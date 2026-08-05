¿Buscas trabajo? Estas son las Ferias de Empleo que hay esta semana en la CDMX

Esta semana habrá distintas ferias de empleo en la CDMX para que los capitalinos puedan conseguir trabajo (X@Ines_GONI)

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En Ciudad de México, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo desplegará una serie de ferias de empleo y talleres presenciales y virtuales del 6 al 31 de agosto de 2026, con opciones para perfiles administrativos, técnicos y de seguridad, así como capacitaciones gratuitas para quienes buscan integrarse al mercado laboral. Las actividades, organizadas en colaboración con distintas alcaldías y empresas, buscan atender la demanda de contratación y brindar herramientas de inserción laboral.

En Ciudad de México, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo desplegará una serie de ferias de empleo y talleres presenciales y virtuales del 6 al 31 de agosto de 2026 (X@TrabajoCDMX)

La oferta incluye más de doce empresas en la jornada de empleo del 13 de agosto en Venustiano Carranza, con vacantes que van desde auxiliar contable y personal de enfermería hasta especialistas en recursos humanos y seguridad privada. Ese día, las actividades se realizarán en Av. Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, entre las 9 y 14 horas. Se prevén puestos en firmas como ADMINEXPERT SERVICIOS, ACCURATS PROFESIONAL SERVICE MEXICO, EXPAMEX, PRYSE, SANBORS, HYGGEA y INCLUDE RH, así como empresas de limpieza, ingeniería, reclutamiento y seguridad.

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En Ciudad de México, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo desplegará una serie de ferias de empleo y talleres presenciales y virtuales del 6 al 31 de agosto de 2026 (X@TrabajoCDMX)

Los talleres para personas buscadoras de empleo se extienden a varias alcaldías y fechas. En La Magdalena Contreras, habrá modalidad presencial el 6 de agosto en Av. Luis Cabrera N° 1, Casa Popular, y virtual el 10 y 14 de agosto a través de Google Meet. En Coyoacán, los talleres serán presenciales los días 6, 18 y 25 de agosto en el CDC Santa Úrsula Femenil, mientras que en Iztacalco la capacitación es totalmente virtual los días 6, 13 y 20 de agosto, con registro previo en línea. Para Gustavo A. Madero, la oferta de talleres virtuales se concentra en los mismos días y se accede mediante liga electrónica.

Más oportunidades de trabajo

El 6 de agosto, la empresa INVOLVE realizará un reclutamiento presencial en San Antonio Abad 32, alcaldía Cuauhtémoc, de 10 a 14 horas. Se solicitan perfiles con título y cédula profesional para cargos gerenciales en áreas administrativas.

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En Ciudad de México, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo desplegará una serie de ferias de empleo y talleres presenciales y virtuales del 6 al 31 de agosto de 2026 (X@TrabajoCDMX)

En la misma alcaldía de Gustavo A. Madero, el 31 de agosto se efectuará otra jornada de reclutamiento, esta vez para la Guardia del Servicio de Protección Federal. La cita es en Calle 5 de Febrero s/n, en el sótano de la alcaldía, de 10 a 14 horas.

El registro para los talleres virtuales y presenciales está abierto mediante formularios, y el acceso es gratuito