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Pan de dulce mexicano busca ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pero su consumo diario puede ser peligroso

La Escuela de Medicina de Harvard recomienda limitar el consumo a esta cantidad por semana

pan mexicano
El pan de dulce mexicano busca ser declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Crédito: RODOLFO ANGULO /CUARTOSCURO.COM
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El pan de dulce mexicano buscará ser declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, tras una decisión por unanimidad, en un proceso que reunió a autoridades culturales de la Ciudad de México, investigadores, historiadores y representantes de la industria panificadora. La declaratoria reconoce una tradición transmitida de generación en generación que va más allá del sabor: documenta memoria colectiva, celebraciones y costumbres comunitarias.

Cada mexicano consume aproximadamente 33.5 kilogramos de pan al año, según la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelera y Similares de México (CANAINPPA). El dato ilustra la escala de una tradición que acaba de obtener reconocimiento mundial, pero que los especialistas advierten puede volverse un riesgo para la salud cuando se consume a diario sin moderación.

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La idea fue aprobada por unanimidad con respaldo de la CANAINPPA

El expediente fue impulsado y coordinado por Julián Castañón Fernández, presidente de la CANAINPPA, y Mónica León, responsable del proyecto por parte de la Cámara. El trabajo incluyó recopilación de testimonios, documentación de prácticas y preservación de conocimientos vinculados a la panadería tradicional.

Pan de dulce mexicano, repostería tradicional con sabores auténticos y coloridos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Julián Castañón Fernández, presidente de la CANAINPPA, y Mónica León encabezaron el expediente que documentó la importancia histórica, social y cultural del pan de dulce mexicano para obtener el reconocimiento internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aprobación contó con la participación de representantes de las alcaldías de la Ciudad de México y autoridades culturales encabezadas por Mariana Gómez Godoy, de la Dirección General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. También aportaron Grissel Huerta, Ángel Castañón y un grupo amplio de investigadores, historiadores y especialistas del sector panificador.

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El pan de dulce fue presentado como una expresión de la memoria colectiva mexicana: vinculada con celebraciones, reuniones familiares y prácticas comunitarias que definen la vida cotidiana del país.

Una pieza puede contener más azúcar de la que recomienda la OMS para todo el día

El reconocimiento cultural no cambia la composición nutricional del producto. El pan de dulce se elabora con harinas refinadas, azúcares añadidos y grasas saturadas, y en muchos casos grasas trans. La Organización Mundial de la Salud establece que el consumo diario de azúcar no debe exceder el 10% de la ingesta calórica total, equivalente a aproximadamente 25 gramos para un adulto promedio. Una sola pieza puede contener esa cantidad o superarla.

La Escuela de Medicina de Harvard recomienda limitar el consumo a una pieza por semana. La recomendación se basa en el tipo de harinas utilizadas: los carbohidratos refinados elevan rápidamente la glucosa en sangre, lo que obliga al páncreas a liberar insulina. Si ese ciclo se repite a diario, puede derivar en resistencia a la insulina y, a largo plazo, en diabetes tipo 2.

Consumirlo todos los días eleva el riesgo cardiovascular y de obesidad

Pan de dulce mexicano, repostería tradicional con sabores auténticos y coloridos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada mexicano consume aproximadamente 33.5 kilogramos de pan al año, según la CANAINPPA, cifra que refleja el arraigo de una tradición que acaba de ser reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se come pan dulce solo, sin fibra que acompañe, se produce una elevación rápida de glucosa en la sangre. Esa subida genera que el cuerpo no se sienta satisfecho y continúe comiendo. El ciclo repetido se asocia con acumulación de grasa abdominal, síndrome metabólico y mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Las grasas trans presentes en muchas recetas comerciales elevan el colesterol LDL —el llamado “malo”— y reducen el HDL, el “bueno”. Esa combinación aumenta el riesgo de infartos y derrames cerebrales con el tiempo.

El consumo ocasional no representa un problema para la salud

Pan de dulce mexicano, repostería tradicional con sabores auténticos y coloridos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Pan de dulce mexicano, una tradición que combina sabor, color y cultura en cada pieza artesanal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas no señalan al pan de dulce como un alimento que deba eliminarse de la dieta. Su consumo ocasional y en porciones controladas es compatible con una alimentación equilibrada. El problema aparece cuando se convierte en hábito diario, especialmente si se combina con otras fuentes de azúcar añadida como bebidas, postres o botanas.

CANAINPPA impulsó la declaratoria precisamente desde ese ángulo: el pan de dulce no es solo un producto de consumo, sino una práctica cultural con identidad regional, historia documentada y valor comunitario.

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