México

Circulaciones ciclónicas provocarán lluvias muy fuertes en 25 estados: el clima en México hoy 1 de julio

Mientras tanto, continuará el ambiente muy caluroso en la península de Yucatán, así como en el occidente, noreste y noroeste del país

Guardar
Google icon
Mapa de México con banderas, una nube de lana con gotas de lluvia, una camioneta de noticias y personas con paraguas sobre una mesa de madera.
La interacción entre las dos circulaciones ciclónicas, los canales de baja presión y el abundante ingreso de humedad mantendrá condiciones favorables para la formación de tormentas este miércoles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos circulaciones ciclónicas en distintos niveles de la atmósfera mantendrán este miércoles 1 de julio condiciones de inestabilidad sobre gran parte del territorio nacional, provocando lluvias de fuertes a muy fuertes en 25 estados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), uno de estos sistemas se localiza en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente del Golfo de México, mientras que el segundo se ubica en niveles medios sobre el centro del país. Ambos interactúan con canales de baja presión, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, así como con condiciones de inestabilidad atmosférica, favoreciendo el desarrollo de tormentas en gran parte del país.

PUBLICIDAD

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas, por lo que exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los avisos oficiales.

Circulaciones ciclónicas mantendrán un temporal de lluvias en gran parte del país

El SMN explicó que la interacción entre las dos circulaciones ciclónicas, los canales de baja presión y el abundante ingreso de humedad mantendrá condiciones favorables para la formación de nubosidad y tormentas durante este miércoles.

PUBLICIDAD

Estos sistemas atmosféricos abarcan buena parte del centro, occidente, sur y sureste del territorio nacional, por lo que el potencial de lluvias continuará elevado en numerosas entidades.

Además de las precipitaciones, las tormentas podrán presentarse con actividad eléctrica y favorecer el incremento en los caudales de ríos, arroyos y cuerpos de agua.

Lluvias muy fuertes afectarán a 12 estados y fuertes a otras 13 entidades

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en:

  • Sinaloa
  • Chihuahua
  • Durango
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Oaxaca
  • Chiapas

Asimismo, se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en:

  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Nayarit
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Morelos
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Guerrero
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

También habrá intervalos de chubascos en:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Tamaulipas

El organismo advirtió que las lluvias de mayor intensidad podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, especialmente en zonas bajas y montañosas.

CDMX tendrá lluvias fuertes durante la tarde y noche

La Ciudad de México se mantiene entre las entidades con pronóstico de lluvias fuertes para este miércoles.

Las precipitaciones podrían presentarse durante la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica, por lo que las autoridades recomendaron tomar previsiones en los traslados debido a posibles encharcamientos y reducción de visibilidad.

En el Estado de México también se prevén lluvias fuertes, principalmente en las regiones norte, centro y oeste de la entidad.

El SMN pidió a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Persistirá el ambiente muy caluroso en el norte y la Península de Yucatán

A pesar del temporal lluvioso, continuará el ambiente extremadamente caluroso en entidades del norte, occidente y sureste del país.

El organismo pronostica temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en:

  • Sonora
  • Sinaloa
  • Chihuahua

Mientras que se esperan temperaturas de 35 a 40 grados en:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Durango
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Asimismo, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos registrarán temperaturas de entre 30 y 35 grados Celsius.

La Conagua recomendó mantenerse hidratado, vestir ropa de colores claros, evitar la exposición prolongada al Sol y brindar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Se prevén fuertes rachas de viento y oleaje en ambos litorales

Además de las lluvias, el SMN pronostica rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en:

  • Baja California
  • Chihuahua
  • Durango
  • Oaxaca (Istmo de Tehuantepec)
  • Tabasco

También habrá evento de surada en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de rachas de entre 40 y 60 km/h en Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

En cuanto al litoral mexicano, continuará el mar de fondo, con oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, así como en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. También se espera oleaje de la misma altura en la costa de Quintana Roo.

El Servicio Meteorológico Nacional reiteró el llamado a la población para mantenerse informada mediante los canales oficiales de la Conagua y atender las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil, ya que la interacción de las circulaciones ciclónicas con otros sistemas atmosféricos mantendrá condiciones de lluvia y viento en buena parte de México durante este miércoles.

Temas Relacionados

CiclónLluviasClimaMeteorologíaMéxicoEstadosCDMXmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de julio? Suspendida ruta del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de julio? Suspendida ruta del MB

El ingrediente que aleja cucarachas, ratones y arañas al mismo tiempo, según expertos

Estudios universitarios revelan cómo ciertos aceites esenciales pueden integrarse a estrategias de manejo ecológico de alimañas en espacios urbanos

El ingrediente que aleja cucarachas, ratones y arañas al mismo tiempo, según expertos

Qué es más saludable la chía, la linaza o el amaranto

Cada una tiene propiedades específicas que pueden beneficiar la salud dependiendo de los objetivos de cada persona

Qué es más saludable la chía, la linaza o el amaranto

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 01 de julio

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 01 de julio

Precio de la gasolina en México hoy miércoles 1 de julio: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

Precio de la gasolina en México hoy miércoles 1 de julio: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran dos gaseras por robo de hidrocarburos en Ecatepec: hay una persona detenida

Aseguran dos gaseras por robo de hidrocarburos en Ecatepec: hay una persona detenida

Ataque armado en Yautepec, Morelos, deja tres muertos; entre ellos reportan al esposo de aspirante a la alcaldía

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

Embajador Johnson destaca cooperación México-EEUU tras sanciones por huachicol fiscal ligado al CJNG

EEUU rechaza demanda de El Chapo Guzmán: juez cierra caso sobre sus condiciones en ADX Florence

ENTRETENIMIENTO

“Escóndele la playera”: Mariana Rodríguez se suma y exhibe a Samuel García por su supuesta mala suerte futbolera

“Escóndele la playera”: Mariana Rodríguez se suma y exhibe a Samuel García por su supuesta mala suerte futbolera

Belinda asiste al México vs Ecuador como invitada de la FIFA y coincide con Christian Nodal y Ángela Aguilar

Nueva lista de La Casa de los Famosos México filtra nombres como Aldo Rendón y Bellakath

México vs Ecuador: ¿Quién es Piero Hincapié, el seleccionado sudamericano que se rumora sale con Sabrina Carpenter?

¿Qué ver en cines este julio? Los estrenos más esperados del mes en México

DEPORTES

El impactante video aéreo del festejo en el Ángel de la Independencia por el triunfo de México ante Ecuador en el Mundial 2026

El impactante video aéreo del festejo en el Ángel de la Independencia por el triunfo de México ante Ecuador en el Mundial 2026

Inglaterra aún no avanza a octavos y sus leyendas ya temen el peligro de enfrentar a México “en el Azteca”

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

Inglaterra vs RD Congo EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

¿El gol de Quiñones hizo temblar la CDMX? La verdad detrás del supuesto microsismo en el México vs Ecuador