por el servicio.

People wait to receive supplies and medical care in the aftermath of the June 24 earthquakes in La Guaira, Venezuela, July 2, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
People wait to receive supplies and medical care in the aftermath of the June 24 earthquakes in La Guaira, Venezuela, July 2, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

El beneficio estará disponible hasta el 10 de julio de 2026 y aplicará para cualquier monto transferido. Los envíos podrán efectuarse directamente en las sucursales de Banco Azteca o mediante la aplicación móvil de la institución, ofreciendo distintas alternativas para los clientes.

PUBLICIDAD

Asimismo, la promoción será válida para las operaciones realizadas a través de Western Union y MoneyGram, dos de las principales plataformas utilizadas para el envío internacional de remesas.

Con esta decisión, Banco Azteca busca responder de manera inmediata a una situación extraordinaria, facilitando que quienes viven fuera de Venezuela puedan brindar respaldo económico a familiares y amigos que enfrentan las consecuencias de los movimientos sísmicos.

German Bello, derecha, voluntario de la brigada mexicana de búsqueda y rescate Topos Azteca, abraza a un venezolano que se acercó al equipo para agradecerles mientras salían para Venezuela desde el Aeropuerto de Ciudad de México, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Fernanda Pesce)
German Bello, derecha, voluntario de la brigada mexicana de búsqueda y rescate Topos Azteca, abraza a un venezolano que se acercó al equipo para agradecerles mientras salían para Venezuela desde el Aeropuerto de Ciudad de México, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Fernanda Pesce)

Las remesas representan una fuente importante de ingresos para numerosas familias, especialmente durante situaciones de emergencia. Por ello, eliminar el cobro de comisiones permite que cada peso enviado llegue completo a su destino y contribuya a cubrir necesidades prioritarias.

La institución destacó que este apoyo forma parte de su compromiso social y de su capacidad para implementar acciones que respondan a circunstancias excepcionales. La medida pretende fortalecer los vínculos entre quienes se encuentran lejos y sus seres queridos, ofreciendo una alternativa accesible para hacer llegar ayuda económica en un momento especialmente complicado para la población venezolana. Con ello, la institución reafirma su intención de facilitar el envío de recursos cuando las familias enfrentan situaciones que demandan apoyo inmediato y solidaridad.

Temas Relacionados

Venezuelasismomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México, entre los países de Latinoamérica que más personal ha enviado a Venezuela tras terremotos: ONU

La misión incluye personal de la Cruz Roja Mexicana, elementos de Defensa y binomios caninos, dentro de un despliegue coordinado por Naciones Unidas con brigadas de 26 naciones

México, entre los países de Latinoamérica que más personal ha enviado a Venezuela tras terremotos: ONU

Diosa de la lujuria y serpiente de dos cabezas, entre las piezas prehispánicas mexicanas que Inglaterra tiene en su Museo de Arte

El domingo se espera el enfrentamiento de futbol entre México e Inglaterra para avanzar para la copa del Mundial 2026

Diosa de la lujuria y serpiente de dos cabezas, entre las piezas prehispánicas mexicanas que Inglaterra tiene en su Museo de Arte

Becas Benito Juárez y Rita Cetina: ¿Cuándo abren nuevas convocatorias?

Ambas políticas entregan una ayuda económica bimestral de 1,900 pesos de forma directa través de la tarjeta del Banco Bienestar durante todo el ciclo escolar

Becas Benito Juárez y Rita Cetina: ¿Cuándo abren nuevas convocatorias?

El fraude de Agronitrogenados: cómo Pemex pagó miles de millones por una planta que no servía y dejó a los culpables sin condena

Las investigaciones contra Emilio Lozoya y Alonso Ancira trayectorias judiciales distintas

El fraude de Agronitrogenados: cómo Pemex pagó miles de millones por una planta que no servía y dejó a los culpables sin condena

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 2 de julio

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 2 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué se sabe sobre Gilda Lozoya Austin, la hermana de Emilio implicada en Agronitrogenados

Qué se sabe sobre Gilda Lozoya Austin, la hermana de Emilio implicada en Agronitrogenados

Fiscalía de Jalisco niega que sean 11 las personas secuestradas, fueron cinco: matan a tres y liberan a dos

Ucrania rechaza acusaciones de Rusia sobre presuntos vínculos con cárteles mexicanos

Quiénes son las víctimas mortales del festejo en Reforma tras el triunfo de México vs Ecuador

Detiene Patrulla Fronteriza a dos mexicanos presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa, en Texas

ENTRETENIMIENTO

¿Quién puede volver a amar después del dolor? Santi Casas responde con “CUATROx4”

¿Quién puede volver a amar después del dolor? Santi Casas responde con “CUATROx4”

¿Quién es Quackity, el mexicano que comentará La Velada del Año 6?

Manu Chao en Edomex: cuándo y dónde revivir su concierto histórico del Zócalo

“Aquí no es así”: Letra completa de la canción de Caifanes que mexicanos adoptaron como himno vs Inglaterra

Adrián Marcelo critica festejos en el Ángel durante el Mundial 2026 tras trágica estampida: “Ponerte en riesgo te hace culpable”

DEPORTES

Mundial 2026: Gobierno del Reino Unido accede a ampliar horarios de pubs por partido entre Inglaterra y México

Mundial 2026: Gobierno del Reino Unido accede a ampliar horarios de pubs por partido entre Inglaterra y México

Mundial 2026: ¿Cómo ver los octavos de final de México de forma segura?

Mariana Bernal, atleta de tiro con arco recibe suspensión de tres años: ¿perdió su oro mundial con México?

México se vestirá de verde para recibir a Inglaterra en los 8vos de Final del Mundial 2026

“Aquí no es así”: Letra completa de la canción de Caifanes que mexicanos adoptaron como himno vs Inglaterra