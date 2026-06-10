“Tienen que tratarnos mejor”: la amenaza de Trump al T-MEC que le preocupa a México

Desde la Casa Blanca, el mandatario de Estados Unidos dice que conversa el futuro del pacto comercial con México y Canadá y plantea que Washington no lo necesita, en medio de tensiones previas a negociaciones. (Infobae-Itzallana)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que podría no renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), el acuerdo de libre comercio que rige las relaciones comerciales de América del Norte desde julio de 2020. Las declaraciones se producen en un momento de alta tensión comercial y anticipan una postura agresiva de Washington de cara a la ronda formal de negociaciones.

El contexto: una firma de ley como escenario político

Trump realizó las declaraciones desde la Casa Blanca, momentos antes de firmar la denominada Ley de América Segura, un paquete de financiación de 70 mil millones de dólares destinado a los agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza, a quienes llamó “héroes” que merecen “el apoyo y los recursos para defender nuestras fronteras”. El escenario no fue casual: el mandatario combinó un mensaje de fortaleza interna con una señal de advertencia directa a sus socios comerciales.

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Donald Trump afirma que no está seguro de renovar el T-MEC. Señala que a Estados Unidos le va mejor fuera del acuerdo y reclama déficits comerciales con México y Canadá. Advierte que el país no necesita los autos ni la energía de sus socios y pide un trato más favorable para continuar.

Las palabras de Trump

En sus declaraciones, el presidente estadounidense fue contundente:

“Oye, no necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no sabemos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que nosotros tenemos. Y tienen que tratarnos mejor.”

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Trump afirmó estar discutiendo el futuro del TMEC directamente con los líderes de ambos países, y reiteró que el acuerdo no es indispensable para Estados Unidos, posición que analistas interpretan como una estrategia de presión negociadora.

La postura de Washington

La administración Trump ha sostenido que el TMEC debe ser “más justo” para la economía estadounidense, argumentando que Canadá y México obtienen mayores beneficios del acceso al mercado norteamericano que los que ofrecen a cambio.

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Esta narrativa no es nueva: fue precisamente la presión de Trump durante su primer mandato la que derivó en la renegociación del antiguo NAFTA/TLCAN —firmado en los años noventa— y dio origen al TMEC, que entró en vigor en julio de 2020.

La respuesta de México y Canadá

Frente a las advertencias continuas de Washington, las delegaciones de México y Canadá han defendido la continuidad del tratado, argumentando que la integración regional ha permitido:

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Mantener cadenas de suministro competitivas en sectores estratégicos.

Atraer inversiones extranjeras de largo plazo.

Generar estabilidad para industrias clave como la automotriz y agrícola en México, y la energética y manufacturera en Canadá.

(X-@DeniseMeadeG)

¿Qué está en juego?

El T-MEC está sujeto a una revisión formal en 2026, lo que convierte cada declaración de Trump en una pieza dentro de un juego de presión diplomática y económica. La incertidumbre sobre su renovación impacta directamente en los mercados, en las decisiones de inversión y en las cadenas productivas de los tres países.

Por ahora, ninguna de las tres naciones ha anunciado una posición definitiva, pero las palabras del presidente estadounidense dejan claro que las negociaciones —cuando inicien formalmente— no serán sencillas.

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