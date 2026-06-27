Desapariciones LGBT en México: 40% de los casos se concentran en cinco estados, persisten obstáculos en denuncias

Marcha del orgullo LGBT en México, una celebración de diversidad, igualdad e inclusión en la comunidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos a la orientación sexual e identidad de género, la comunidad LGBTIQ+ sigue formando parte de los grupos más vulnerables en México.

El informe “Desapariciones en México” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó que el 40 % de los casos de desaparición se concentran en cinco estados.

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El testimonio de Joanna Alvear, madre de Lilith Saori Arreola Alvear, desaparecida el 31 de diciembre de 2022, refleja la preocupación de muchas familias: “Tengo miedo de que a mi hija nadie la busque por ser trans”.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta que desde 2012 han desaparecido 170 personas LGBTIQ+, de las cuales 103 fueron localizadas (91 con vida y 12 sin vida). A abril de 2025, permanecen sin localizar 67 personas de este grupo.

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Los años 2023 y 2024 concentran 18 y 16 casos respectivamente, con poco menos de la mitad de los registros en los cinco estados mencionados.

Sin embargo, la Fundación Arco Iris advirtió sobre un alto subregistro en las cifras oficiales, aunque la CIDH recibió información de 43 desapariciones documentadas entre noviembre de 2017 y junio de 2024.

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De las víctimas, 18 son mujeres trans, 18 hombres trans y siete personas sin identidad de género precisada. El promedio de edad de estos casos es de 29 años.

¿En qué estados hay casos?

Según lo acreditado, las víctimas habrían desaparecido en Zacatecas, con siete casos; Ciudad de México y San Luis Potosí, con seis casos cada una.

A estos se suman Nuevo León y Michoacán, con cinco casos cada una; Baja California, con cuatro casos; Jalisco, con tres casos; Aguascalientes y Guerrero, con dos casos cada una; e Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas, con un caso en cada entidad.

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Las deficiencias en la búsqueda y denuncia de estos casos persisten.

El registro nacional no permite diferenciar si la persona desaparecida es gay, lesbiana, trans u otra identidad.

Aunque en México las leyes y protocolos reconocen a la familia social como víctima indirecta, organizaciones como I(dh)eas han documentado obstáculos y prácticas no uniformes para recibir denuncias por parte de familiares no consanguíneos y en el respeto a la identidad de género de la persona desaparecida.

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El Estado mexicano sostiene que aplica el enfoque de género en estos casos y que, ante la desaparición de una mujer trans, se abre una línea de investigación que considera la posible ocurrencia de un transfeminicidio.

La CIDH advierte que una persona LGBTIQ+ privada de la libertad enfrenta un riesgo agravado de violaciones a su derecho a la vida e integridad, sobre todo si la privación está relacionada con su orientación sexual o identidad de género.

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El informe subraya la importancia del registro y trazabilidad del lugar de reclusión como garantía ante la desaparición forzada, y destaca la necesidad de ambientes seguros y registros oficiales actualizados y accesibles para las familias y personas interesadas.

Las investigaciones deben realizarse sin estereotipos sobre la población LGBTIQ+ y deben determinar si el acto estuvo motivado por la orientación sexual o identidad de género de la víctima.

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La CIDH reitera que México debe investigar, sancionar y reparar los actos de violencia contra personas LGBTIQ+ conforme a los estándares de debida diligencia.

Durante la Marcha LGBT en la Ciudad de México, los organizadores anunciaron la realización de un ‘Tramo del Silencio’ entre la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el Antimonumento de los 43.

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Este recorrido en silencio busca honrar y recordar a las personas LGBT+ víctimas de crímenes de odio y desapariciones, así como a sus familias y comunidades.

Al finalizar, el silencio se romperá con voces, aplausos, música y consignas para nombrar a quienes siguen ausentes.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este 26 de junio que su administración rechaza la discriminación hacia la comunidad LGBT+ y atribuyó esas prácticas a sectores conservadores, especialmente a la ultraderecha.

Destacó que su gobierno promueve la inclusión y la ampliación de derechos, diferenciándose de la oposición, a la que señaló por mantener posturas excluyentes.

En su conferencia mañanera, la mandataria fue cuestionada sobre la protesta que mantienen colectivos de mujeres trans, encabezadas por la activista Victoria Samano, frente a la Secretaría de Gobernación.

Sheinbaum negó actos represivos y sostuvo que las demandas presentadas por los colectivos han sido atendidas por el equipo de Segob, aunque no por la titular Rosa Icela Rodríguez.

Las exigencias del grupo incluyen acceso a servicios de salud, terapias hormonales, cirugías de reafirmación de género y el fin de la discriminación institucional.

Reconoció que existen limitaciones presupuestales para ampliar derechos, pero reiteró el compromiso de su gobierno con la inclusión.