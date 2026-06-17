¿Disputa penal entre Andrés Tovar e Imagen Televisión podría poner en riesgo el programa de Rocío Sánchez Azuara? (Foto: TV Azteca)

El proceso penal contra Andrés Tovar por presuntos delitos de fraude procesal y falsedad de declaración, iniciado por Imagen Televisión y vinculado a los derechos de autor de más de 6,300 horas de contenido, ha reavivado el debate sobre la protección legal de los creadores en la televisión mexicana.

La vinculación a proceso, confirmada el pasado 16 de junio del 2026, no constituye sentencia, pero abre una fase donde ambas partes aportarán pruebas decisivas para el futuro profesional del productor y de los proyectos que ahora realiza en TV Azteca junto a Rocío Sánchez Azuara.

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Un litigio que involucra millones y la autoría de programas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México estima que el monto presuntamente defraudado alcanza 150 millones de pesos, suma que corresponde a los contenidos producidos por Tovar durante su etapa en Imagen Televisión.

Entre los programas bajo disputa destacan Sale el Sol y Acércate a Rocío, este último actualmente al aire en la televisora del Ajusco, donde la conductora Rocío Sánchez Azuara colabora de la mano del propio Tovar.

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El litigio inició en 2024, cuando el productor demandó a la empresa por el pago de derechos de autor y producción. Catorce meses después, Imagen Televisión respondió con una denuncia penal. El caso fue judicializado en mayo y la noticia trascendió a medios el 16 de junio. Tovar explicó en redes sociales que el conflicto surge por la falta de pago y reconocimiento de obras que él “creó, desarrolló, registró y produjo” en la televisora.

El caso involucra sus trabajos en programas como Sale el sol y Acércate a Rocío, y plantea preguntas sobre la protección de la creatividad en la industria mexicana

Riesgo para las obras y derechos de autor según la ley mexicana

La Ley Federal del Derecho de Autor en México establece que los creadores poseen tanto derechos morales —como el reconocimiento de autoría y la integridad de la obra— como patrimoniales, que permiten explotar económicamente sus creaciones.

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El artículo 15 de la ley afirma que los contenidos transmitidos por televisión no pierden protección legal por el solo hecho de su difusión. El artículo 27 faculta al titular de derechos patrimoniales a autorizar o prohibir la reproducción, publicación, edición o transmisión pública de su obra.

El artículo 21 determina que el creador puede exigir respeto a su obra y oponerse a cualquier modificación o uso no autorizado. Si la autoridad reconoce que una obra fue realizada bajo encargo, los derechos patrimoniales pueden pertenecer a la empresa, salvo pacto en contrario. En caso de disputa, corresponde a los tribunales resolver la titularidad y la posible explotación de los programas involucrados.

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¿Qué podría pasar si Imagen Televisión gana el litigio penal?

Si Imagen Televisión obtiene una sentencia favorable, las consecuencias podrían ser:

El reconocimiento legal de que los derechos patrimoniales sobre los contenidos y formatos desarrollados por Tovar pertenecen a la empresa.

La posibilidad de prohibir la transmisión o reproducción de programas derivados o similares en otras televisoras, incluyendo los realizados actualmente por Tovar y Sánchez Azuara en TV Azteca .

La exigencia de una indemnización por los daños económicos derivados del uso no autorizado de contenidos.

El retiro de los programas en disputa del aire, si se acredita la explotación indebida de obras protegidas.

La ley prevé que la explotación de obras sin autorización del titular puede ser sancionada con la suspensión de transmisiones y la imposición de multas, sin perjuicio de responsabilidades civiles y penales.

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"Rocío A Tu Lado" es el programa que la presentadora tiene aún en Imagen Televisión (Foto: Facebook: Imagen Televisión)

Consecuencias si Andrés Tovar prevalece en su reclamo de derechos

En caso de que Andrés Tovar logre que la autoridad reconozca su autoría y derechos patrimoniales sobre los programas:

Podría continuar produciendo y transmitiendo los formatos en TV Azteca u otras plataformas, junto a Rocío Sánchez Azuara .

Quedaría habilitado para exigir el pago retroactivo de regalías o compensaciones por la explotación de sus obras en Imagen Televisión .

Podría establecer nuevas condiciones contractuales sobre el uso de los nombres, imagen y formato de los proyectos, así como negociar acuerdos de licencia o exclusividad.

El artículo 82 de la ley mexicana señala que quienes contribuyen a programas de televisión, salvo pacto en contrario, conservan el derecho a editar sus colaboraciones en forma de colección tras su transmisión.

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Rocío Sánchez Azuara y el futuro de sus programas

La participación de Rocío Sánchez Azuara en los proyectos de Tovar es un elemento relevante, aunque la información disponible no la señala como parte directa del proceso penal. Su futuro en pantalla dependerá de la resolución judicial sobre la titularidad de los derechos de los conceptos televisivos que ambos desarrollan. Si la sentencia favorece a Imagen Televisión, la continuidad de Acércate a Rocío y sus variantes podría verse comprometida.

Tovar afirmó en sus redes: “Quiero aclarar que vinculación a proceso no es una sentencia, no significa culpabilidad y no representa una determinación definitiva de los hechos”. El productor añadió que defender sus derechos es un precedente para todos los creadores del sector.

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(Foto: Instagram/@acercatearociotv)

El caso seguirá en investigación hasta la audiencia de septiembre. El desenlace marcará un precedente para la protección de los derechos de autor y la relación entre productores y grandes corporativos televisivos en México.