México

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este jueves 18 de junio

Esto es de interés para quienes van a conducir en la capital del país y en la entidad mexiquense este jueves

Guardar
Google icon
El Hoy No Circula tiene un horario de 5:00 a 22:00 horas (Jovani Pérez/Infobae)
El Hoy No Circula tiene un horario de 5:00 a 22:00 horas (Jovani Pérez/Infobae)

Estos son los carros que no tienen que circular en la Ciudad de México y el Estado de México por el programa de restricción vehicular mejor conocido como Hoy No Circula.

  • Fecha: jueves 18 de junio de 2026.
  • Terminación de placa: 1 y 2.
  • Color del engomado: verde.
  • Holograma: 1 y 2.
Así aplica el Hoy No Circula todos los días (Jovani Pérez/Infobae)
Así aplica el Hoy No Circula todos los días (Jovani Pérez/Infobae)

El Hoy No Circula tiene el mismo horario todos los días: empieza a las 5:00 horas y acaba a las 22:00 horas, de acuerdo con las autoridades de la ciudad.

PUBLICIDAD

Recuerda que este programa de restricción vehicular extendió su zona de aplicación, ya no solo es en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México, también en el Vale de Toluca y el Valle de Santiago Tianguistenco.

Para saber cuando no circula tu coche puedes usar el portal oficial de la Ciudad de México: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/. Ahí solo tienes que ingresar holograma y el último dígito de la placa.

PUBLICIDAD

Es importante mencionar que este programa de restricción vehicular se modifica diariamente y los autos que tienen prohibido circular se definen dependiendo el holograma de circulación, el color del engomado y el último dígito de la placa.

Su aplicación ya es una constante para capitalinos y mexiquenses, quienes han sido partícipes de este programa de restricción vehicular por más de 30 años, mientras que su versión sabatina está cerca de cumplir los dos primeras décadas desde su implementación.

El programa tiene como objetivo bajar los niveles de contaminación ambiental en el Valle de México a través de un programa integral basado en la restricción de la circulación de vehículos entre de lunes a viernes, así como los sábados.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

A partir del 1 de julio de 2025, la área de aplicación del Hoy No Circula se extendió, ya no solo es válido en la Ciudad de México y la zona Metropolitana del Valle de México, sino también al Valle de Toluca y al Valle de Santiago Tianguistenco. Quedando de la siguiente manera.

En la Ciudad de México:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa de Morelos
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • La Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Para la Zona Metropolitana del Estado de México:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

Para el Valle de Toluca:

  • Almoloya de Juárez
  • Calimaya
  • Chapultepec
  • Lerma
  • Metepec
  • Mexicaltzingo
  • Ocoyoacac
  • Otzolotepec
  • Rayón
  • San Antonio La Isla
  • San Mateo Atenco
  • Temoaya
  • Tenango del Valle
  • Toluca
  • Xonacatlán
  • Zinacantepec

Para el Valle de Santiago Tianguistenco:

  • Almoloya del Río
  • Atizapán
  • Capulhuac
  • Texcalyacac
  • Xalatlaco

Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula

Evita multas y sigue el Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Evita multas y sigue el Hoy No Circula (Cuartoscuro)

Existen varios automóviles que se encuentran exentos de este programa de restricción vehicular, tales como:

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Eléctricos.

Híbridos categoría I e II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Que porten Holograma “EXENTO”.

Que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAME emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

Que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAME emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

Que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Que porten Constancia tipo “Programas Especiales de Fuentes Móviles” o “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Que porten placas para personas con discapacidad.

Que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

Que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular.

Que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

El único día en el que no vale el Hoy No Circula para ningún carro es el domingo.

Hoy No Circula: cuál es la multa

En caso de no seguir el programa del Hoy No Circula, el castigo es una multa económica equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. Además, el vehículo es inmovilizado y llevado al corralón donde se mantendrá hasta que la sanción sea cubierta.

En ocasiones, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspende la aplicación del Hoy No Circula principalmente en días festivos, inhábiles, de descanso obligatorio o en temporadas vacacionales.

De igual manera, la CAMe también puede llegar a instaurar un doble Hoy No Circula, donde se amplían las restricciones vehiculares, esto ocasionado principalmente por la mala calidad del aire en zona metropolitana.

Calidad del aire en el Valle de México

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

Hoy No Circula y la contingencia ambiental

Las dos principales razones por las que se implementa el Hoy No Circula es para disminuir el tráfico vehicular y, en consecuencia, bajar la contaminación. Es por eso que cuando la calidad del aire es extremadamente mala se declara contingencia ambiental y se toman medidas para mejorar el medioambiente.

Entre estás medidas se encuentran modificaciones al programa de restricción vehicular, aplicando el “Doble Hoy No Circula”.

En estos casos la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspende la circulación de todos los vehículos con holograma 2, la mitad de los automóviles con holograma 1 que la autoridad definirá en su momento en aquellos cuya placa terminen en par o impar, así como algunos de los coches con holograma 0 y 00 que también serán anunciados cuando esto ocurra.

Esta medida puede ser suspendida o extendida por las autoridades ambientales, dependiendo si la calidad del aire de la Zona Metropolitana del Valle de México mejora o empeora.

Sea cual sea el caso, el horario del programa Hoy No Circula será el mismo de siempre, de 5:00 horas a las 22:00 horas.

Temas Relacionados

Hoy No Circula MéxicoHoy No Circula CDMXHoy No Circula EDOMEXmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

En el cierre de actividades del Grupo L, los canaleros se medirán ante las estrellas negras en búsqueda de los primeros puntos de la fase inicial del torneo

Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 17 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 17 de junio

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

Temblor hoy 17 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 17 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Pastizales en México ayudan contra la desertificación, piden protegerlos de incendios forestales en el Día Mundial contra la Sequía

En Ciudad de México, aproximadamente 6 mil 377 hectáreas del suelo de conservación son pastizales

Pastizales en México ayudan contra la desertificación, piden protegerlos de incendios forestales en el Día Mundial contra la Sequía
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejecutan a La China, colombiana que estaría ligada a presuntas extorsiones en Cancún

Ejecutan a La China, colombiana que estaría ligada a presuntas extorsiones en Cancún

Rescatan en Tijuana a tres mujeres asiáticas presuntamente privadas de la libertad en un motel: hay cuatro detenidos

Detienen a siete personas y aseguran armas, droga y vehículos durante cateo en Pinotepa Nacional, Oaxaca

Se abre una puerta para Caro Quintero: su defensa negocia un posible acuerdo con Estados Unidos para evitar un juicio

El capo del CJNG que cayó en el Mundial de Brasil tras comprar boletos para el México vs Brasil

ENTRETENIMIENTO

Yeonjun, integrante del grupo TXT, anuncia su segundo álbum como solista: esta es la fecha de estreno en México

Yeonjun, integrante del grupo TXT, anuncia su segundo álbum como solista: esta es la fecha de estreno en México

Integrante del equipo de Galilea Montijo revela si Televisa la ‘castigó’ por conducir reality fuera de su contrato

El conmovedor homenaje de La Chilindrina al Profesor Jirafales en su aniversario luctuoso

¿Hubo pleito por Galilea Montijo? Aldo Rendón y Karla Díaz responden a las especulaciones en acalorado debate de ‘Solo Las Más 2’

Chingu Amiga duda a quién apoyar en el México vs Corea del Mundial 2026 y redes le dicen: “Acuérdate quién te dio esposo”

DEPORTES

Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

Kevin Castañeda es oficialmente el primer refuerzo de las Chivas de Gabriel Milito

Luka Modric advierte sobre el importante papel que tiene Santiago Gimenez para México en el Mundial

Quién es Lola del Carril, la periodista que está haciendo historia en el Mundial 2026

Esta es la razón por la que Harry Kane deseó que no le vaya bien a Raúl Jiménez en el Mundial 2026