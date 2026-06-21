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Educación no sexista en México: qué significa y por qué buscan eliminar los estereotipos de género en las aulas

Erradicar el sexismo en la escuela es el primer paso para construir una sociedad más justa

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Una maestra sonriente interactúa con alumnos sentados en un salón de clases de primaria con estanterías de libros, ventanas y dos carteles en la pared.
La educación no sexista se entiende como un enfoque pedagógico que promueve la igualdad de derechos y oportunidades, sin importar credo, edad, clase social, cultura, identidad de género, orientación sexual, lengua o condición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 21 de junio se recuerda cada año como el Día Internacional por la Educación No Sexista, una fecha que convoca a repensar la enseñanza en México y otros países de América Latina.

Esta efeméride, surgida en 1989 bajo el impulso de la Red de Educación Popular Entre Mujeres (REPEM) reunida en Paraguay, busca transformar las aulas y la sociedad, promoviendo relaciones igualitarias y libres de estereotipos de género.

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Qué significa una educación no sexista

La educación no sexista se entiende como un enfoque pedagógico que promueve la igualdad de derechos y oportunidades, sin importar credo, edad, clase social, cultura, identidad de género, orientación sexual, lengua o condición.

Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), esto implica revisar prácticas educativas tanto dentro como fuera de las escuelas para erradicar desigualdades y favorecer a todas las personas.

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El sexismo —definido por CONAPO— es una forma de discriminación basada en el sexo, que asigna capacidades y valores según construcciones sociales.

Este fenómeno se manifiesta en prácticas, simbolismos, estereotipos y lenguaje, estableciendo la supremacía de lo masculino y el menosprecio de lo femenino.

Así, se perpetúan discursos y actitudes discriminatorias, especialmente hacia las mujeres y la diversidad sexual.

Ilustración de una pizarra verde con el texto Día Internacional por la Educación No Sexista, junto a dos niños con tiza escribiendo
El 21 de junio se conmemora el Día Internacional por la Educación No Sexista en México. (CONAPRED)

Por qué urge eliminar los estereotipos de género en las aulas

El propósito central de la educación no sexista es eliminar los sesgos de género desde la infancia.

Investigaciones citadas por la Secretaría de Educación de Chihuahua advierten que, a los seis o siete años, muchas niñas ya visualizan su futuro vinculado a la maternidad y el trabajo doméstico, mientras que los varones tienden a imaginarse en escenarios profesionales.

Estos patrones se aprenden y refuerzan en la escuela y en la familia.

El sexismo en la escuela se expresa tanto en el currículo oculto —los mensajes implícitos sobre lo femenino y lo masculino— como en los libros de texto, las expectativas diferenciadas y las oportunidades asignadas en el recreo o en la historia oficial.

Por eso, los materiales y el currículo deben estar libres de estereotipos en todos los niveles, incluidos quienes imparten clases.

En México, la educación no sexista significa promover una enseñanza que elimine cualquier discriminación basada en el género, con el objetivo de garantizar que las infancias y adolescentes aprendan en ambientes libres de prejuicios y violencia.

Cómo se manifiestan los estereotipos y cuáles son los desafíos

La literatura, el lenguaje y la representación en los contenidos escolares suelen reforzar la hegemonía masculina y la invisibilidad de las mujeres.

El Ministerio de Educación de Chile —citado por CONAPO— insiste en que las instituciones educativas todavía producen y reproducen desigualdades y estereotipos, por lo que urge avanzar hacia una educación con perspectiva de género.

Las autoridades educativas mexicanas coinciden en que es indispensable la formación en coeducación para el personal docente, directivo y de orientación.

Sin esta capacitación, resultará difícil reconocer y modificar los patrones patriarcales que han sido normalizados y que se transmiten en la escuela.

La reflexión crítica sobre las propias prácticas y la colaboración entre equipos docentes son pasos necesarios para visibilizar y erradicar el sexismo en el ámbito escolar.

El sexismo escolar se refleja en prácticas, materiales, expectativas y roles diferenciados que perpetúan desigualdades de género desde la infancia. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El sexismo escolar se refleja en prácticas, materiales, expectativas y roles diferenciados que perpetúan desigualdades de género desde la infancia. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Estrategias y acuerdos internacionales que respaldan la transformación

La lucha por una educación no sexista en México está alineada con compromisos internacionales.

Destacan la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979, la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer (Nairobi, 1985), que definió la educación como base para mejorar la situación jurídica y social de las mujeres, así como la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Jomtiem, 1990), que urgió a priorizar el acceso de niñas y mujeres a una educación libre de estereotipos.

El Día Internacional por la Educación No Sexista, impulsado por REPEM, busca consolidar una escuela democrática, sin prejuicios, en la que todas las personas puedan desarrollarse en igualdad de condiciones y sin limitaciones impuestas por su género.

Qué cambios se proponen para las aulas mexicanas

Las propuestas para erradicar el sexismo en la educación incluyen la revisión de los programas y materiales, la incorporación de la perspectiva de género en los contenidos y la formación sistemática de docentes.

El lenguaje incluyente, la visibilización de las mujeres en la historia y el fomento de la corresponsabilidad en tareas del hogar y cuidados aparecen como ejes para construir una convivencia igualitaria.

Se advierte sobre la necesidad de superar el binarismo de género en la escuela —donde los niños son “campeones” y las niñas “princesas”— y de promover la prevención de la violencia de género desde la infancia.

La Organización de Mujeres Intersindical sostiene que una educación feminista y no sexista es clave para transformar una sociedad que aún discrimina a niñas y mujeres.

Un salón de clases de primaria con niños y una maestra, mesas redondas, sillas, estanterías con libros y juguetes, y un cartel de fomento a la igualdad.
Las propuestas para erradicar el sexismo en la educación incluyen la revisión de los programas y materiales, la incorporación de la perspectiva de género en los contenidos y la formación sistemática de docentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de la escuela en la transformación social

La escuela puede ser un espacio donde se perpetúan roles tradicionales, pero también tiene el potencial de convertirse en motor de cambio.

La educación no sexista pretende desmontar estructuras que limitan el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, generando nuevas formas de convivencia basadas en la igualdad y el respeto.

En suma, la educación no sexista en México representa un compromiso con la formación de una sociedad libre de discriminación y violencia.

El avance hacia este objetivo requiere la revisión constante de prácticas y materiales educativos, junto con la capacitación y el compromiso de toda la comunidad escolar.

Solo así será posible construir generaciones que vivan y convivan sin los límites impuestos por los estereotipos de género.

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