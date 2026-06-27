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¿Qué hacer si detectas venta ilegal de animales silvestres en redes sociales? Así puedes ayudar a proteger al medio ambiente

El tráfico de fauna no solo afecta de manera directa a las especies, sino que también contribuye a la alteración de ecosistemas

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Una guacamaya roja sobre un paño blanco. Al fondo, personas, una de ellas con chaleco de PROFEPA, y varias plantas suculentas esféricas.
Una guacamaya roja sobre un paño blanco y plantas de peyote acompañan a personal de PROFEPA, que supervisa el procedimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae editada con IA)

La venta ilegal de animales silvestres a través de redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram y TikTok ha crecido de manera alarmante en los últimos años. Esta tendencia representa una seria amenaza para la conservación de la biodiversidad en México, ya que facilita el comercio ilegal de especies protegidas por la ley.

De acuerdo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), este tipo de comercio viola la legislación ambiental vigente en México y representa una grave amenaza para la conservación de especies silvestres.

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¿Por qué es un problema?

El tráfico de fauna silvestre no solo afecta de manera directa a las especies capturadas y comercializadas, sino que también contribuye a la alteración de ecosistemas y pone en riesgo la salud humana, al facilitar la transmisión de enfermedades zoonóticas. Además, la mayoría de estas ventas se realiza sin la documentación legal requerida, en violación de la Ley General de Vida Silvestre y otras normas ambientales mexicanas.

¿Qué especies están en riesgo?

Entre los animales más comúnmente traficados están loros, pericos, guacamayas, primates (como el mono aullador y el mono araña), felinos, tortugas marinas y mamíferos marinos. También se trafican partes y derivados como pieles, plumas, garras, huevos de tortuga e incluso restos taxidermizados.

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Guía para detectar y reportar la venta ilegal de vida silvestre en redes sociales y plataformas de comercio en línea de PROFEPA
Guía para detectar y reportar la venta ilegal de vida silvestre en redes sociales y plataformas de comercio en línea de PROFEPA

¿Cómo identificar una publicación sospechosa?

Existen diversos indicadores de venta ilegal de fauna silvestre en redes sociales:

  • Publicaciones que no muestran la procedencia legal de los animales.
  • Ofertas que aseguran “tener permisos” cuando en realidad no existen avales legales válidos.
  • Fotografías de animales en jaulas, cajas o casas, a menudo con frases como “ejemplar exclusivo”, “no es mascota común”, “entrega inmediata” o “envío nacional”.
  • Grupos cerrados o publicaciones con palabras clave como “exóticos”, “zoo”, “fauna” o “linaje cerrado”.
  • Publicaciones donde sólo aparecen imágenes y se invita a los interesados a “pedir información por inbox”.

¿Qué debes hacer si detectas una venta ilegal?

Sigue estos pasos para ayudar a detener este delito ambiental:

1. No confrontes ni contactes al vendedor. No pongas en riesgo tu seguridad.

2. Reúne y guarda evidencia: Haz capturas de pantalla o copia el enlace directo de la publicación, historia o perfil donde se ofrezcan animales silvestres. Anota el nombre de usuario o página que realiza la venta, así como la fecha y red social donde se realizó.

3. Describe brevemente lo que observaste: Ejemplo: “En la publicación de Facebook con fecha 16 de mayo observé que tienen a la venta ejemplares de mono araña, especie protegida. Solicito su apoyo para frenar esta venta ilegal.”

4. Reporta la publicación ante las autoridades: Presenta tu denuncia de manera anónima y confidencial a la PROFEPA. Puedes hacerlo en línea a través de la página oficial del gobierno de México o enviando la información por correo electrónico.

Adjunta la información recabada y proporciona una descripción clara de lo que observaste. Si la publicación desaparece, tu captura de pantalla servirá como evidencia.

Guía para detectar y reportar la venta ilegal de vida silvestre en redes sociales y plataformas de comercio en línea de PROFEPA
Guía para detectar y reportar la venta ilegal de vida silvestre en redes sociales y plataformas de comercio en línea de PROFEPA

Recuerda: Comprar o vender animales silvestres sin la documentación adecuada es un delito federal, aunque se desconozca la ley. Participar en estas actividades te puede acarrear sanciones legales.

Proteger la vida silvestre es responsabilidad de todos. Reportar ayuda a combatir el tráfico de especies y a conservar la riqueza natural de México.

Para más información sobre cómo denunciar o identificar fauna bajo protección, consulta la Ley General de Vida Silvestre, el Reglamento correspondiente y la NOM-059-SEMARNAT-2010.

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