Prima de AMLO llama “asqueroso” a Trump: “Quiere los recursos naturales de México”

Durante un acto partidista con militantes y simpatizantes de Morena, la servidora pública señala que el presidente de Estados Unidos no pretende apoyar al país, sino quedarse con sus bienes y riquezas. Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Manuela Obrador Narváez, prima hermana del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual delegada de los Programas para el Bienestar en Chiapas, calificó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de “tipo asqueroso” y lo acusó de ambicionar los recursos naturales del país. Lo dijo sin rodeos ante militantes de Morena reunidos en Palenque, su tierra.

“Tirano misógino que quiere nuestro país”

“Defender nuestra soberanía ante el tirano misógino que tenemos en Estados Unidos, que además quiere nuestro país, pero es muy burdo, es un tipo asqueroso, realmente, y se quiere robar... no tiene interés en venir a ayudar a México, no, él quiere los recursos naturales de México, lo sabemos”, lanzó la funcionaria ante las bases morenistas.

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También advirtió que Trump está intentando debilitar a México desde adentro, a través de los medios de comunicación, y llamó a los militantes a defender la soberanía nacional.

Durante un evento partidista, Manuela Obrador Narváez, diputada de Morena, calificó a Donald Trump como un “tipo asqueroso” y lo acusó de querer apropiarse de los recursos naturales de México. También señaló que el expresidente de Estados Unidos busca debilitar al país mediante campañas de desinformación y llamó a los militantes de Morena a defender la soberanía nacional y apoyar la Cuarta Transformación.

El contexto que le da peso a las palabras

Las declaraciones de Obrador Narváez no son retórica vacía: tienen un trasfondo geopolítico concreto y documentado.

En febrero de 2026, los gobiernos de Trump y Sheinbaum firmaron el Plan de Acción sobre Minerales Críticos, que pone en la mesa el litio, el cobalto, el cobre y otros materiales estratégicos mexicanos. El acuerdo ya estableció a qué países podrá exportarse el litio mexicano: la Unión Europea y Japón; China, Rusia y los países no alineados con Washington quedaron fuera. Críticos del acuerdo señalaron que es exactamente la misma fórmula que Trump aplicó con el petróleo venezolano.

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El gas natural también se ha convertido en instrumento de presión: especialistas advierten que Washington podría usarlo como palanca adicional a lo largo de 2026, especialmente en el marco de la revisión del T-MEC y la disputa por los minerales estratégicos.

El patrón no es nuevo. La administración Trump invocó una “Doctrina Donroe” para justificar su política hemisférica, con objetivos que incluyen asegurar el acceso a recursos clave como el petróleo venezolano y los minerales críticos de la región. Venezuela e Irán —ambos países ricos en petróleo— ya vivieron de cerca esa lógica.

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(Foto: Facebook/manuelitaobradornarvaez)

Una funcionaria que no se anda con rodeos

Manuela Obrador Narváez es prima hermana del expresidente López Obrador, originaria de Palenque, Chiapas. Fue diputada federal por el Distrito 1 de Chiapas durante dos legislaturas y es considerada fundadora de Morena en la entidad. Actualmente coordina la operación de los programas sociales federales en Chiapas.

Su discurso refleja una narrativa que Morena viene construyendo desde las bases: la soberanía como bandera de identidad frente a lo que el partido describe como apetito imperial estadounidense. Mientras la presidenta Sheinbaum mantiene un tono diplomático en las negociaciones formales, figuras como Obrador Narváez suben la temperatura desde los territorios.

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La presión no afloja

En este 2026, todas las negociaciones de Washington con México tienen como telón de fondo el acuerdo de minerales críticos, en un contexto en que Estados Unidos busca reducir la dependencia de China en estos recursos estratégicos.