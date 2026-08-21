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EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 21 de agosto

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

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Este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum no encabezará la conferencia matutina debido a una fuerte gripa con tos y fiebre, por lo que, Rosa Icela Rodríguez será la encargada de llevar ‘La Mañanera del Pueblo’.

“Les informo que amanecí con gripa muy fuerte, tos y fiebre; no es nada grave, pero los médicos me han recomendado reposo, por lo que la conferencia de hoy estará coordinada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera”, escribió en su cuenta oficial de X.

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