Circulaciones ciclónicas provocarán lluvias muy fuertes en 25 estados: el clima en México hoy 1 de julio

La interacción entre las dos circulaciones ciclónicas, los canales de baja presión y el abundante ingreso de humedad mantendrá condiciones favorables para la formación de tormentas este miércoles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos circulaciones ciclónicas en distintos niveles de la atmósfera mantendrán este miércoles 1 de julio condiciones de inestabilidad sobre gran parte del territorio nacional, provocando lluvias de fuertes a muy fuertes en 25 estados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), uno de estos sistemas se localiza en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente del Golfo de México, mientras que el segundo se ubica en niveles medios sobre el centro del país. Ambos interactúan con canales de baja presión, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, así como con condiciones de inestabilidad atmosférica, favoreciendo el desarrollo de tormentas en gran parte del país.

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Las autoridades meteorológicas advirtieron que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas, por lo que exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los avisos oficiales.

Circulaciones ciclónicas mantendrán un temporal de lluvias en gran parte del país

El SMN explicó que la interacción entre las dos circulaciones ciclónicas, los canales de baja presión y el abundante ingreso de humedad mantendrá condiciones favorables para la formación de nubosidad y tormentas durante este miércoles.

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Estos sistemas atmosféricos abarcan buena parte del centro, occidente, sur y sureste del territorio nacional, por lo que el potencial de lluvias continuará elevado en numerosas entidades.

Además de las precipitaciones, las tormentas podrán presentarse con actividad eléctrica y favorecer el incremento en los caudales de ríos, arroyos y cuerpos de agua.

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Lluvias muy fuertes afectarán a 12 estados y fuertes a otras 13 entidades

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en:

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Veracruz

Tabasco

Oaxaca

Chiapas

Asimismo, se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en:

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Morelos

Estado de México

Ciudad de México

Guerrero

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

También habrá intervalos de chubascos en:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Tamaulipas

El organismo advirtió que las lluvias de mayor intensidad podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, especialmente en zonas bajas y montañosas.

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CDMX tendrá lluvias fuertes durante la tarde y noche

La Ciudad de México se mantiene entre las entidades con pronóstico de lluvias fuertes para este miércoles.

Las precipitaciones podrían presentarse durante la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica, por lo que las autoridades recomendaron tomar previsiones en los traslados debido a posibles encharcamientos y reducción de visibilidad.

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En el Estado de México también se prevén lluvias fuertes, principalmente en las regiones norte, centro y oeste de la entidad.

El SMN pidió a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Persistirá el ambiente muy caluroso en el norte y la Península de Yucatán

A pesar del temporal lluvioso, continuará el ambiente extremadamente caluroso en entidades del norte, occidente y sureste del país.

El organismo pronostica temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en:

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Mientras que se esperan temperaturas de 35 a 40 grados en:

Baja California

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tamaulipas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Asimismo, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos registrarán temperaturas de entre 30 y 35 grados Celsius.

La Conagua recomendó mantenerse hidratado, vestir ropa de colores claros, evitar la exposición prolongada al Sol y brindar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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Se prevén fuertes rachas de viento y oleaje en ambos litorales

Además de las lluvias, el SMN pronostica rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en:

Baja California

Chihuahua

Durango

Oaxaca (Istmo de Tehuantepec)

Tabasco

También habrá evento de surada en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de rachas de entre 40 y 60 km/h en Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

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En cuanto al litoral mexicano, continuará el mar de fondo, con oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, así como en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. También se espera oleaje de la misma altura en la costa de Quintana Roo.

El Servicio Meteorológico Nacional reiteró el llamado a la población para mantenerse informada mediante los canales oficiales de la Conagua y atender las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil, ya que la interacción de las circulaciones ciclónicas con otros sistemas atmosféricos mantendrá condiciones de lluvia y viento en buena parte de México durante este miércoles.

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