Así ayudó el Metro CDMX para que un estudiante del IPN recuperara su billetera extraviada después del México vs Ecuador

El Metro CDMX presumió que ayudó a que un joven recuperara su cartera extraviada (X/ @MetroCDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) presumió en redes sociales que ayudó a que un fanático recuperara su billetera que extravió al término del juego México vs Ecuador de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026. El martes 30 de junio la red del Metro CDMX extendió su horario para ofrecer opciones de transporte a los miles de fanáticos, y entre el tumulto una persona extravió su cartera con sus identificaciones y tarjetas.

Esto provocó la movilización del personal de la red del Metro, Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, compartió en redes sociales la información para localizar a la persona que extravió sus artículos. Tras una larga movilización por el personal del Metro, las autoridades presumieron que dieron con el dueño de los objetos perdidos y lograron regresárselos.

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Es la segunda ocasión que el Metro CDMX presume su colaboración para regresar objetos extraviados a los fanáticos que están viviendo la Copa del Mundo en la capital.

El STC Metro presumió que ayudó a localizar a un estudiante del IPN que perdió su billetera al término del partido México vs Ecuador del Mundial 2026 (X/ @AdrianRubalcava)

Así localizaron al fanático mexicano que extravió su cartera en la Línea 2 del Metro CDMX

A través de un boletín publicado este 2 de julio informaron que un estudiante de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional (IPN), identificado como Alexis, extravió su cartera en la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro.

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El objeto, que contenía credenciales y tarjetas bancarias, fue hallado por una usuaria, quien procedió a entregarlo al director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez. En ese contexto, Rubalcava Suárez publicó de inmediato un mensaje en redes sociales dirigido a Alexis: “Alexis, te estamos buscando...”, con el objetivo de localizar al propietario y devolverle sus pertenencias.

La recuperación de la cartera se produjo en el marco del operativo especial de transportación implementado en Tasqueña, al finalizar el encuentro deportivo. El día posterior al incidente, Alexis recibió la notificación de sus amigos sobre la posibilidad de recuperar su cartera extraviada y se puso en contacto telefónico con el área de Atención al Usuario del Metro. Posteriormente, la titular del área, Rosario Granados Pineda, realizó la entrega formal del objeto a Alexis en la estación Juárez de la Línea 3.

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(X/ @MetroCDMX)

Alexis manifestó que la credencial de estudiante del IPN era el documento cuya recuperación consideraba más urgente, debido a la necesidad de realizar diversos trámites escolares. Expresó su agradecimiento a la usuaria que encontró la cartera y, especialmente, al director general del Metro por la difusión del caso a través de redes sociales, acción que facilitó la restitución de sus pertenencias.

“El día de ayer Alexis fue avisado por sus amigos que podía recuperar su cartera extraviada y se comunicó a los teléfonos de Atención al Usuario. Finalmente el día de hoy, en la estación Juárez de la Línea 3, la titular del área, Rosario Granados Pineda hizo entrega de la cartera.De acuerdo con Alexis, su credencial de estudiante del IPN era el artículo que más le urgía recuperar, para realizar diversos trámites escolares, por lo que agradeció a la usuaria que encontró su cartera y, en especial al titular del Metro, por la difusión en redes”, se lee en el boletín.

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Objetos perdidos en el Metro CDMX

La Oficina de Objetos Extraviados del Metro CDMX registra 453 artículos olvidados por usuarios entre enero y marzo de 2026, casi medio millar de pertenencias localizadas dentro de la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC), según el propio organismo.

La misma oficina participa cada año en jornadas del Reciclatrón y, en la edición más reciente, entrega más de 200 artículos electrónicos y de telefonía que no se reclaman dentro del periodo de resguardo de tres meses; esos dispositivos se depositan en contenedores de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la CDMX para su destrucción conforme a protocolos ambientales, de acuerdo con la Dirección de Medios del STC.

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En 2025, la Gerencia de Atención al Usuario (GAU) recibe 2,649 objetos extraviados, entre ellos celulares, mochilas, maletas, cascos de motociclista, credenciales del INE e INAPAM y documentación personal. Del total, 150 artículos son recuperados por sus dueños y 10 se desechan al llegar a la oficina porque contienen productos perecederos o prendas en condiciones no aptas, según el reporte del Metro CDMX.