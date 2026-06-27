Sheinbaum asegura que "se le va a dar toda la ayuda" a esposa del exdirector de Pemex, quien denunció violencia familiar. (Fotos: Presidencia/Captura de pantalla)

Luego de que se hiciera pública la violencia física a la que fue sometida María Felicia Jiménez Lavie por parte del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “se le va a dar toda la ayuda” tras la solicitud viralizada en redes sociales.

Tras una breve entrevista con medios de comunicación al termino de un evento de Pensión Mujeres Bienestar en Chiapas, la mandataria fue cuestionada por el video publicado en YouTube, donde se puede ver al actual director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEEL) golpeando de manera reiterada a su esposa, en el lugar también se encontraba el hijo del matrimonio, quien es menor de edad.

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Sheinbaum adelantó que su administración apoyará a la Doctora Jiménez Lavie en caso de que proceda con la denuncia en contra del alto funcionario.

Víctor Rodríguez Padilla dejó la dirección de Petróleos Mexicanos. (Infobae)

Así denunció Felicia Jiménez al funcionario del INEEL

La tarde de este 26 de junio, un mensaje acompañado de una grabación de poco más de 5 minutos ha puesto los reflectores sobre un alto funcionario cercano a la presidenta de México.

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María Felicia Jiménez comenzó su publicación asegurando que después de actos violentos ejercidos por su actual esposo, tomó el valor de publicar el material que evidencia al directivo: “El discurso de ‘amor a la soberanía energética, la defensa a las mujeres y su igualdad’ se quedó en el mitin, en las tribunas de Pemex y ahora en el INEEL”.

La mujer confirma lo que se ve en las imágenes del video publicado: “En casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa”. Comparte que el costo de denunciar a su esposo se traduce en un panorama que la deja en completa vulnerabilidad:

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“Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener donde vivir, y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de presidencia, gobernadoras, diputadas y secretarías de estado”.

Tal como Sheinbaum lo ha mencionado como parte de su discurso institucional, Jiménez Lavie pide que “el tiempo de mujeres” se traduzca en ayuda y las instituciones le brinden las medidas necesarias para protegerla a ella y a sus hijos, quienes son menores de edad.

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Mensajes publicados en el canal de YouTube de María Felicia. Crédito: YouTube - María Felicia Jiménez

Sentenció que tras la denuncia hecha este viernes, “todo lo que me pueda pasar a mi o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla”.