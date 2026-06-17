México

SEP abre de nuevo el diálogo con la CNTE tras bloqueo en Calzada de Tlalpan

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habría cuestionado en la mañana la movilización del magisterio en el sur de la Ciudad de México

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Mario Delgado anunció un aumento salarial del 9% en el salario de los maestros del Estado. | Presidencia
Mario Delgado anunció un aumento salarial del 9% en el salario de los maestros del Estado. | Presidencia

Mario Delgado Carillo, secretario de Educación Pública (SEP), anunció a través de su cuenta oficial en ‘X’ que sostendrá un diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y aseguró que el objetivo es cerrar el ciclo escolar sin contratiempos: “concretar compromisos” para que “todas las niñas y niños del país puedan cerrar satisfactoriamente” las clases.

La reunión continuará este miércoles 17 de junio de 2026 a las 13:30 horas junto con la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, así como la presencia del titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres.

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El anuncio apareció en medio de una escalada de presión del magisterio, ya que la Coordinadora acumula 16 días de huelga nacional y este martes realizó un bloqueo en la Calzada de Tlalpan, afectando la movilidad en zonas cercanas al Estadio Ciudad de México, en donde más tarde se llevará a cabo el partido Colombia vs Uzbekistán, como parte del Mundial 2026.

Los dirigentes de la CNTE reclamaban, hace unas horas, la reapertura de una negociación directa con el gobierno federal, manteniendo sus exigencias principales:

  • Abrogación de la Ley ISSSTE de 2007.
  • Derogación de la reforma educativa del 2012.

Asimismo, mantienen la denuncia por cuestiones salariales por más de 40 millones de pesos a unos 20 mil maestros.

Información en proceso...

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