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Cazzu se reunió con Nodal en juzgados y pidió libertad parental sobre su hija Inti, según Javier Ceriani

Los cantante se reunieron ante los juzgados argentinos para decidir sobre la crianza de la menor

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Los cantantes se reunieron ante los juzgados argentinos, donde la cantante solicitó el cuidado unipersonal de su hija. (Instagram)
Los cantantes se reunieron ante los juzgados argentinos, donde la cantante solicitó el cuidado unipersonal de su hija. (Instagram)

Cazzu habría solicitado ante la justicia argentina el cuidado unipersonal de su hija Inti en una audiencia de mediación celebrada el 16 de junio, en la que Christian Nodal participó a través de videollamada desde el exterior, según reveló el periodista Javier Ceriani en su programa de YouTube.

De acuerdo con Ceriani, la reunión se realizó a las 9:00 horas en Buenos Aires. “Estoy en condiciones de confirmar, único medio, único periodista que lo va a decir, porque nadie se percató que hoy, en la mañana, nueve de la mañana de la República Argentina, hubo mediación y se juntaron presencialmente Cazzu versus Nodal”, afirmó el conductor. La audiencia debía ser presencial, pero Nodal se conectó por videollamada.

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La petición de la cantante argentina no apuntó a una pensión alimenticia. Según Ceriani, “Cazzu nunca pidió manutención, ni Nodal tampoco le ofrece la mejor. Lo que está pidiendo Cazzu, específicamente esta mañana en Buenos Aires, Argentina, fue cuidado unipersonal”.

Recientemente la cantante logró previamente que un juez le otorgara un permiso para viajar con Inti al extranjero durante sus giras, luego de que el músico se negara a firmar las autorizaciones de viaje. (Instagram: Cazzu)
Recientemente la cantante logró previamente que un juez le otorgara un permiso para viajar con Inti al extranjero durante sus giras, luego de que el músico se negara a firmar las autorizaciones de viaje. (Instagram: Cazzu)

El término refiere a la facultad legal que le permitiría a Julieta Cazzuchelli tomar decisiones cotidianas sobre su hija sin necesitar el aval del padre. El abogado Marco Trimarco, consultado por Ceriani desde Madrid durante el programa, explicó: “Cuidado personal unipersonal es cuando uno de los padres le pide a la justicia poder tener el control y el manejo de las cuestiones cotidianas del menor. Esto se utiliza muchísimo en cuestiones de violencia, bien donde hay un padre que está detenido, un padre que está denunciado”.

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Trimarco señaló que junto al cuidado unipersonal también se habría tratado la responsabilidad parental: “Es la posibilidad que tiene ese padre de disponer con su hijo, por ejemplo, salir del país, mudarse a otro lugar, cambiarlo de colegio, de establecimiento. Todos actos para los cuales siempre es necesario el consentimiento del padre no conviviente”.

El factor de la distancia y la carrera internacional de Cazzu

(Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)
La cantante argentina habría pedido autonomía legal total sobre su hija Inti ante los juzgados de Buenos Aires, en una audiencia en la que Christian Nodal se conectó por videollamda desde el exterior en lugar de presentarse en persona, según reveló el periodista Javier Ceriani. (Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

Uno de los argumentos centrales que rodea la solicitud es la distancia geográfica de Nodal y la agenda artística de la cantante, ya que Cazzu necesita viajar constantemente, por lo que es lógico que ella pueda tener esta responsabilidad parental de forma unilateral.

El abogado fue enfático en que esta figura no libera al padre de sus obligaciones: “No es que porque ella tenga el cuidado, el padre no conviviente se libera de sus obligaciones. No, para nada. Tiene que cumplir con sus obligaciones de información, comunicación, de alimentos, de cuidado”.

Una disputa legal con antecedentes y una ley que lleva su nombre

El conflicto entre Cazzuchelli y el sonorense lleva meses en medio de la controversia. La cantante logró previamente que un juez le otorgara un permiso para viajar con Inti al extranjero durante sus giras, luego de que el músico se negara a firmar las autorizaciones de viaje. También rechazó el acuerdo de manutención inicial por considerar que no cubría los gastos reales de crianza y, en un giro posterior, buscó anular esa pensión para sostener a su hija de forma independiente.

En septiembre de 2023, Nodal y Cazzu dieron la bienvenida a su hija, un año después de que ambos hicieron oficial su noviazgo.
La disputa legal entre Cazzu y Christian Nodal sumó un nuevo capítulo: la cantante solicitó el cuidado unipersonal de su hija Inti en una audiencia celebrada en Buenos Aires, en el marco de un conflicto que ya inspiró un proyecto de ley en Argentina conocido como la "Ley Cazzu". Foto: @cazzu

La disputa derivó en un proyecto legislativo conocido popularmente como la “Ley Cazzu”, que propone reducir la burocracia judicial en casos de ausencia o falta de pago de cuotas alimentarias, para que un solo progenitor pueda sacar a sus hijos del país sin la firma del otro.

Trimarco consideró que el juez probablemente concederá lo solicitado: “Sin lugar a dudas se le concedería este régimen de cuidado personal a Cazzu. Porque, a ver, teniendo como dijiste vos, unas doce horas de avión, hay cuestiones que requieren la celeridad inmediata”. La siguiente etapa dependerá de si las partes lograron un acuerdo en la audiencia o si el caso pasa a resolución judicial.

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