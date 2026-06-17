México

¿Puedes recibir pensión si vives fuera de México? Estas son las condiciones para IMSS, ISSSTE y Pensión del bienestar

Los pensionados del ISSSTE que viven en el extranjero deben acreditar supervivencia en dos periodos fijos del año de acuerdo al calendario oficial o arriesgan la suspensión temporal de sus depósitos hasta regularizar el trámite

Guardar
Google icon
Una pareja de ancianos de fenotipo mexicano sentados en una mesa, cada uno sosteniendo y mirando documentos, con un logo de Seguridad Social en la mesa.
Las tres instituciones operan bajo reglas distintas para quienes radican fuera del país. Conocerlas es indispensable para no perder el apoyo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vivir fuera de México no cancela automáticamente la pensión del IMSS o del ISSSTE, pero sí impone obligaciones periódicas que, si se ignoran, pueden cortar el pago. La Pensión del Bienestar, en cambio, sí se pierde en cuanto el beneficiario cambia su domicilio al extranjero, sin excepciones.

Las tres instituciones operan bajo reglas distintas para quienes radican fuera del país. Conocerlas es indispensable para no perder el apoyo.

IMSS: pensión activa desde el extranjero, con certificado semestral obligatorio

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que viven fuera de México pueden seguir cobrando su pensión, pero deben acreditar que siguen con vida ante el consulado mexicano más cercano cada seis meses.

PUBLICIDAD

El documento se conoce como certificado de supervivencia, fe de vida o revista de supervivencia. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que este trámite es el único mecanismo que tienen las instituciones de seguridad social para verificar a sus beneficiarios en el extranjero y evitar pagos indebidos.

El IMSS no establece un calendario fijo para este trámite, pero la obligación semestral permanece vigente según las Reglas Generales del Instituto publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF). No presentarlo a tiempo provoca la suspensión temporal del pago, que se reactiva una vez que el pensionado regulariza su situación.

PUBLICIDAD

Documentos que hay que llevar al consulado

Un hombre y una mujer mayores están de pie frente a un mostrador, interactuando con una empleada joven sentada. La mujer apunta a un monitor, el hombre sostiene papeles.
El trámite es presencial y gratuito. Para agendar la cita, la SRE habilita tres vías: el portal oficial de servicios consulares, líneas telefónicas de atención y canales de WhatsApp de cada sede consular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acudir al consulado, el pensionado del IMSS debe presentar:

Credencial de pensionista, último talón de pago o estado de cuenta bancaria donde figure el Número de Seguridad Social (NSS)

Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial del INE, pasaporte mexicano o cartilla del Servicio Militar Nacional)

Fotografía reciente que permita identificar claramente al titular

Sobre la fotografía existe un matiz importante: solo los pensionados sujetos a la Ley IMSS de 1997 deben presentar una foto a color con fondo blanco, de frente y con medidas de 4.5 x 3.5 centímetros. Para quienes pertenecen a otros regímenes, basta una imagen reciente sin especificaciones de fondo, según lo establece la Embajada de México en España en su portal oficial de servicios consulares.

El trámite es presencial y gratuito. Para agendar la cita, la SRE habilita tres vías: el portal oficial de servicios consulares, líneas telefónicas de atención y canales de WhatsApp de cada sede consular. Cada cita es individual e intransferible.

Registro biométrico en IMSS Digital: recomendado, no obligatorio

Además del certificado de supervivencia, el IMSS recomienda a sus pensionados completar el registro biométrico en la aplicación IMSS Digital. De acuerdo con información del Instituto difundida por medios en junio de 2026, conviene hacerlo antes de que el sistema procese el pago de agosto.

El procedimiento vincula la identidad del titular con su expediente mediante reconocimiento facial y huella dactilar. No es un requisito legal, pero su ausencia puede generar retrasos en la validación al momento de procesar los depósitos mensuales.

ISSSTE: dos ventanas al año para acreditar supervivencia

Interior de una oficina del ISSSTE con un grupo de adultos mayores sentados en filas y otros interactuando con personal femenino detrás de un mostrador de atención.
A diferencia del IMSS, el ISSSTE sí establece un calendario fijo. Quien no acuda dentro de esas ventanas arriesga la suspensión temporal de sus depósitos hasta que regularice el trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que radican en el extranjero también pueden recibir su pensión, pero deben cumplir con la validación dos veces al año en fechas específicas:

Entre enero y febrero, para acreditar el primer semestre

Entre julio y agosto, para el segundo semestre

A diferencia del IMSS, el ISSSTE sí establece un calendario fijo. Quien no acuda dentro de esas ventanas arriesga la suspensión temporal de sus depósitos hasta que regularice el trámite.

Los documentos requeridos incluyen credencial de pensionista expedida por el ISSSTE, último talón de pago o estado de cuenta con NSS. La fotografía debe ser a color, de frente y tamaño credencial, con fondo blanco y medidas de 4.5 x 3.5 centímetros, según especifica la SRE.

En algunos consulados, como el de España, el trámite puede realizarse a distancia: el pensionado envía los documentos en PDF, el consulado agenda una videollamada para verificar los originales y luego remite el comprobante por correo postal para su firma. Este esquema no aplica en todas las sedes consulares; cada una define sus propios canales de atención.

Una vez completada la validación, el consulado emite la certificación y la envía directamente a los registros institucionales. El pensionado conserva su estatus activo en el padrón y los depósitos continúan sin interrupciones.

Pensión del Bienestar: la residencia en México no es negociable

Un grupo de personas, incluidos ancianos y una mujer en silla de ruedas, reciben documentos de dos oficiales uniformadas en una mesa blanca.
Las Reglas de Operación 2026 del programa, publicadas en el DOF el 12 de febrero de 2026 por la Secretaría de Bienestar, lo establecen de forma explícita en su sección de cobertura: “El Programa tendrá cobertura en el territorio nacional, por lo cual no se registrará a personas que residan en el extranjero” (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tiene una condición que no admite excepciones: el beneficiario debe residir en la República Mexicana. Si cambia su domicilio al extranjero, la baja del padrón es automática.

Las Reglas de Operación 2026 del programa, publicadas en el DOF el 12 de febrero de 2026 por la Secretaría de Bienestar, lo establecen de forma explícita en su sección de cobertura: “El Programa tendrá cobertura en el territorio nacional, por lo cual no se registrará a personas que residan en el extranjero”. La baja por residencia en el extranjero está tipificada como causal específica en el inciso l) de dichas reglas.

El programa deposita 6,400 pesos bimestrales —38,400 pesos al año— directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. Está dirigido a personas de 65 años o más, mexicanas por nacimiento o naturalización, con domicilio actual en México.

Otras causas de baja definitiva incluyen documentos falsos o con inconsistencias no resueltas, duplicidad de registros en el padrón, ausencia en visitas domiciliarias, no recoger la tarjeta durante dos bimestres consecutivos y el incumplimiento reiterado de las Reglas de Operación.

Qué pasa si te suspenden el pago

Tanto el IMSS como el ISSSTE pueden reactivar los depósitos una vez que el pensionado acredita su supervivencia ante el consulado correspondiente. La suspensión no implica pérdida definitiva del derecho, siempre que la causa sea reparable.

En el caso de la Pensión del Bienestar, las mismas Reglas de Operación contemplan la reactivación para quienes fueron dados de baja por causas subsanables: el primer paso es acudir al Módulo de Atención más cercano con la documentación en regla.

Para dudas o aclaraciones sobre la Pensión del Bienestar, la Secretaría de Bienestar opera la Línea del Bienestar: 800 639 42 64.

Temas Relacionados

IMSSISSSTEPensión del Bienestarseguridad socialPension ImssPension ISSSTEPension del BienestarPensionesExtranjeromexico-noticiasmexico-serviciosNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Disputa penal entre Andrés Tovar e Imagen Televisión podría poner en riesgo el programa de Rocío Sánchez Azuara?

La vinculación a proceso no constituye sentencia, pero abre una fase donde ambas partes aportarán pruebas decisivas para el futuro profesional del productor y de los proyectos que ahora realiza en TV Azteca

¿Disputa penal entre Andrés Tovar e Imagen Televisión podría poner en riesgo el programa de Rocío Sánchez Azuara?

CNTE amenaza con llegar al Estadio CDMX durante el Mundial: maestros escalan presión tras 16 días de huelga

El Magisterio amenaza con radicalizar protestas tras 16 días de huelga pese a propuestas del gobierno

Infobae

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 17 de junio: la meta de CFE: 99.9% de cobertura eléctrica en México para el 2028

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 17 de junio: la meta de CFE: 99.9% de cobertura eléctrica en México para el 2028

Jet privado procedente de Los Cabos se estrella en autopista de Texas: hay un muerto y cinco heridos | Video

El jet privado transportaba a seis personas cuando sufrió presuntos problemas mecánicos y terminó impactándose en el Loop 20, cerca del Aeropuerto Internacional de Laredo

Jet privado procedente de Los Cabos se estrella en autopista de Texas: hay un muerto y cinco heridos | Video

Papa León XIV anhela visitar México: “Espero que no pase demasiado tiempo”

El Pontífice señaló que México y Perú son dos destinos probables en su agenda internacional para 2027

Papa León XIV anhela visitar México: “Espero que no pase demasiado tiempo”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rafael Caro Quintero tendrá nueva audiencia en Estados Unidos: buscan blindar a los jueces y las pruebas en su contra

Rafael Caro Quintero tendrá nueva audiencia en Estados Unidos: buscan blindar a los jueces y las pruebas en su contra

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero tendrá nueva audiencia en EEUU

Comisario de Los Guajes de Ayala denuncia presuntos vínculos entre autoridades de Guerrero y “La Familia Michoacana”

Desarticulan célula del Cártel de Santa Rosa de Lima ligada a extorsión y secuestro en Guanajuato

SSC reporta cerca de 11 mil detenidos por delitos de alto impacto en la CDMX desde que gobierna Clara Brugada

ENTRETENIMIENTO

¿Disputa penal entre Andrés Tovar e Imagen Televisión podría poner en riesgo el programa de Rocío Sánchez Azuara?

¿Disputa penal entre Andrés Tovar e Imagen Televisión podría poner en riesgo el programa de Rocío Sánchez Azuara?

Susana Zabaleta quiso respaldar a Ángela Aguilar y encendió la controversia: “Pobrecita enana”

Destapan los nombres que ya habrían firmado para La Casa de los Famosos México: esta es la lista filtrada

Así reaccionó Maca Carriedo al arresto de Suzanne ‘N’, excolaboradora de Adela Micha por presunto fraude millonario

Andrés Tovar: quién es el productor vinculado a proceso por presunto fraude de 150 millones de pesos

DEPORTES

Martinoli habla sin filtros de David Faitelson en plena guerra por el rating entre TUDN y TV Azteca

Martinoli habla sin filtros de David Faitelson en plena guerra por el rating entre TUDN y TV Azteca

Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

Así fue la llegada de la Selección Mexicana a Guadalajara: celebración de aficionados previo al partido contra Corea del Sur

Así llegó la Selección de Panamá aToronto para su debut en el Mundial 2026 ante Ghana

Así es el viral entrenamiento extremo de Corea del Sur antes de enfrentar a México en el Mundial 2026