México
Agregar Infobae enGoogle

¿Buscas trabajo? Estas son las Ferias de Empleo que hay esta semana en la CDMX

La oferta incluye más de doce empresas en la jornada de empleo del 13 de agosto en Venustiano Carranza

Esta semana habrá distintas ferias de empleo en la CDMX para que los capitalinos puedan conseguir trabajo (X@Ines_GONI)
Esta semana habrá distintas ferias de empleo en la CDMX para que los capitalinos puedan conseguir trabajo (X@Ines_GONI)
Guardar

En Ciudad de México, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo desplegará una serie de ferias de empleo y talleres presenciales y virtuales del 6 al 31 de agosto de 2026, con opciones para perfiles administrativos, técnicos y de seguridad, así como capacitaciones gratuitas para quienes buscan integrarse al mercado laboral. Las actividades, organizadas en colaboración con distintas alcaldías y empresas, buscan atender la demanda de contratación y brindar herramientas de inserción laboral.

En Ciudad de México, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo desplegará una serie de ferias de empleo y talleres presenciales y virtuales del 6 al 31 de agosto de 2026 (X@TrabajoCDMX)
En Ciudad de México, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo desplegará una serie de ferias de empleo y talleres presenciales y virtuales del 6 al 31 de agosto de 2026 (X@TrabajoCDMX)

La oferta incluye más de doce empresas en la jornada de empleo del 13 de agosto en Venustiano Carranza, con vacantes que van desde auxiliar contable y personal de enfermería hasta especialistas en recursos humanos y seguridad privada. Ese día, las actividades se realizarán en Av. Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, entre las 9 y 14 horas. Se prevén puestos en firmas como ADMINEXPERT SERVICIOS, ACCURATS PROFESIONAL SERVICE MEXICO, EXPAMEX, PRYSE, SANBORS, HYGGEA y INCLUDE RH, así como empresas de limpieza, ingeniería, reclutamiento y seguridad.

PUBLICIDAD

En Ciudad de México, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo desplegará una serie de ferias de empleo y talleres presenciales y virtuales del 6 al 31 de agosto de 2026 (X@TrabajoCDMX)
En Ciudad de México, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo desplegará una serie de ferias de empleo y talleres presenciales y virtuales del 6 al 31 de agosto de 2026 (X@TrabajoCDMX)

Los talleres para personas buscadoras de empleo se extienden a varias alcaldías y fechas. En La Magdalena Contreras, habrá modalidad presencial el 6 de agosto en Av. Luis Cabrera N° 1, Casa Popular, y virtual el 10 y 14 de agosto a través de Google Meet. En Coyoacán, los talleres serán presenciales los días 6, 18 y 25 de agosto en el CDC Santa Úrsula Femenil, mientras que en Iztacalco la capacitación es totalmente virtual los días 6, 13 y 20 de agosto, con registro previo en línea. Para Gustavo A. Madero, la oferta de talleres virtuales se concentra en los mismos días y se accede mediante liga electrónica.

Más oportunidades de trabajo

El 6 de agosto, la empresa INVOLVE realizará un reclutamiento presencial en San Antonio Abad 32, alcaldía Cuauhtémoc, de 10 a 14 horas. Se solicitan perfiles con título y cédula profesional para cargos gerenciales en áreas administrativas.

PUBLICIDAD

En Ciudad de México, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo desplegará una serie de ferias de empleo y talleres presenciales y virtuales del 6 al 31 de agosto de 2026 (X@TrabajoCDMX)
En Ciudad de México, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo desplegará una serie de ferias de empleo y talleres presenciales y virtuales del 6 al 31 de agosto de 2026 (X@TrabajoCDMX)

En la misma alcaldía de Gustavo A. Madero, el 31 de agosto se efectuará otra jornada de reclutamiento, esta vez para la Guardia del Servicio de Protección Federal. La cita es en Calle 5 de Febrero s/n, en el sótano de la alcaldía, de 10 a 14 horas.

El registro para los talleres virtuales y presenciales está abierto mediante formularios, y el acceso es gratuito

Temas Relacionados

Ferias de empleotrabajosCDMXvacantesmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Conciertos gratis en el Festival de Cuautitlán 2026: DLD, Los Cardenales de Nuevo León y Rayito Colombiano, en el programa

Del 12 al 16 de agosto, la celebración por el aniversario 202 del municipio reúne cumbia, norteño, rap y rock en la parte trasera del Estadio Municipal Los Pinos

Conciertos gratis en el Festival de Cuautitlán 2026: DLD, Los Cardenales de Nuevo León y Rayito Colombiano, en el programa

Estos son los influencers asesinados que aparecieron en volantes por presuntos vínculos con Los Chapitos en Sinaloa

En enero de 2025 fueron lanzados panfletos desde avionetas en Culiacán con los nombres de 25 creadores de contenido, músicos y figuras públicas, señalados —sin pruebas— de ser ‘financieros’, ‘colaboradores cercanos’ y ‘lavadores de dinero’ de Los Chapitos

Estos son los influencers asesinados que aparecieron en volantes por presuntos vínculos con Los Chapitos en Sinaloa

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de agosto? L5 del MB con retrasos por manifestación

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de agosto? L5 del MB con retrasos por manifestación

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 5 de agosto: la mandataria insiste en que Papa León XIV visite a México

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 5 de agosto: la mandataria insiste en que Papa León XIV visite a México

Confirmado: Yair Rodríguez encabezará Noche UFC 2026 frente a Jean Silva

Por primera vez, los tres peleadores nacidos en México que han conquistado un campeonato de UFC compartirán cartelera

Confirmado: Yair Rodríguez encabezará Noche UFC 2026 frente a Jean Silva
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos son los influencers asesinados que aparecieron en volantes por presuntos vínculos con Los Chapitos en Sinaloa

Estos son los influencers asesinados que aparecieron en volantes por presuntos vínculos con Los Chapitos en Sinaloa

Investigan publicaciones de César Gastélum sobre un grupo delictivo tras ser asesinado en Sinaloa

Familiares de Zulema de la Luz exigen capturar al presunto feminicida en Veracruz: “Está identificado”

Estadounidense asesina a tres personas para llevarse a su hijo de 3 años en Saltillo: contaba con restricción

Asesinatos en vivo de César Gastélum y Valeria Márquez: las similitudes y presuntos nexos con el mundo del narco

ENTRETENIMIENTO

Conciertos gratis en el Festival de Cuautitlán 2026: DLD, Los Cardenales de Nuevo León y Rayito Colombiano, en el programa

Conciertos gratis en el Festival de Cuautitlán 2026: DLD, Los Cardenales de Nuevo León y Rayito Colombiano, en el programa

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: cómo quedaron las habitaciones tras la moneda del destino

¿Por qué eliminaron a Mariana Ochoa? Esto reveló tras salir de La Casa de los Famosos México: “Quería negociar cuatro semanas”

El tierno video de León, el primogénito de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, dando sus primeros pasos

Esta es la polémica frase con la que Rivers habría confirmado su noviazgo con Ari Gameplays en medio de señalamientos queerbaiting

DEPORTES

Confirmado: Yair Rodríguez encabezará Noche UFC 2026 frente a Jean Silva

Confirmado: Yair Rodríguez encabezará Noche UFC 2026 frente a Jean Silva

Leones Negros acusa engaño de la FMF y arremete contra Mikel Arriola por mantener congelado el ascenso

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: cae la primera medalla para México en el día

Gabriel Milito frena los rumores sobre salida a River Plate y ratifica su compromiso total con Chivas

Colombia será el rival de México en la final del futbol femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026