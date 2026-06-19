Tres de cada 10 mujeres en México han sido víctimas de tortura sexual: CNDH pide reforzar prevención

El tribunal de la provincia Espaillat condenó a Juan Pérez a veinte años de prisión por violación reiterada de una menor de 14 años en República Dominicana. (Cortesía: Periódico CLARIDAD)

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirmÓ que erradicar la tortura sexual en México exige coordinación interinstitucional en todo el país y el fortalecimiento de mecanismos de prevención, atención, investigación y sanción.

En el simposio La tortura sexual en México: situación, desafíos y buenas prácticas en la prevención e investigación, la titular de la CNDH sostuvo que aunque se identifica una tendencia continua a la baja, las acciones deben mantenerse mientras exista un solo caso.

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Piedra Ibarra señaló que la tortura sexual, dirigida tanto a mujeres como a hombres, “es una de las más graves y reprobables manifestaciones de discriminación y desigualdad” porque vulnera la integridad física y psicológica de las personas, además de sus derechos a la dignidad humana, la libertad y la autonomía.

Indicó que la CNDH, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), da seguimiento “permanente, sistemático y especializado” en lugares de privación de la libertad con el propósito de identificar factores de riesgo que puedan ocasionar tortura o malos tratos.

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Piedra Ibarra precisó que, de 2021 a la fecha, el MNPT publica 18 informes de supervisión y especiales, en los que propone sugerencias de buenas prácticas con enfoque de género para salvaguardar la integridad de las mujeres privadas de la libertad, de acuerdo con sus necesidades particulares y con efectos preventivos frente a la tortura sexual.

Tres de cada 10 mujeres han sido víctimas

Durante el simposio, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Ligia Nichte-Ha Rodríguez Mejía, expone que en el país tres de cada 10 mujeres son atrapadas por el flagelo de la tortura sexual, lo que lacera su dignidad.

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Rodríguez Mejía añadió que, tan solo en 2025, se inician investigaciones por 848 casos.

También subrayó la importancia de fortalecer acciones de prevención, acompañamiento a víctimas, vigilancia de centros de detención y promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos.

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Piden prevención en el centro y un enfoque multidisciplinario

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Ana Karen Parra Bonilla, planteó que la tortura sexual es una problemática histórica que exige dignificar a las víctimas y hacer realidad la justicia.

Señaló que su atención requiere un enfoque multidisciplinario sustentado en criterios éticos, para evitar que los hechos caigan en el silencio o la omisión, y reitera que la prevención debe colocarse en el centro de las acciones institucionales.

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En la misma línea, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, afirmó que la dignidad humana debe mantenerse como eje de las decisiones y actuaciones institucionales.

Advierte que el desafío no se limita a reaccionar ante la violencia una vez ocurrida, sino a prevenirla y fortalecer capacidades mediante el intercambio de experiencias, conocimientos e información.

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El Protocolo de Estambul reconoce la tortura sexual como modalidad específica

El director general y encargado de la Segunda Visitaduría General, Omar Jair Pasarán Nieto, sostiene que, aunque la legislación mexicana no distingue las diferentes formas de tortura, el Protocolo de Estambul reconoce la tortura sexual como una modalidad específica y particularmente grave.

Pasarán Nieto afirma que esta práctica busca degradar y someter a las víctimas, por lo que considera necesario impulsar reformas legislativas para que se reconozca expresamente como una de las formas más crueles de tortura.

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El simposio reúne a autoridades de derechos humanos con el objetivo de fortalecer esfuerzos para prevenir, atender, investigar y erradicar la tortura sexual.