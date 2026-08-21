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Sheinbaum amanece con “gripa muy fuerte, tos y fiebre”: encarga ‘La Mañanera’ a Rosa Icela Rodríguez

La presidenta indicó que estará en reposo por órden médica y prevé que mañana retome sus actividades

Mujer vestida con saco azul y blusa rosa claro frente a un podio de madera con el escudo de México, flanqueada por una bandera mexicana y dos micrófonos
Claudia Sheinbaum habla desde un podio oficial de México con la bandera nacional de fondo. (Presidencia )
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que amaneció con gripa “muy fuerte, tos y fiebre”, por lo que no encabezará la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ de hoy, en Palacio Nacional.

En su cuenta de X, la mandataria afirmó que su padecimiento no es de gravedad; sin embargo, sus médicos le recomendaron mantenerse en reposo y prevé que mañana retome sus actividades presenciales.

Mencionó que la conferencia estará a cargo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera, adelantando que presentarán descubrimientos arqueológicos.

“Les informo que amanecí con gripa muy fuerte, tos y fiebre; no es nada grave, pero los médicos me han recomendado reposo, por lo que la conferencia de hoy estará coordinada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera.

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“No se la pierdan, hablarán sobre descubrimientos arqueológicos. Estoy segura que mañana retomaré mis actividades. Abrazo cariñoso a la distancia”, escribió en la red social.

Esta es la primera ocasión que la presidenta cancela su participación en la conferencia mañanera por cuestiones de enfermedad, ya que anteriormente solo había faltado por actividades en el extranjero, como asistir a la Cumbre del G20, en Río de Janeiro, Brasil, en noviembre del 2025.

¿Qué actividades tenía previsto realizar hoy?

De acuerdo con su agenda de actividades, hoy tenía planeado encabezar la Supervisión de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, a las 13:00 horas.

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Hasta el momento, Presidencia de la República no ha informado si el evento será aplazado o si continúa en pie y en este caso, quién lo encabezaría.

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