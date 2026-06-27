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Tirador de la Atlixcáyotl: Fiscalía de Puebla reconstruye ataques e intensifica investigación para dar con atacante

Hasta el momento se han registrado 10 ataques, aunque solamente siete han sido denunciados por las víctimas

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Una avenida nocturna con autos circulando, un hombre oculto junto a un auto estacionado, y una lupa que muestra un modelo 3D de la avenida con trayectorias punteadas.
La amenaza del Tirador de la Atlixcáyotl se representa con una figura oculta y una lupa que indica una reconstrucción balística en una avenida nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer, por medio de un comunicado, que personal especializado mantiene en curso las diligencias de investigación para lograr la localización y captura del presunto responsable del caso conocido como Tirador de la Atlixcáyotl.

Las acciones se desarrollan en coordinación con autoridades estatales y municipales mediante trabajos de campo, análisis de información y diversas diligencias ministeriales para esclarecer los hechos.

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Como parte de la investigación, peritos en criminalística, fotografía forense, y especialistas en el manejo de escáner láser 3D realizan la reconstrucción técnica de la escena. Esta tecnología permite efectuar un escaneo integral de 360 grados para documentar con precisión el lugar de los hechos, reconstruir las trayectorias balísticas, determinar la posible ubicación del tirador, la trayectoria del proyectil y el desplazamiento del vehículo involucrado.

De acuerdo con Idamis Pastor Betancour, titular de la FGE de Puebla, actualmente el agresor cuenta con siete carpetas de investigación, de las cuales, seis son por daño patrimonial y una por lesiones.

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Cabe destacar que el Tirador de la Atlixcáyotl ataca a automovilistas mientras se encuentran circulando, disparándoles. La fiscal reconoció que hay 10 ataques registrados, por lo que ha pedido a todas las víctimas que denuncien.

Primer plano de una mano disparando una pistola semi-automática Glock, con un intenso fogonazo anaranjado y cartuchos de bala en el aire
El sujeto viaja en un automóvil, se detiene, dispara al azar, y huye en cuestión de segundos. (AP/Alex Brandon/File)

La autoridad señaló que el personal especializado mantiene en curso las diligencias de investigación para poder detener al Tirador de la Atlixcáyotl.

Perfil del “Tirador de la Atlixcáyotl”

Recientemente se reveló el perfil del conocido como Tirador de la Atlixcáyotl. La principal hipótesis señala que el sujeto se desplaza en un vehículo, baja, dispara y escapa en cuestión de segundos. Así lo dio a conocer el vicealmirante Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública del Estado.

Señaló que las investigaciones apuntan a que se trata de una sola persona, y descartó, hasta el momento, que los disparos provengan de algún edificio.

Tampoco se está considerando la posibilidad de que los disparos se hayan realizado desde una ciclopista contigua. Explicó que este modo de operar ha dificultado la identificación y localización de la persona, que ha generado, al menos, 11 disparos desde diciembre pasado.

Hasta ahora, según datos de la Fiscalía del Estado, existen 10 casos identificados, aunque solamente siete han sido denunciados.

Disparos en Atlixcáyotl Puebla
Hasta el momento no se han registrado víctimas mortales. Foto: Redes sociales

El perfil del Tirador de la Atlixcáyotl comienza a tomar forma, sin embargo, más allá de saber cómo opera, ha surgido la pregunta de qué puede llevar a una persona a atacar al azar y a sembrar miedo entre la población.

La especialista en criminología, Dolores Ramírez, declaró a Imagen Televisión que una persona que dispara al azar, es porque podría ser una persona a la que le gusta el control, la omnipotencia, el anonimato. “Esa característica de permanecer en el anonimato le permite tener el control de la situación. Esa situación provoca a nivel general pánico social, terror en toda la sociedad, normalmente estas personas tienen nula empatía con los demás”, señaló.

Ramírez señaló que no pareciera que el objetivo de esta persona sea quitarle la vida a alguien, pues de haber sido así, ya habría alguna víctima mortal, y más porque se mantiene el anonimato.

Por su parte, el experto en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Simón Hernández, declaró al mismo medio que detrás de estas acciones puede haber una persona depresiva que ha sufrido violencia, que se adhiere a ciertas subculturas de la violencia, y estos factores van moldeando una persona que transgrede ciertas reglas de convivencia social, y que se atreve a agredir a otras personas, que carece de empatía y no tienen límites.

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