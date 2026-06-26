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Kenia Os reaccionó a la polémica separación de Christian Nodal y Cazzu: “Como que le rindió mucho mayo”

La cantante reflexionó sobre la misoginia en el espectáculo y no esquivó el caso más comentado de 2024

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Kenia Os
(Facebook Kenia Os / Facebook Christian Nodal)

La cantante Kenia Os lanzó una crítica directa —aunque sin mencionar nombres— contra los hombres famosos que actúan de manera reprobable y salen impunes, mientras las mujeres enfrentan cancelaciones masivas. El señalamiento llegó durante su participación en el canal de YouTube Bombificadas, donde la artista promocionaba su más reciente disco, K de Karma.

Primero al hablar de la misoginia en la industria, la intérprete fue contundente al señalar la desigualdad con la que la sociedad juzga a hombres y mujeres del espectáculo. “Es muy raro al hombre que se le acaba la carrera por hacer una p*ndj*d*. Realmente las que terminamos crucificadas somos las mujeres. Puede ser un golpeador, un violento y al final del día la sociedad te lo va a perdonar”, afirmó.

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Posteriormente comenzaron a hablar de la maternidad, fue entonces que una de las conductoras mencionó el caso de Cazzu y la rapidez con la que su expareja inició una nueva relación mientras ella acababa de dar a luz. Kenia no dudó: “Me parece lo más m*rd* que como ser humano puedes hacer. Me parece repugnante, asqueroso”.

Kenia Os
Sin decir su nombre, Kenia Os apuntó contra Christian Nodal por iniciar una relación con Ángela Aguilar semanas después de separarse de Cazzu, quien acababa de dar a luz: "Lo más m*rd* que como ser humano puedes hacer".(Captura de pantalla YouTube @Bombificadas)

Aunque Kenia Os no mencionó a Christian Nodal por su nombre, el contexto dejó poco margen para la interpretación. La conversación giró en torno a la situación que vivió la cantante argentina “La Jefa” —nombre artístico de Julieta Cazzuchelli— tras su separación del cantante sonorense en mayo de 2024, apenas ocho meses después del nacimiento de su hija Inti.

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La cronología que encendió las redes

Nodal y Cazzu habían confirmado su relación en noviembre de 2022 durante la alfombra roja de los Latin Grammy. En abril de 2023, Cazzu anunció su embarazo en pleno concierto en Buenos Aires. El 14 de septiembre nació Inti.

El 23 de mayo de 2024, la pareja anunció su separación en un comunicado que hablaba de respeto mutuo. Quince días antes, la cantante argentina le había dedicado un mensaje público a Chrsitian por su papel como padre primerizo.

(Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)
En su visita al canal de YouTube Bombificadas, Kenia Os habló de misoginia en la industria musical y disparó contra quienes abandonan a sus parejas recién paridas: "Me parece repugnante, asqueroso". (Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

Un día después del anuncio, circularon las primeras fotos de Nodal con Ángela Aguilar saliendo juntos de un supermercado en Magnolia, Texas. Dieciocho días más tarde, el 10 de junio, ambos confirmaron su noviazgo en entrevista exclusiva con una revista.

Las palabras de Ángela Aguilar al confirmar el noviazgo tampoco ayudaron a calmar el debate: “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar”, declaró al medio. La frase disparó especulaciones sobre si el romance había comenzado antes de la ruptura oficial.

“Fíjate que no sé... tengo entendido que todo fue como en un mes”

Kenia Os dijo no terminar de entender la velocidad de los hechos. “Tengo entendido que todo fue como en un mes ¿no? Como que le rindió mucho mayo. Como que el 1 me dejó, el 2 me encuentro, el 3 me caso... una cosa así, pero no entendí”, expresó entre risas, aunque con un tono de crítica evidente.

Cabe recordar que la controversia se intendificó en octubre de 2024, cuando Cazzu rompió el silencio en un podcast y afirmó que se enteró de la nueva relación “al igual que todo el mundo”, a través de los medios. Señaló que las fechas no cuadraban: Ángela había declarado a ABC News que sus seres queridos ya sabían del noviazgo “meses antes” de hacerlo público.

Cazzu Nodal Angela -México- 01 noviembre
La cantante reflexionó sobre la misoginia en el espectáculo y no esquivó el caso más comentado del año pasado: el de un hombre que, según ella, "le rindió mucho mayo". (Jovani Pérez/Infobae)

Nodal respondió en un live en redes sociales: aseguró que “nunca fue infiel” y que Ángela “jamás fue su amante”.

En mayo de 2025, Ángela Aguilar y Nodal reactivaron el debate cuando, en entrevista con Pati Chapoy en Ventaneando, se negó a revelar la fecha exacta del inicio de su relación. “Esa historia es algo que en mucho tiempo la vamos a contar”, respondió. Y meses más tarde el sonorense en entrevista con Adela Micha, intentó explicar la cronología de cómo se enamoró durante el mes de mayo de 2024.

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