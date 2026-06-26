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Deslave en cerro Las Tinajas provoca afectaciones en avenida Luis Donaldo Colosio de Naucalpan

Vecinos temen nuevos deslaves por intensas lluvias en el municipio, donde se retiró lodo, piedras y basura

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Desgajamiento Cerro Las Tinajas Naucalpan Edomex lluvias
Desgajamiento Cerro Las Tinajas Naucalpan Edomex lluvias (especial)

Las intensas lluvias registradas durante la tarde y noche de este jueves en el municipio de Naucalpan provocaron el desgajamiento de una ladera del cerro Las Tinajas, situación que generó afectaciones en la avenida Luis Donaldo Colosio, una de las principales vialidades del municipio mexiquense.

De acuerdo con reportes de vecinos, el deslave ocurrió luego de varias horas de precipitaciones constantes que ocasionaron fuertes escurrimientos de agua en distintas calles y zonas cerriles del municipio mexiquense. El incidente arrastró lodo, piedras, basura y diversos materiales hacia uno de los carriles laterales de la avenida, en dirección a la autopista Naucalpan-Toluca.

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Personal de Protección Civil y servicios de emergencia acudió al lugar para atender la contingencia y realizar labores de limpieza en la vialidad afectada. Los escombros también taparon una zanja de drenaje pluvial, lo que complicó el desalojo del agua acumulada.

Protección Civil realiza labores de limpieza

Las imágenes muestran una calle con pendiente en Naucalpan, donde un gran caudal de agua de lluvia fluye con velocidad. La corriente de agua cubre gran parte del pavimento, descendiendo entre edificaciones a consecuencia de las fuertes lluvias de las últimas horas.

Durante la noche, personal del municipio trabajó en el retiro de tierra, piedras y residuos acumulados sobre el carril lateral de la avenida Luis Donaldo Colosio. Asimismo, llevaron a cabo trabajos de desazolve en la canaleta receptora de aguas pluviales, la cual quedó completamente cubierta por el material arrastrado desde el cerro.

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A pesar de la magnitud de los escurrimientos y del deslave registrado, las autoridades no determinaron el cierre total de la vialidad, por lo que la circulación vehicular continuó parcialmente habilitada mientras se desarrollaban las labores de limpieza.

Vecinos de colonias cercanas señalaron que las lluvias generaron auténticas cascadas en diversas calles inclinadas y zonas cerriles de Naucalpan, donde el agua descendió con gran fuerza, arrastrando basura y objetos diversos.

Algunos habitantes también reportaron que corrientes pluviales afectaron negocios ubicados a pie de carretera, donde el agua ingresó junto con lodo y desperdicios.

Vecinos exigen estudios sobre estabilidad del talud

lluvias Naucalpan Edomex
Lluvias Naucalpan Edomex (especial)

Tras el incidente, habitantes de la zona solicitaron a la alcaldía de Naucalpan la realización inmediata de estudios de riesgo y estabilidad del talud del cerro Las Tinajas, pues consideran que las lluvias podrían provocar nuevos desgajamientos en los próximos días.

Los vecinos manifestaron preocupación por el peligro que representan los deslaves para automovilistas, peatones y viviendas cercanas, especialmente ante el pronóstico de más precipitaciones en el Valle de México.

“Cada temporada de lluvias pasa lo mismo y nadie hace trabajos preventivos. Tememos que en cualquier momento ocurra un deslave más grande”, comentó uno de los residentes afectados.

Hasta el momento, el gobierno municipal de Naucalpan no ha emitido una postura oficial sobre el incidente ni ha informado si se realizarán inspecciones o acciones preventivas en la zona cerril.

Lluvias continúan generando riesgos en zonas cerriles

Fuertes lluvias en el Valle de México FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
Fuertes lluvias en el Valle de México FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Las lluvias intensas de las últimas horas han generado diversos problemas en municipios del Valle de México, particularmente en zonas montañosas y con pendientes pronunciadas, donde aumentan los riesgos de deslaves, inundaciones y escurrimientos peligrosos.

Autoridades de Protección Civil recomiendan a la población evitar circular por áreas susceptibles a derrumbes, mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y reportar cualquier grieta, caída de piedras o movimiento de tierra en cerros y laderas.

Mientras continúan los trabajos de limpieza en la avenida Luis Donaldo Colosio, habitantes de Naucalpan piden mayor atención a las zonas de riesgo para evitar que las lluvias deriven en una tragedia.

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