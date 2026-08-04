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La Casa de Los Famosos México 2026: Moisés Peñaloza es líder de la semana y comparte suite con Aldo Rendón

El ganador de la prueba tiene inmunidad garantizada y comparte la suite con el compañero que el público le asignó

La Casa de los Famosos México
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Moisés Peñaloza gana la prueba del líder en La Casa de Los Famosos México 2026 y se convierte en el habitante inmune de la semana, tras superar en resistencia a Ese Pérez y a Masad Altamimi en la ronda final del tronco giratorio.

La dinámica exigió a los participantes sostenerse con manos y pies de un tronco en movimiento. Los concursantes compitieron en grupos de seis, y quien aguantara más tiempo avanzaba a la siguiente fase. Peñaloza superó a Brianda Deyanara en los cuartos de semifinal para ganarse un lugar en la disputa por el liderazgo.

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Los tres finalistas subieron a la barra y el tronco comenzó a girar. Ese Pérez fue el primero en perder el agarre y caer al piso. Masad resistió un poco más, pero tampoco logró mantenerse. Moisés se quedó solo, convirtiendo su permanencia en el tronco en el momento que definió la semana.

Moisés Peñaloza resistió más que Ese Pérez y Masad Altamimi en el tronco giratorio y se convirtió en el líder de la semana en La Casa de Los Famosos México 2026. (Captura de pantalla TikToK)
Moisés Peñaloza resistió más que Ese Pérez y Masad Altamimi en el tronco giratorio y se convirtió en el líder de la semana en La Casa de Los Famosos México 2026. (Captura de pantalla TikToK)

Con el liderazgo, Peñaloza obtiene inmunidad total: no puede ser nominado ni eliminado durante esta semana. Además, tiene derecho a competir por la salvación de algún habitante en riesgo, lo que lo coloca en una posición de influencia directa sobre el juego.

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Tras obtener el triunfo Moisés pasó al confesionario: “Cuando vi que la prueba era de agarre la verdad tuve un poco de temor. Para la gente que no sabe, hace un año y medio tuve un accidente en la mano, y casi me amputan dos de los dedos, el meñique y el índice están un poco chuecos“, explicó.

“Entonces cuando empezó la prueba tenía un poco de nervios porque en la sujeción nada más responden bien los otros tres dedos con fuerza“, expresó.

El público elige a Aldo Rendón para compartir la suite del líder

La Casa de los Famosos México
Fue el público quien votó y determinó que Aldo Rendón sería el habitante que compartiría ese espacio de privilegio con el nuevo líder esta semana. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

La suite del líder tiene capacidad para dos personas, y la decisión de quién acompaña a Moisés no estuvo en sus manos. Fue el público quien votó y determinó que Aldo Rendón sería el habitante que compartiría ese espacio de privilegio con el nuevo líder esta semana.

La elección del público pone a Rendón en una posición distinta a la del resto de los habitantes. Dormir en la suite implica separarse de la convivencia general de la casa, acceder a mejores condiciones y, sobre todo, tener tiempo a solas con el líder, lejos de los oídos del grupo.

Las alianzas empiezan a moverse desde la suite

La convivencia entre Moisés y Aldo en la suite abre una ventana para conversaciones estratégicas que el resto de los habitantes no puede escuchar ni monitorear. En La Casa de Los Famosos México, el cuarto del líder ha funcionado históricamente como el espacio donde se trazan acuerdos, se confirman lealtades y se definen nominaciones.

Moisés Peñaloza
Moisés Peñaloza es el nuevo líder de La Casa de Los Famosos México 2026 tras vencer a Ese Pérez y a Masad en la prueba. (La Casa de los Famosos México)

El camino de Peñaloza hasta el liderazgo no fue directo. En las semifinales enfrentó a Brianda Deyanara, quien representaba al cuarto Tulum. Brianda no resistió y Moisés avanzó. Antes, en las rondas clasificatorias, Ximena Herrera y Yair habían quedado eliminados, mientras que Fede Vigevani logró pasar a semifinales por el cuarto Malibú, donde finalmente perdió ante Masad en un desempate por azar.

Tras la caída de Masad del tronco, los demás habitantes reaccionaron con euforia. El esfuerzo físico de los tres finalistas fue reconocido por el grupo, aunque la atención se concentró en Moisés, quien sostuvo el agarre más tiempo que cualquier otro concursante en toda la prueba.

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