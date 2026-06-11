Cinco policías muertos y cinco heridos en ataque armado en el estado mexicano de Michoacán

Morelia (México) 10 jun (EFE).- Al menos cinco policías fueron asesinados y cinco más resultaron heridos en un ataque armado registrada este miércoles en el estado mexicano de Michoacán, oeste del país, según informaron fuentes oficiales.

El gobierno de Michoacán indicó que los policías pertenecían a la Guardia Civil (Policía Estatal) y fueron atacados con rifles de asalto alrededor de las 15:00 horas (21:00 GMT), cuando se desplazaban en tres patrullas en la carretera que une los municipios de Zacapu y Nahuatzen, cerca del poblado indígena purépecha denominado como La Mojonera.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán confirmó la muerte de cinco agentes, cuyos cuerpos quedaron en la zona del ataque, por lo que en el lugar realiza diversas actuaciones la Fiscalía estatal. EFE