Guerra en RBD: Uckermann y Chávez apoyan a Andrés Tovar en proceso penal, fans de Anahí y Dulce María lo rechazan (Foto: Jovani Pérez/ Infobae México)

La disputa legal que enfrenta Andrés Tovar, productor y esposo de Maite Perroni, con Imagen Televisión ha detonado una nueva ola de tensiones en el entorno de RBD, uno de los grupos musicales más influyentes de la música pop en español.

La reciente vinculación a proceso penal de Tovar por presunto fraude y falsedad de declaración no solo ha puesto su carrera bajo la lupa, sino que ha servido como catalizador para que integrantes y seguidores de la banda expresen públicamente su postura, profundizando la grieta entre los bandos dentro del grupo.

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Tovar recibe apoyo de Uckermann y Chávez tras denuncia penal

El 16 de junio, Andrés Tovar compartió a través de su cuenta de Instagram un video en el que defendió su inocencia luego de que Imagen Televisión diera a conocer la denuncia penal en su contra por un presunto fraude de 150 millones de pesos y falsedad de declaración, en el contexto de una disputa por derechos de autor que involucra más de 6,300 horas de contenido televisivo.

En ese mensaje público, dos de los integrantes masculinos de RBD, Christopher Uckermann y Christian Chávez, mostraron abiertamente su solidaridad con el productor. Uckermann escribió: “Eres de las personas más valientes que conozco. Eres un guerrero de la verdad. Aquí estamos hermano”. Por su parte, Chávez optó por no dejar texto, pero sí reaccionó con emojis de manos aplaudiendo, manifestando apoyo visual sin involucrarse con palabras.

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Estas muestras de respaldo a Tovar tienen una lectura simbólica dentro del universo de RBD, ya que marcan una línea de apoyo clara hacia Maite Perroni y su círculo cercano, en contraste con la postura de otras figuras clave del grupo.

Tovar recibe apoyo de Uckermann y Chávez tras denuncia penal (SS)

Fans de Anahí y Dulce María rechazan al esposo de Maite Perroni

Mientras Uckermann y Chávez se expresaban a favor de Tovar, fans de Anahí y Dulce María tomaron las redes sociales para manifestar su rechazo hacia el productor.

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En plataformas como X y TikTok, los seguidores de ambas cantantes han criticado abiertamente la influencia de Tovar en la vida pública y profesional de Perroni, señalándolo como factor de discordia dentro de la agrupación.

Entre los comentarios más recurrentes, destacan acusaciones de que Tovar interfirió en la disputa interna de RBD para defender a su esposa, así como reproches hacia su protagonismo mediático en una polémica que, según los fans, no le corresponde. Otros mensajes cuestionan la sinceridad de sus intenciones y lo responsabilizan de alimentar el distanciamiento entre las integrantes femeninas del grupo.

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Las causas del rechazo: intervenciones, rumores y defensa pública

El origen del rechazo de los fans hacia Andrés Tovar radica en su participación activa en los conflictos internos de RBD y en su defensa pública de Maite Perroni. El productor intervino en el debate surgido tras los rumores de abusos, desvíos de fondos y fracturas personales dentro del grupo, posicionándose en redes y medios con argumentos que generaron polémica:

Justificación de la ausencia de Perroni : Tovar explicó públicamente que Maite no continuaría en el proyecto de RBD porque no avalaba “los malos tratos, los supuestos robos y los malos manejos dentro de la agrupación”.

Defensa ante ataques : El productor negó que Perroni compitiera con otras integrantes y aseguró que sus valores estaban por encima del dinero.

Postura legal: Respaldó el derecho de Maite a solicitar auditorías y acciones legales para esclarecer las supuestas irregularidades financieras que rodearon la última gira del grupo.

Estas declaraciones fueron interpretadas por los seguidores de Anahí y Dulce María como un intento de marcar distancia y de poner en duda la honestidad de quienes decidieron no sumarse a la denuncia legal.

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Fans de Anahí y Dulce María rechazan al esposo de Maite Perroni (Fotos: RS)

Bando demandante y bando neutral: la grieta interna de RBD

Durante el Soy Rebelde Tour, la tensión financiera se convirtió en una fractura visible entre los miembros del grupo:

El bando demandante estuvo encabezado por Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez. Ellos promovieron la investigación forense que detectó un faltante millonario y llevaron la disputa a las autoridades de Estados Unidos.

El bando neutral o distanciado lo formaron Anahí y Dulce María, quienes decidieron no firmar la demanda inicial ni involucrarse directamente en el proceso legal. El vínculo entre Anahí y Guillermo Rosas, exmánager del grupo, fue uno de los principales motivos de distanciamiento, ya que Anahí mantuvo una amistad pública con él a pesar de la controversia.

La presión pública aumentó cuando Anahí felicitó a Rosas en su cumpleaños durante el conflicto, lo que fue mal visto por los demás integrantes.

Resultados de la auditoría y acuerdos millonarios

La auditoría forense, realizada por una firma en Nueva York, reveló inicialmente un monto no comprobado de casi un millón de dólares. Posteriormente, se firmó un acuerdo de buena fe en octubre de 2024, mediante el cual la empresa de Rosas, T6H Entertainment, aceptó pagar 4,723,591 dólares a los integrantes, una cifra que, aunque significativa, quedó lejos de los 10.7 millones de dólares que Rosas reclamaba en comisiones por la gira.

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Con el pago, los demandantes —Perroni, Uckermann y Chávez— difundieron un comunicado afirmando: “La verdad estaba de nuestro lado”. Sin embargo, los desacuerdos personales y el desgaste legal impidieron una reconciliación total, congelando cualquier plan futuro de giras o nuevos proyectos musicales.

Bando demandante y bando neutral: la grieta interna de RBD (Foto: Instagram)

El proceso penal contra Andrés Tovar: contexto y acusaciones

El conflicto que enfrenta actualmente Andrés Tovar con Imagen Televisión añade otra capa de complejidad al entorno de RBD. La denuncia penal, presentada más de un año después de que Tovar demandara a la empresa por derechos de autor, lo señala por presunto fraude y falsedad de declaración. La fiscalía capitalina sostiene que el daño patrimonial estimado asciende a 150 millones de pesos y que la disputa involucra su trabajo en programas como Sale el Sol y Acércate a Rocío.

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Tovar ha asegurado que se trata de una represalia por parte de la televisora, la cual, según su versión, busca intimidarlo por haber exigido el pago de su trabajo creativo. En su comunicado público, enfatizó: “Estar vinculado a proceso no significa ser declarado culpable; es una etapa legal para continuar las investigaciones”.

Apoyo, rechazo y la grieta en el fandom de RBD

La reacción polarizada entre los propios integrantes y sus seguidores se ha convertido en un fenómeno viral. Por un lado, Uckermann y Chávez respaldan abiertamente a Tovar, mientras que los fans de Anahí y Dulce María intensifican su rechazo, alimentando el debate en redes sociales.

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Entre los argumentos de los seguidores en contra de Tovar destacan:

Consideran que interfiere en temas que competen exclusivamente a los miembros originales de la banda.

Lo señalan como responsable de que Maite Perroni se alejara de las otras integrantes.

Acusan que utiliza la exposición del caso para limpiar su imagen en medio del proceso legal.

Mensajes cruzados y posturas públicas

En medio de la controversia, Maite Perroni compartió en Instagram una frase que sus seguidores interpretaron como indirecta: “Qué raro está el mundo, al leal le fallan y al falso le ruega”, a la que añadió el comentario “100%”, reafirmando su postura de lealtad y honestidad ante la crisis.

Mientras tanto, Anahí y Dulce María han optado por no involucrarse en el debate mediático ni emitir mensajes directos sobre el caso de Tovar, reforzando su imagen de neutralidad ante el público.

Maite Perroni compartió en Instagram una frase que sus seguidores interpretaron como indirecta (RS)

El futuro de RBD y el impacto del conflicto legal

El panorama actual para RBD permanece incierto. La fractura interna y el conflicto legal de Tovar con Imagen Televisión han apagado cualquier posibilidad de nueva música o giras a corto plazo. Las diferencias entre los bandos del grupo se han profundizado y la relación profesional parece estar en pausa indefinida.

Los seguidores del grupo continúan tomando partido y elevando la tensión digital, mientras la opinión pública observa el desenlace del proceso legal que enfrenta Tovar. El desenlace de este caso podría modificar de manera sustancial el futuro profesional de Maite Perroni y de quienes la han respaldado abiertamente, como Uckermann y Chávez.

Por ahora, la batalla judicial y la división en el fandom de RBD demuestran que la guerra dentro del grupo trasciende la música y se extiende a los tribunales y a las redes sociales, donde las lealtades y los resentimientos siguen marcando el pulso de uno de los fenómenos pop más grandes de la región.