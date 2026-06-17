México

Captan caída de mujer y bebé tras maniobra de riesgo en motocicleta en Ecatepec

El video generó indignación y reavivó el debate sobre la seguridad vial

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Caída mujer bebé motocicleta Ecatepec Edomex
Caída de mujer con bebé en brazos de una motocicleta en calles de Ecatepec Edomex (captura)

Una escena que ha causado indignación en redes sociales ocurrió en el municipio de Ecatepec, Estado de México, luego de que una mujer y un bebé cayeran de una motocicleta en movimiento debido a una peligrosa maniobra realizada por el conductor.

El incidente fue captado en video y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde miles de usuarios cuestionaron la irresponsabilidad del motociclista al poner en riesgo la vida de sus acompañantes.

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Las imágenes muestran el momento exacto en que el conductor realiza un “caballito”, maniobra que consiste en levantar la rueda delantera de la motocicleta mientras continúa avanzando. Sin embargo, la acción terminó en un accidente cuando la mujer, quien llevaba al bebé en brazos, perdió el equilibrio y cayó al pavimento.

Afortunadamente, la joven logra incorporarse y, al parecer, no sufrió daño alguno ni el bebé; ambos fueron ayudados por otra mujer que se acercó después de la caída.

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Video genera indignación en redes sociales

Mujer cae de motocicleta en calles de Ecatepec

La grabación se viralizó en cuestión de horas y provocó una ola de críticas por parte de internautas, quienes señalaron la falta de medidas de seguridad y el riesgo innecesario al que fue expuesto el menor.

Usuarios de redes sociales destacaron que ni la mujer ni el bebé contaban con sistemas adecuados de protección, situación que incrementó la preocupación sobre el uso responsable de motocicletas, especialmente cuando se transporta a menores de edad.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de las personas involucradas ni si las autoridades iniciaron alguna investigación derivada del incidente.

Ecatepec enfrenta retos en materia de seguridad vial

Ecatepec de Morelos Palacio municipal
Ecatepec es una de las zonas con mayor circulación de motocicletas en el Valle de México (Jorge Contreras/Infobae México)

El municipio de Ecatepec es una de las zonas con mayor circulación de motocicletas en el Valle de México, un medio de transporte que ha ganado popularidad por su economía y facilidad de movilidad.

Sin embargo, el incremento en el uso de motocicletas también ha venido acompañado de un aumento en accidentes viales relacionados con exceso de velocidad, falta de equipo de seguridad y conducción imprudente, sumado a que muchos no cuentan con licencia, seguros ni placas como marca la ley.

Casos como el captado recientemente ponen nuevamente sobre la mesa la necesidad de fortalecer la cultura vial y promover acciones de prevención entre conductores y pasajeros.

La difusión del video ha servido como recordatorio de que una decisión irresponsable puede cambiar vidas en cuestión de segundos. Expertos coinciden en que la seguridad debe ser siempre la prioridad y que ninguna maniobra de exhibición justifica poner en riesgo la integridad de otras personas, especialmente de niñas y niños.

El caso continúa generando debate entre usuarios de redes sociales, quienes piden mayor conciencia y responsabilidad al conducir cualquier tipo de vehículo.

Riesgos de realizar maniobras peligrosas en motocicleta

Especialistas en seguridad vial han advertido en diversas ocasiones que maniobras como los “caballitos” aumentan considerablemente el riesgo de accidentes, ya que reducen el control del vehículo y limitan la capacidad de reacción ante cualquier imprevisto.

Además, transportar pasajeros sin las medidas adecuadas de seguridad puede tener consecuencias graves o incluso fatales. En el caso de menores de edad, el riesgo es aún mayor debido a su vulnerabilidad física ante impactos o caídas.

Las autoridades han reiterado en múltiples campañas la importancia del uso del casco certificado, equipo de protección y el respeto a las normas de tránsito para prevenir accidentes.

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