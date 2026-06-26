La razón por la que millones de mexicanos no irán a trabajar ni a clases el 30 de junio

Una niña de primaria mexicana con uniforme observa atentamente el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP en su salón de clases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Home office 30 de junio” escala entre las búsquedas con mayor crecimiento en Google Trends México este viernes 26 de junio, según datos de Google Trends. El interés digital se dispara horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum publicara un decreto en el Diario Oficial de la Federación que establece trabajo a distancia y suspensión de clases en la Ciudad de México para el martes 30 de junio, día en que la Selección Mexicana disputa sus dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas.

“Home office 30 de junio” escala entre las búsquedas con mayor crecimiento en Google México, de acuerdo con Google Trends este viernes 26 de junio. (Google Trends )

El decreto instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con centros de trabajo en la CDMX a implementar teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral. La medida es obligatoria para el sector público; para el privado funciona como exhorto, en los términos de los artículos 330-A y 330-G de la Ley Federal del Trabajo.

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La suspensión de clases abarca escuelas públicas y privadas de preescolar, primaria, secundaria, educación media superior y superior dependientes de la SEP. Las actividades se reanudan el miércoles 1 de julio.

Un aula de escuela primaria mexicana permanece vacía, con pupitres alineados frente a un pizarrón y el logo de la Secretaría de Educación Pública en la puerta, que indica un periodo de pausa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sheinbaum aplica por cuarta vez la misma fórmula

La presidenta ya había decretado medidas equivalentes para los tres partidos de México en la fase de grupos, incluido el partido inaugural del torneo, en el que el Tri venció a Sudáfrica. El documento publicado hoy anticipa que la misma disposición se aplicará el 5 de julio, fecha del partido de octavos de final.

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El decreto argumenta que el Mundial 2026 “congrega a un número significativo de visitantes en la Ciudad de México”, por lo que “resulta pertinente adoptar medidas administrativas en esta sede, que contribuyan a garantizar la continuidad y eficiencia de las funciones gubernamentales, favorezcan la movilidad urbana y optimicen el uso de la infraestructura pública”.

Sheinbaum señaló que la medida busca mejorar “la movilidad urbana, la seguridad vial y la eficiencia en la prestación del servicio público” ante la concentración de aficionados prevista en zonas como el Zócalo, Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia y los alrededores del Estadio Ciudad de México.

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El decreto define excepciones que mantienen operación presencial, como servicios de salud, seguridad pública, Metro, Metrobús, Cablebús y la operación de infraestructura crítica.

Qué trabajadores sí reportarán el 30 de junio

El decreto establece seis categorías de excepción que mantienen operación presencial:

Servicios de salud, atención médica, urgencias y Protección Civil.

Seguridad nacional, seguridad pública, control migratorio y aduanero.

Operación de infraestructura crítica: Metro, Metrobús, Cablebús, energía eléctrica, combustibles y agua potable.

Actividades de organización, seguridad y movilidad vinculadas directamente a la Copa Mundial de la FIFA 2026 .

Operación de programas sociales y trámites que no puedan realizarse de forma remota.

Cualquier función que requiera presencia física para garantizar la continuidad de servicios públicos.

El rival de México aún no está definido

La Selección Mexicana terminó como líder del Grupo A, lo que determina que su rival en dieciseisavos saldrá del tercer lugar de los grupos C, E, F, H o I. Al cierre de esta edición, Escocia ocupa esa posición, aunque Ecuador y Uruguay también figuran como candidatos según el estado de la tabla de terceros lugares, que se definirá con los resultados de la última jornada de la fase de grupos.

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El partido se transmitirá por Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX.