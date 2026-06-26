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Detienen a hombre en San Andrés Larráinzar por intentar vender a su hija de 12 años en Chiapas

Fiscalía de Chiapas judicializa primer caso de cohabitación forzada tras reforma legal

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Detención de padre por el delito de cohabitación forzada contra su hija en Chiapas (foto: FGE Chiapas)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó sobre la detención de un hombre identificado como Andrés “N”, originario del municipio tsotsil de San Andrés Larráinzar, acusado del delito de cohabitación forzada tras presuntamente intentar vender a su hija de 12 años por 25 mil pesos.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer que este es el primer caso judicializado bajo este delito, luego de que el Congreso del Estado aprobara en febrero pasado reformas legales para castigar este tipo de conductas que vulneran los derechos de niñas y adolescentes.

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De acuerdo con las investigaciones de la FGE, el imputado habría ofrecido a la menor a un hombre adulto para obligarla a vivir en una relación de cohabitación forzada, práctica que ahora se encuentra tipificada como delito en la entidad.

Madre de la menor denunció el caso

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Se judicializa el primer caso por el delito de cohabitación forzada en Chiapas tras reforma a la ley (especial)

Las autoridades señalaron que la denuncia fue presentada por la madre de la adolescente, cuya identidad se mantiene bajo reserva para proteger su integridad y derechos.

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Según la carpeta de investigación, Andrés “N”, originario de la comunidad de Tres Puentes, en San Andrés Larráinzar, presuntamente acordó entregar a su hija a cambio de 25 mil pesos, obligándola a convivir con un adulto del sexo masculino.

La Fiscalía detalló que el hombre ya fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, mientras que la persona adulta involucrada también enfrentará un proceso legal por su probable responsabilidad en los hechos.

“Quiero dejar claro que los sistemas normativos o usos y costumbres no están por encima de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres y todo aquel que los violente va a enfrentar a la justicia”, declaró Llaven Abarca.

Fiscalía solicitará pena máxima

FGE Chiapas logo
La FGE de Chiapas pedirá la pena máxima de 30 años por el delito de cohabitación forzada (especial)

El titular de la FGE aseguró que dará seguimiento puntual al caso y adelantó que el Ministerio Público solicitará la pena máxima establecida para este delito, la cual podría alcanzar hasta 30 años de prisión.

Llaven Abarca destacó que las reformas aprobadas este año buscan combatir prácticas que históricamente han afectado a menores de edad en algunas comunidades, especialmente aquellas relacionadas con matrimonios forzados o acuerdos económicos que vulneran la libertad y dignidad de niñas y adolescentes.

Añadió que la Fiscalía continuará impulsando acciones para garantizar la protección integral de la niñez y las mujeres en Chiapas, en coordinación con las políticas públicas promovidas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Cohabitación forzada ya es delito en Chiapas

Delito Cohabitación forzada Chiapas FGE Chiapas
Delito Cohabitación forzada Chiapas (foto: FGE Chiapas)

El delito de cohabitación forzada fue incorporado recientemente al marco legal de Chiapas como parte de una estrategia para erradicar prácticas de violencia de género y protección infantil.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido durante años sobre casos de matrimonios infantiles y uniones forzadas en comunidades indígenas de distintas regiones del estado, donde niñas y adolescentes son entregadas a hombres adultos mediante acuerdos económicos.

Con esta judicialización, las autoridades estatales buscan sentar un precedente legal para perseguir y sancionar este tipo de conductas, independientemente de tradiciones o usos comunitarios.

La Fiscalía reiteró que ninguna práctica cultural puede justificar violaciones a los derechos humanos de menores de edad y subrayó que mantendrá vigilancia permanente para prevenir nuevos casos.

Mientras avanzan las investigaciones, la menor permanece bajo resguardo institucional y recibe atención especializada para salvaguardar su bienestar físico y emocional.

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