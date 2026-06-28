Citlalli Hernández se pronuncia sobre Víctor Rodríguez Padilla y afirma que existen elementos para denunciar violencia de género

Citlalli Hernández afirmó que el caso de Víctor Rodríguez Padilla muestra condiciones en México para denunciar violencia. | Secretaría de las Mujeres

Citlalli Hernández afirmó este 28 de junio que el caso de Víctor Rodríguez Padilla muestra que en México hay condiciones para denunciar violencia contra las mujeres sin guardar silencio por miedo a la impunidad, luego de que se difundiera un video en el que el exdirector de Pemex presuntamente golpea a su esposa y de que el Gobierno federal ofreciera acompañamiento institucional a la víctima.

La grabación que detonó la respuesta pública dura cinco minutos con cuatro segundos y fue registrada el pasado 15 de marzo dentro de un domicilio familiar. En el material, sin audio, se observa un forcejeo por un portafolios verde, empujones y momentos en los que el exfuncionario presuntamente somete físicamente a María Felicia Jiménez Lavie; también aparece un menor de edad durante parte de la confrontación.

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Hernández, exsecretaria de las Mujeres y presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, sostuvo en X que “en México nunca más una mujer” debe callar “por miedo a la impunidad, complicidad o ‘poder’ de su agresor”. En su mensaje, atribuyó la confianza de las denuncias públicas a que hoy hay una presidenta, Claudia Sheinbaum, y a la existencia de la Secretaría de las Mujeres.

Citlalli Hernández dice que la denuncia refleja confianza en la presidenta y en las autoridades

La exsecretaria de la Mujeres pide que no se use el caso con fines políticos y llama a la reflexión sobre la violencia de género. Crédito: X/@CitlaHM

Durante el registro de aspirantes a la Coordinación estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional, la dirigente morenista dijo que destacaría tres puntos del caso. El primero, señaló, es “la valentía y la confianza de María Felicia Jiménez” por denunciar la violencia y pedir auxilio a la presidenta pese a que su presunto agresor fue un exfuncionario del Gobierno de México.

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La segunda idea, agregó, es la reacción institucional. Según su declaración, la Secretaría de las Mujeres actuó de inmediato y, “hasta donde lo ha dicho la víctima”, Jiménez Lavie se reunirá el lunes con la subsecretaria Ingrid Gómez.

El tercer punto, de acuerdo con Hernández, es que el caso debe abrir una discusión social sobre cómo terminar con la violencia machista desde los discursos, las acciones y las políticas públicas. En su intervención pidió que el hecho no se reduzca a un “golpeteo” entre fuerzas políticas y llamó a empujar un cambio cultural para erradicar agresiones que, dijo, muchas mujeres viven dentro de sus hogares.

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En el mismo sentido, escribió en redes sociales que existe una Secretaría de las Mujeres que acompaña de manera inmediata a las víctimas. También planteó que hay condiciones para que la sociedad siga discutiendo cómo construir conductas de igualdad y sin violencia.

Rodríguez Padilla dice que colaborará con las autoridades y que atenderá el proceso como ciudadano

Un video de cinco minutos con cuatro segundos, sin audio, muestra un forcejeo y presuntos golpes de Víctor Rodríguez Padilla contra María Felicia Jiménez Lavie. Crédito: YouTube - María Felicia Jiménez

La respuesta del exdirector de Pemex llegó a través de una cuenta de reciente creación en X. Rodríguez Padilla aseguró: “Por congruencia, me he separado de cualquier cargo público para atender este proceso estrictamente como ciudadano y no interferir en las investigaciones”.

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En el mismo posicionamiento pidió discreción para no afectar a sus hijos menores de edad. Después añadió: “Reitero mi absoluta disposición para colaborar con las autoridades competentes, confiando en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”.

La denunciante difundió el video en YouTube y acompañó la publicación con un señalamiento político. “El discurso de ‘amor a la soberanía energética, la defensa a las mujeres y su igualdad’ se quedó en el mitin, en las tribunas de Pemex y ahora en el INEEL”, escribió.

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Jiménez Lavie también expuso el costo personal que, según su versión, implicaba hacer pública la agresión. “Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener donde vivir, y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de presidencia, gobernadoras, diputadas y secretarías de estado”, afirmó.