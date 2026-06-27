México

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris

El sorteo de Tris se realiza cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Guardar
Google icon
Las personas pueden jugar Tris pagando desde un peso con la posibilidad de ganar hasta 50 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)
Las personas pueden jugar Tris pagando desde un peso con la posibilidad de ganar hasta 50 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Los resultados ganadores de todos de los sorteos de Tris de este viernes 26 de junio fueron dados a conocer por la Lotería Nacional, entregando varios millones de pesos en premio. Revisa enseguida si fuiste alguno de los afortunados.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se maltrate.

PUBLICIDAD

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para cobrar tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 36233

Resultado: 69015

Tris De las Tres

Sorteo: 36234

Resultado: 15654

Tris Extra

Sorteo: 36235

Resultado: 14199

Tris De las Siete

Sorteo: 36236

Resultado: 05076

De lunes a domingo, cinco veces al día, se difunden los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Que documentos necesito para reclamar un premio de Tris

Los resultados de los sorteos de Tris (Lotería Nacional)
Los resultados de los sorteos de Tris (Lotería Nacional)

Para reclamar un premio de Tris, generalmente necesitas presentar los siguientes documentos:

El boleto ganador o constancia de participación correspondiente.

Identificación oficial vigente, como credencial de elector (INE), pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, o identificaciones aceptadas similares.

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

En algunos casos, la constancia de situación fiscal, especialmente para premios mayores.

Es posible que te pidan también el estado de cuenta bancario para depósitos directos, si cobras en las oficinas o bancos autorizados.

Además, para premios mayores a 9,999.99 pesos, el trámite se atiende en oficinas de Lotería Nacional o bancos autorizados y en premios grandes pueden requerir formalidades adicionales como pago ante notario público.

Es importante conservar el boleto sin alteraciones y presentarlo junto con la documentación completa para que el pago se realice sin inconvenientes. También, el plazo para cobrar suele ser de 60 días naturales desde el sorteo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoTris resultados hoy México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Secretaría de las Mujeres condena violencia ejercida por el exdirector de Pemex en contra de su esposa

La presidenta de México aseguró que le brindarán apoyo a la víctima

Secretaría de las Mujeres condena violencia ejercida por el exdirector de Pemex en contra de su esposa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

Sigue en Infobae México las noticias más importantes del día sobre los hechos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

Mauricio Ymay elogia a Javier Aguirre tras fracaso de Marcelo Bielsa: “Siempre fue la opción indicada”

El comentarista deportivo alabó al Vasco en sus redes sociales tras el fracaso de la Selección de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026

Mauricio Ymay elogia a Javier Aguirre tras fracaso de Marcelo Bielsa: “Siempre fue la opción indicada”

EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy viernes 26 de junio: por lluvias fuertes se mantiene la Alerta Naranja en estas zonas de la capital

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy viernes 26 de junio: por lluvias fuertes se mantiene la Alerta Naranja en estas zonas de la capital

Clima en Puebla de Zaragoza: la predicción para este 27 de junio

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Puebla de Zaragoza: la predicción para este 27 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

Marina golpea a Los Salazar: detiene a “El Monstruo” junto con tres sicarios en Ciudad Obregón

Detienen en Veracruz a mujer relacionada con el secuestro de la periodista Roxana Guzmán

Asesinan a vendedor de aguas en el Centro Histórico de la CDMX: atacantes huyen en motocicleta

Golpe al Cártel de Sinaloa en Durango: aseguran 46 vehículos, inmuebles y arsenal

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame vuelve a la Marcha del Orgullo en CDMX en medio de choques con la prensa y conflicto con su hijo

Alfredo Adame vuelve a la Marcha del Orgullo en CDMX en medio de choques con la prensa y conflicto con su hijo

Galilea Montijo desata a rumores de boda con su novio Isaac Moreno, sigue usando el anillo

Sofía Montaño nos habla de ¡MUAK!, la obra de teatro sobre política contada a través de la música y el espectáculo

Toy Story 5, con la participación de Belinda, la rompe en México y se convierte en el país más taquillero de América Latina para la cinta

José Ángel Bichir reaparece tras caer de un tercer piso: “Gracias”

DEPORTES

Mauricio Ymay elogia a Javier Aguirre tras fracaso de Marcelo Bielsa: “Siempre fue la opción indicada”

Mauricio Ymay elogia a Javier Aguirre tras fracaso de Marcelo Bielsa: “Siempre fue la opción indicada”

México vs Ecuador: cuántas veces se han enfrentado y quién ganó la última vez

Chicharito Hernández volvió a Guadalajara para el partido Uruguay vs España

Dónde y cuándo ver gratis el México vs Ecuador por el pase a octavos de final del Mundial 2026

¡Histórico! El piloto mexicano Noel León consigue su primera pole en Fórmula 2 gracias a esta estrategia