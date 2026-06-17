México

Hospital General de Xoco contará con una sala de urgencias “más avanzada y grande de América Latina” equipada con IA

El propósito de estos cambios tiene el objetivo de fortalecer la cobertura universal y gratuita

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Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar. (Gobierno de México)
Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar. (Gobierno de México)

Alejandro Svarch, dirigente del IMSS-Bienestar, presentó la nueva sala de urgencias del Hospital General de Xoco, la cual cuenta con innovación tecnológica equipada con inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar las instalaciones y el servicio para los derechohabientes.

“Hicimos una remodelación integral a todo el área de urgencias de Xoco. Los invito a que puedan verla. La verdad es impresionante. Es el centro de urgencias más importante de América Latina en este momento por la incorporación y la ampliación que apostó la presidenta a hacer a este hospital”, declaró durante la mañanera del pueblo de este 17 de junio en Palacio Nacional.

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La incorporación de esta tecnología avanzada en los servicios de salud pública ha marcado un giro trascendental en la búsqueda de justicia social y atención médica gratuita en nuestro país.

Desde el inicio del actual sexenio, el Gobierno Federal, bajo la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum, se comprometió a modernizar hospitales y centros de salud como parte de su agenda central.

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El propósito de estos cambios tiene el objetivo de fortalecer la cobertura universal y gratuita, sin importar si las pacientes cuentan o no con seguridad social. Además, ya se encuentra en desarrollo una nueva clínica de displasias en La Pastora que ampliará aún más el acceso a diagnósticos y tratamientos oportunos.

Alejandro Svarch
Alejandro Svarch durante la mañanera del pueblo de este 17 de junio en Palacio Nacional. (Presidencia)

Remodelación en el Hospital General de Xoco

El Hospital General de Xoco ha experimentado una transformación integral en su área de urgencias, convirtiéndose en el centro de referencia más importante del continente en esta especialidad. La reforma incluyó la instalación del primer tomógrafo móvil de la región, capaz de generar imágenes en 3D durante las cirugías, y la integración de un microscopio con IA para neurocirugía.

Asimismo, este centro también cuenta con un sistema digital de rayos X instalado en el techo, lo que permite realizar estudios avanzados sin mover al paciente. Además, se han sumado máquinas de anestesia de alta tecnología y un aula que conecta en tiempo real con el quirófano inteligente, reforzando su papel como hospital escuela dentro del IMSS-Bienestar. Con estas acciones, se consolida el compromiso de llevar la medicina de vanguardia a toda la población, impulsando la equidad y la calidad en la atención sanitaria.

Innovaciones tecnológicas en cirugía y atención hospitalaria

El sistema público de salud ha dado pasos firmes hacia la modernización de sus servicios quirúrgicos con la introducción de quirófanos inteligentes. Esta tecnología ha reducido significativamente el tiempo de recuperación de los pacientes, permitiendo que quienes se someten a intervenciones puedan regresar a casa apenas doce horas después del procedimiento, en contraste con las estancias tradicionales de noventa y seis horas. El Hospital de Coatepec fue pionero en este cambio, donde ya se han realizado catorce cirugías desde su apertura.

Mientras que el Hospital General de Cárdenas será uno de los próximos en incorporar esta innovación, ampliando el alcance de los beneficios. Paralelamente, la llegada de robots quirúrgicos a centros hospitalarios públicos representa un hito en la democratización del acceso a tecnología de última generación.

Este equipo, antes reservado a instituciones privadas, ahora está disponible en centros como el Hospital de Iztapaluca, el Centro Médico Licenciado Adolfo Mateos y el Hospital Orán, todos pertenecientes al IMSS-Bienestar. Su uso permite intervenciones más rápidas, con menos complicaciones y mejores resultados para los pacientes.

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