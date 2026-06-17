Detienen a siete personas y aseguran armas, droga y vehículos durante cateo en Pinotepa Nacional, Oaxaca

Siete personas fueron detenidas con drogas este miércoles 17 de junio en Pinotepa Nacional, Oaxaca Foto: Fiscalía Oaxaca

La FGEO ejecutó el cateo de un inmueble en Pinotepa Nacional el 17 de junio de 2026. La intervención dejó siete detenidos y el aseguramiento de armas, presuntas drogas y vehículos, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

La diligencia se realizó en el barrio La Posta, como parte de trabajos de inteligencia criminal y acciones coordinadas para atender el fenómeno delictivo en la región Costa, según la propia fiscalía.

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El operativo interinstitucional fue encabezado por la Vicefiscalía Regional de la Costa. En el despliegue participaron la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Municipal, la Secretaría de Marina y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), precisó la FGEO.

Durante la acción, las autoridades detuvieron a dos mujeres identificadas como M.A.L. y L.D., además de cinco hombres identificados como B.L.V., E.J.C.M., F.J.H.G., V.R.S.M. y C.A.N.B., detalló la fiscalía estatal.

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Se les encontraron armas y drogas Foto: Fiscalía Oaxaca

La FGEO informó que todas las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, con el fin de que se determinara su situación jurídica conforme a derecho.

En el inmueble cateado, la fiscalía estatal aseguró un arma larga tipo AR-15, además de cargadores y cartuchos útiles. También decomisó una pistola calibre .380, así como cargadores abastecidos con cartuchos calibre 9 milímetros, según el reporte oficial.

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En el mismo lugar se localizaron bolsas con sustancia con características similares a la droga conocida como cristal, una báscula gramera y teléfonos celulares, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Como parte del aseguramiento, las autoridades también incautaron cuatro motocicletas y otras dos unidades que se encontraban semidesmanteladas, indicó la FGEO al detallar el resultado del cateo.

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La fiscalía estatal vinculó la intervención a una estrategia de investigación y coordinación institucional orientada a fortalecer la persecución del delito en las distintas regiones de Oaxaca y a llevar ante la justicia a quienes presuntamente participan en actividades ilícitas, según su comunicado.

Lo asegurado tras el cateo

1 arma larga tipo AR-15.

1 pistola calibre .380.

Cargadores abastecidos con cartuchos calibre 9 milímetros.

Bolsas con sustancia con características similares a la droga conocida como cristal.

1 báscula gramera.

Teléfonos celulares.

6 motocicletas .

Siete personas fueron detenidas tras un cateo en Pinotepa Nacional el 17 de junio de 2026

La FGEO aseguró un arma tipo AR-15 , una pistola .380 y presuntas drogas

También decomisaron cuatro motocicletas y dos unidades semidesmanteladas

En marzo detuvieron a otros siete con metralletas

El pasado 30 de marzo como resultado de una intensa persecución en la ciudad de Pinotepa Nacional, elementos de la Policía Estatal en coordinación con elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata (FERI) detuvieron a siete presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en la región de la Costa.

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A los imputados se les aseguró un arma de fuego larga AR-15 calibre .223, con un cargador de disco, un arma de fuego, Marca Smith&Wesson, calibre 9mm, dos vehículos; uno de la Marca Nissan, tipo Sentra, color blanco y una Camioneta de la Marca Dodge Ram, color blanco.

7 personas fueron aseguradas, de las cuales cuatro fueron identificados con las iniciales: C.A.C, de 27 años de edad, F.G.D, de 38 años de edad, I.R.E, de 38 años de edad y E.M.H de 33 años de edad, tres de ellos resultaron lesionados.

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