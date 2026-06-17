Aurora contactó por redes a estadounidense y lo invitó a una cita, luego lo desapareció en Jalisco: esta fue su sentencia

Aurora fue sentenciada a 37 años por la desaparición de un hombre de origen estadounidense que viajó de Nyarit a Jalisco para conocerla pero ya no se le volvió a ver, ella fue arrestada conduciendo el auto de él Foto: Fiscalía Sinaloa

La Fiscalía del Estado de Jalisco obtuvo una condena de 37 años y seis meses de prisión contra Aurora “N” por la desaparición de un hombre estadounidense ocurrida en Zapopan, un caso en el que la víctima seguía sin ser localizada después de haber sido trasladada a Nayarit, de acuerdo con la propia dependencia.

La sentencia se dictó el 11 de junio durante la audiencia de individualización de sanciones, según la Fiscalía del Estado, que también informó que la mujer debía pagar una multa por el delito de desaparición cometida por particulares.

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El caso quedó inscrito en un contexto de pocas sentencias por este delito en Jalisco. De acuerdo con el documento “Respuestas de México a la solicitud de información con arreglo al artículo 34 de la Convención”, elaborado por el Gobierno de México, en la entidad había un número reducido de condenas por desapariciones, mientras que un recuento periodístico citado en el texto fuente ubicó poco más de 50 condenas desde 2018 hasta agosto del año pasado.

La víctima acordó una reunión en Zapopan y después fue llevada a Nayarit

Familiares sostienen un documento CURP con la silueta de una persona desaparecida y la palabra 'desaparecido' resaltada, simbolizando la dolorosa búsqueda de sus seres queridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hechos por los que Aurora “N” fue sentenciada ocurrieron el 8 de diciembre de 2021 en el municipio de Zapopan, según la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas de la Fiscalía del Estado. Ese día, la mujer y el hombre agraviado acordaron una reunión por medio de plataformas digitales.

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De acuerdo con las investigaciones de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, cuando el hombre llegó al sitio pactado fue trasladado en su propio vehículo hacia el estado de Nayarit. Desde ese momento se desconoció su paradero.

Ese fue el núcleo del caso: la autoridad sostuvo que la víctima salió de la reunión inicial en su automóvil y después desapareció, sin que hasta ahora se informara sobre su localización. La condena se relacionó con esa secuencia y con la participación que la Fiscalía atribuyó a la acusada.

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La detención ocurrió cuando conducía el vehículo de la víctima

Como parte de los actos de investigación y búsqueda, la Fiscalía del Estado estableció la probable participación de la mujer en los hechos. Según la dependencia, la detención se realizó cuando Aurora “N” estaba en posesión y al volante del vehículo propiedad del hombre desaparecido.

Ese dato resultó central en la investigación ministerial porque vinculó directamente a la acusada con bienes de la víctima después de la desaparición, de acuerdo con la versión institucional. A partir de esa línea se desarrollaron las distintas etapas procesales que después llevaron al fallo condenatorio.

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La Fiscalía de Jalisco informó que el litigio y el seguimiento del caso estuvieron a cargo de su área especializada en personas desaparecidas. Tras el desahogo del proceso penal, la autoridad consiguió una pena privativa de la libertad de 37 años y seis meses, además de la sanción económica impuesta en la misma audiencia.

Jalisco registró pocas condenas por desaparición, según documentos oficiales

La resolución contra Aurora “N” se presentó como una de las pocas sentencias por desaparición cometida por particulares en la entidad. Esa condición apareció también en el intercambio entre el Estado mexicano y el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, identificado como CED en el texto fuente.

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Según el documento oficial referido en el texto, el Gobierno de México respondió a observaciones relacionadas con desapariciones y dejó asentado que en Jalisco había escasas sentencias en esta materia. El caso del hombre estadounidense se incorporó así a una estadística limitada de resoluciones condenatorias.

La Fiscalía del Estado sostuvo que mantendría las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y las investigaciones contra quienes vulneraran la libertad y la integridad de las personas. En este expediente, la autoridad no informó nuevos datos sobre el paradero de la víctima más allá de que seguía desaparecida desde su traslado a Nayarit.

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• La Fiscalía de Jalisco obtuvo una condena de 37 años y seis meses de prisión contra Aurora “N” por desaparición cometida por particulares.

• El hombre estadounidense desapareció el 8 de diciembre de 2021, después de acudir a una reunión en Zapopan y ser trasladado en su propio vehículo a Nayarit.

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• La acusada fue detenida cuando conducía el automóvil de la víctima, y el caso se sumó a un número reducido de sentencias por desaparición en Jalisco.