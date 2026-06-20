México

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Mérida este 20 de junio

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Guardar
Google icon
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Gobierno de Yucatán)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Gobierno de Yucatán)

Antes de salir a tu destino, consulta la predicción del clima en Mérida para las siguientes horas en este 20 de junio.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este sábado, se estima que en Mérida habrá un 2% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 38 centígrados y una mínima de 25°. La nubosidad será del 10% y por la noche habrá una probabilidad del 2% de lluvias.

La predicción del clima en Mérida (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Mérida (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Mérida

Mérida y en general la península de Yucatán, se caracteriza por tener un temporal cálido subhúmedo con lluvias durante el verano. La temperatura promedio en dicha región es de 26.6 grados.

PUBLICIDAD

Esta zona de Yucatán también tiene una temporada larga de lluvias, que va del mes de mayo hasta enero, aunque también puede haber precipitaciones en los meses secos, sin embargo, éstas no duran más allá de una hora y no son un impedimento para hacer actividades en las playas.

La época más calurosa es de abril a agosto, cuando el termómetro asciende hasta los 40 grados, mientras que de septiembre a enero son comunes los vientos que nublan y refrescan la ciudad.

Mérida posee un clima cálido sub-húmedo. (Secretaría de Turismo)
Mérida posee un clima cálido sub-húmedo. (Secretaría de Turismo)

Dónde está el mejor clima de México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diferentes al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro un decrecimiento de las lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MéridaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima en Tijuana: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Tijuana: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Acapulco de Juárez

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Acapulco de Juárez

INE exonera a hermano de AMLO por financiamiento ilegal a Morena en 2018

Martín Jesús López Obrador y Pío López Obrador han quedado absueltos definitivamente

INE exonera a hermano de AMLO por financiamiento ilegal a Morena en 2018

Ecatepec: la predicción del tiempo para este 20 de junio

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Ecatepec: la predicción del tiempo para este 20 de junio

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Ciudad de México

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Ciudad de México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio: ¿Quién es quién en la Nueva Familia Michoacana?

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio: ¿Quién es quién en la Nueva Familia Michoacana?

Golpe al grupo de “El Virus”: cae “El Gato” y cinco aliados con droga en Azcapotzalco

Golpe a Los Rusos: capturan a “El Rodilla”, vinculado con las fosas clandestinas de Miguel Alemán en Baja California

Gobernadora de Sinaloa solicita pensión por retiro para exjefe policiaco acusado de vínculos con Los Chapitos por EEUU

Marina desmantela narcolaboratorio en Sinaloa y asegura 700 kilos de producto terminado

ENTRETENIMIENTO

Maite Perroni defendió a su esposo Andrés Tovar, acusado de presunto fraude por millones de pesos

Maite Perroni defendió a su esposo Andrés Tovar, acusado de presunto fraude por millones de pesos

Christian Nodal dará concierto en feria de municipio poblano: fecha, lugar y horario

Gloria Trevi, Inspector y el Trono de México, conciertos en la Feria de la Barbacoa 2026: fechas, cartelera y horarios

Preparan película de Juan Gabriel, dirigida por el cineasta de “La Oficina”

Tepezcohuite: el secreto de belleza de Salma Hayek que la Marina impidió que llegara a Países Bajos

DEPORTES

Charly Rodríguez disfruta vacaciones de ensueño luego de quedar fuera de la Selección de México

Charly Rodríguez disfruta vacaciones de ensueño luego de quedar fuera de la Selección de México

¿Qué necesita Sudáfrica para avanzar a los deciseisavos de final del Mundial 2026?

Es es el reglamento de FIFA por el que México tiene asegurado el primer lugar del Grupo A

Jugadores de Sudáfrica reciben joyas de 50 mil dólares por empatar contra República Checa

Intensa tormenta obliga al cierre temporal del Fan Fest en Monterrey