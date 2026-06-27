Imelda Castro se registra para coordinar la 4T en Sinaloa rumbo a 2027 y niega nexos de Morena con el crimen organizado

Imelda Castro se registra para coordinar la 4T en Sinaloa rumbo a 2027 y niega nexos de Morena con el crimen.

La senadora con licencia Imelda Castro se registró este sábado como aspirante a coordinar los trabajos de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, cargo que definirá al perfil que encabezará el movimiento rumbo al proceso electoral de 2027.

Durante su registro, la legisladora rechazó cualquier relación entre Morena y el crimen organizado, aseguró que el partido mantiene el respaldo ciudadano en la entidad y llamó a preservar la unidad de la coalición integrada por Morena, PT y PVEM.

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La también exsenadora afirmó que su inscripción fue presentada por el Partido del Trabajo como parte de los acuerdos establecidos entre las fuerzas que integran la alianza oficialista, por lo que negó que exista algún distanciamiento con Morena.

Asimismo, informó que solicitó licencia al Senado para cumplir con las reglas del proceso interno y garantizar condiciones de equidad entre quienes buscan la coordinación.

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Imelda Castro asegura que Morena mantiene su fortaleza en Sinaloa

Durante un encuentro con medios de comunicación, Castro sostuvo que Morena conserva una base sólida de apoyo social, político y electoral en Sinaloa, pese a la coyuntura que enfrenta la entidad y a los recientes señalamientos contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

La aspirante descartó que esas acusaciones hayan debilitado al movimiento y aseguró que las mediciones de opinión continúan colocando a Morena con una amplia ventaja.

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Incluso afirmó que las encuestas la ubican como una de las aspirantes mejor posicionadas para encabezar la coordinación estatal.

En ese contexto, rechazó cualquier insinuación sobre presuntos vínculos entre integrantes de Morena y organizaciones delictivas.

“No tenemos nada que ver con eso”, respondió al ser cuestionada sobre el tema, al tiempo que defendió la trayectoria del movimiento y de su propia carrera política.

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Registro forma parte del proceso interno rumbo a las elecciones de 2027

La inscripción de Imelda Castro forma parte del proceso interno mediante el cual Morena y sus aliados elegirán a quienes coordinarán los trabajos de organización política en las entidades que renovarán gubernatura en 2027.

Al presentar su registro, la senadora con licencia señaló que el proyecto de la Cuarta Transformación requiere fortalecer su presencia territorial y mantener el contacto directo con la ciudadanía.

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Afirmó que recorrerá el estado para reunirse con distintos sectores sociales, entre ellos mujeres, jóvenes, productores, comerciantes, docentes, trabajadores, empresarios y representantes comunitarios, con el objetivo de escuchar sus necesidades y fortalecer la organización del movimiento.

¿Qué contempla el proceso interno de Morena en Sinaloa?

Como parte del proceso para definir a la persona coordinadora de la Defensa de la Transformación en Sinaloa, la convocatoria establece diversos lineamientos:

Los aspirantes deben separarse de cargos públicos cuando así lo exijan las reglas del proceso.

La definición del perfil se realizará mediante encuestas internas .

Los participantes deberán incorporarse a un programa de formación política .

Morena, PT y PVEM participan bajo un esquema de coalición para la selección del perfil.

Los aspirantes se comprometieron a respetar los resultados del método interno.

Llama a la unidad de Morena, PT y PVEM

Imelda Castro insistió en que el proceso debe desarrollarse privilegiando la unidad entre los partidos que integran la coalición gobernante.

Afirmó que la coordinación corresponde por igual a Morena, PT y PVEM, y sostuvo que las tres fuerzas políticas comparten el objetivo de defender el proyecto iniciado en 2018.

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También señaló que la oposición busca dividir al movimiento mediante campañas de desinformación y ataques en redes sociales, por lo que llamó a mantener la organización territorial y el trabajo directo con la población.

En días recientes, durante una gira por Sinaloa, la legisladora también había cuestionado las llamadas “guerras digitales”, al sostener que gran parte de los mensajes negativos difundidos en redes sociales provienen de cuentas automatizadas.

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Morena inicia la carrera por la candidatura en Sinaloa

El registro de Imelda Castro abrió una jornada en la que diversos perfiles de Morena y partidos aliados comenzaron a inscribirse para competir por la coordinación estatal, considerada el paso previo hacia la definición de la candidatura a la gubernatura de Sinaloa.

Entre quienes también buscan participar en el proceso interno figuran legisladores, funcionarios y cuadros cercanos al actual gobierno estatal, mientras que Morena continúa con el calendario de registros en las entidades donde habrá renovación de gubernaturas en 2027.

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Al concluir su registro, Castro reiteró que respetará el resultado de las encuestas y aseguró que permanecerá dentro del movimiento, independientemente de quién resulte seleccionado para encabezar la coordinación en Sinaloa.