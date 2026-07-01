México

Cómo evitar el fraude al tramitar tu certificado de estudios: recomendaciones de la PDI

La as autoridades revelaron las señales que distinguen un trámite legítimo de una estafa y explicaron qué hacer si alguien ya fue contactado por un sitio o persona sospechosa

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Hombre frente a un computador portátil, con pantalla Gob.pe, teclado, papeles, cuaderno, taza y ventana que muestra una calle con autos y peatones.
Un hombre gestiona documentos laborales en línea en Perú desde un computador portátil, con la plataforma Gob.pe visible en la pantalla y una pila de expedientes físicos a su lado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México alertó este miércoles sobre una modalidad de fraude que afecta a personas que intentan tramitar su certificado de estudios. Los delincuentes se aprovechan de la necesidad urgente de ese documento para cobrar dinero a cambio de un trámite que no pueden realizar.

El engaño opera bajo una premisa simple: ofrecer atajos que no existen. La Secretaría de Educación Pública (SEP) es la única autoridad facultada para emitir certificados de estudios y no utiliza intermediarios de ningún tipo para ese proceso.

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¿Qué hace la SEP y qué no hace?

Ninguna aplicación, sitio web externo ni persona particular tiene autorización para tramitar un certificado de estudios en nombre de la SEP. Quien ofrezca ese servicio a cambio de un pago opera al margen de la ley.

La condición para obtener un certificado es haber acreditado las materias correspondientes. Cualquier oferta que garantice el documento sin ese requisito previo es, por definición, una estafa.

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Foto horizontal de una persona frente a una computadora con agenda abierta y una taza de café, rodeada de post-its en un escritorio con luz cálida.
Una persona se concentra en su escritorio organizando tareas con una agenda abierta, un monitor con calendario digital, múltiples post-its y una taza de café, iluminada por una luz cálida de atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trampa del pago anticipado

Uno de los mecanismos más frecuentes del fraude es la solicitud de transferencias o depósitos bancarios. La PDI advierte que ningún pago debe realizarse sin antes verificar que la fuente sea oficial y confiable.

Los estafadores suelen crear urgencia artificial para presionar a sus víctimas. Ante cualquier solicitud de dinero por este trámite, la recomendación es detener la operación de inmediato y no transferir ninguna cantidad.

¿Cómo identificar un sitio o contacto falso?

Los delincuentes replican la apariencia de portales gubernamentales para capturar datos personales y bancarios. Una letra cambiada en la dirección web o un dominio distinto a gob.mx son señales de que el sitio no es legítimo.

Los formularios fraudulentos recolectan información que luego se usa para suplantar identidades o extorsionar a las víctimas. El solicitante debe verificar la URL antes de escribir cualquier dato personal.

Hombre sentado en un escritorio de madera, usando una laptop con pantalla en blanco para una tarea. Documentos, calculadora y bolígrafo están esparcidos. Una lámpara de escritorio ilumina.
Un individuo completa su declaración de impuestos utilizando una computadora portátil en un ambiente hogareño y profesional, con documentos y una calculadora sobre el escritorio para asistir en la tarea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de compartir enlaces no verificados

Difundir o seguir enlaces de sitios no oficiales, aunque provengan de contactos conocidos, puede convertir al usuario en víctima. La PDI señala que esa práctica es una de las principales vías por las que el fraude se propaga.

El engaño se extiende cuando las personas comparten direcciones web falsas en grupos de mensajería o redes sociales. Detener esa cadena de difusión protege tanto al usuario como a quienes están en su entorno.

¿Qué hacer ante un contacto sospechoso?

Quien reciba una solicitud de pago o encuentre un formulario en una página no oficial debe abstenerse de proporcionar cualquier dato. La acción inmediata es comunicarse con la PDI para reportar el caso.

El canal de orientación habilitado por la PDI es el número telefónico (55) 5242 6489. También es posible enviar un reporte al correo electrónico ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx con los detalles del sitio o del contacto sospechoso.

Joven con anteojos y camisa verde sentado en mesa blanca, mirando un celular con un ícono de escudo digital verde y una tilde de validación.
Un joven con anteojos utiliza su teléfono celular mientras un ícono de escudo digital con tilde de validación sugiere seguridad y confianza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué denunciar protege a más personas?

Presentar una denuncia no solo resguarda al afectado: también permite a las autoridades rastrear y desactivar los sitios fraudulentos. Cada reporte es un insumo directo para identificar a los responsables.

La PDI cuenta con una unidad de ciberdelitos que recibe y procesa estas denuncias de forma especializada. La información que aporten los ciudadanos es la base principal para desmantelar estas redes de engaño.

La verificación previa, el paso más eficaz

Antes de iniciar cualquier gestión, el solicitante debe confirmar que el portal o la instancia a la que acude corresponde a la SEP o a la autoridad educativa de su entidad. Ese paso previo toma poco tiempo y puede evitar pérdidas económicas o la exposición de datos sensibles.

Conocer estas medidas básicas y compartirlas con familiares o amigos que planeen tramitar su certificado reduce de forma directa la cantidad de personas que caen en estas estafas. La prevención informada es la herramienta más eficaz contra el fraude en este tipo de trámites.

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