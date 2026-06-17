Enrique Inzunza rompe el silencio con un relato de su infancia en Sinaloa: “siempre recto, nunca enderezado”

La decisión será efectiva durante las sesiones extraordinarias del Senado, mientras su suplente, Omar López Campos, asumirá su asiento en el pleno por presuntos vínculos investigados por una corte federal estadounidense. (Infobae-Itzallana)

El senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, publicó este miércoles en su cuenta de X un extenso mensaje en el que relató su infancia y juventud en los altos de Sinaloa, como parte de una defensa de su trayectoria personal y profesional en medio de la acusación que mantiene en su contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

En el texto, el legislador describió que desde niño aprendió “el sentido del deber, de la rectitud y del trabajo honrado” junto a su padre, con quien recorrió cerros y veredas bajando cargas de vara blanca y palos colorados a lomo de burro para ayudar al sustento familiar.

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De boyero a sembrador: el relato de sus primeros trabajos

Inzunza detalló que también trabajó como boyero, guiando yuntas de bueyes entre surcos de tierra, piedras y troncos, y que participó como sembrador y labriego a jornal en faenas de siembra de maíz, frijol, cacahuate y calabaza. En su adolescencia, según su relato, se desempeñó como vaquero para quien lo contratara, pues sus padres no contaban con ganado propio.

Al llegar a Culiacán para estudiar la licenciatura, el senador afirmó haber trabajado como estibador en una papelería y posteriormente como ayudante de taquería para cubrir sus gastos universitarios. Más adelante, durante el tercer año de la carrera, ingresó como personal de biblioteca en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), institución de la que egresó como licenciado en derecho en 1996.

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@InzunzaCazarez

Trayectoria en el Poder Judicial y llegada al Senado

De acuerdo con el mensaje publicado, tras titularse Inzunza ingresó al Poder Judicial del Estado de Sinaloa, donde construyó una carrera de más de 25 años y llegó a ocupar el cargo de magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia durante más de una década.

El senador recordó que fue electo por el voto de cerca de 700 mil sinaloenses para representar al estado en la Cámara alta durante el periodo 2024-2030, y reiteró su compromiso con lo que llamó el “proyecto de transformación” iniciado en 2018, así como con la construcción del “estado constitucional de bienestar” desde su labor legislativa.

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El contexto: la acusación del DOJ y la presión política

Este mensaje se suma a una serie de pronunciamientos públicos que Inzunza ha hecho desde que, el 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señaló junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa —entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya— por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y la facción de “Los Chapitos”.

Entre los puntos relevantes del caso:

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el 21 de mayo que Inzunza cuenta con ficha roja de Interpol, aunque otras dependencias de seguridad han señalado falta de confirmación oficial al respecto.

El senador solicitó una licencia temporal a su cargo a finales de mayo, que duró menos de 24 horas, y se reincorporó al pleno del Senado.

El Senado ha reconocido que desconoce el origen de los pagos que recibe el legislador tras el bloqueo de sus cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Hasta el momento, no existe una imputación formal en su contra en México, y el senador ha calificado los señalamientos del DOJ como “calumnias” e imputaciones “mendaces”, según declaraciones previas recogidas por medios nacionales.

Inzunza no hizo referencia directa a la acusación estadounidense en esta publicación más reciente, aunque cerró su mensaje con la frase que da pie al título: “Siempre recto, nunca enderezado.”

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Nota: Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos forman parte de una investigación en curso. Hasta el momento, no han sido confirmadas como hechos definitivos por autoridades mexicanas, y el senador ha negado los señalamientos en su contra.