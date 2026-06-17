Cámaras lo delatan: imputan a expareja de mujer desaparecida en Chimalhuacán tras hallar restos humanos en su domicilio

La víctima desapareció desde el pasado 4 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) formuló cargos contra un sujeto identificado como Juan Carlos “N” por el delito de desaparición en contra de una mujer de 31 años de iniciales J.G.C., su ex pareja sentimental, desaparecida el 4 de junio de 2026 en el municipio de Chimalhuacán.

Un cateo en el domicilio del hombre reveló restos humanos y prendas con manchas de sangre. De encontrarse responsable, podría alcanzar una condena de hasta 50 años de prisión.

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El imputado ya se encontraba recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl por delitos contra la salud desde el 10 de junio. Elementos de la FGJEM cumplimentaron la orden de aprehensión en reclusión este 16 de junio, donde quedó a disposición de un Órgano Judicial por el delito de desaparición de personas.

Cámaras de videovigilancia lo ubicaron en el domicilio donde hallaron los restos

La desaparición de J.G.C. fue denunciada el 4 de junio de 2026. El seguimiento de cámaras de videovigilancia permitió determinar que la víctima salió de su casa, abordó un moto taxi y se trasladó al domicilio de Juan Carlos “N”, quien era su pareja sentimental.

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Le fue cumplimentada una orden de aprehensión en reclusión. Crédito: FGJEM

Desde ese momento se desconoció su paradero, según los datos oficiales.

Las mismas investigaciones identificaron que el imputado llegó a su domicilio a bordo de un vehículo de la marca Nissan, modelo Versa y color blanco, del cual bajó bolsas negras.

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Con esos indicios, el 10 de junio la FGJEM solicitó y obtuvo de una juez la autorización para realizar un cateo en el inmueble. No se reveló la ubicación exacta del sitio.

Restos humanos y huellas de sangre

La Fiscalía mexiquense compartió este 16 de junio que durante el cateo fueron localizados diversos restos humanos, prendas con manchas color rojizo —al parecer huellas de sangre— y otros indicios que fueron asegurados.

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Los restos fueron trasladados ese mismo día al SEMEFO de Chimalhuacán para iniciar los trabajos periciales de identificación de la víctima.

Derivado de esos hallazgos, la Fiscalía estatal solicitó y obtuvo de una Autoridad competente la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N” por el delito de desaparición.

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La orden fue cumplimentada en reclusión, dado que el imputado ya se encontraba detenido por un caso de delitos contra la salud.

Tras cumplimentar la orden fue presentado ante un juez de control. En dicha audiencia inicial para la formulación de imputación, la defensa de Juan Carlos “N” solicitó la duplicidad del término constitucional. El juez encargado fijó el 19 de junio como fecha para la continuación de la audiencia y decretó mantener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

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Las autoridades afirmaron que a Juan Carlos “N” se le debe considerar inocente hasta que se determine lo contrario a través de una sentencia condenatoria.

Análisis periciales en el SEMEFO determinarán si los restos hallados corresponden a J.G.C.

Los restos localizados durante el cateo fueron trasladados ese mismo día al SEMEFO de Chimalhuacán para iniciar los trabajos de identificación. De acuerdo con protocolos de identificación forense, el proceso involucra al menos cinco especialidades:

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Fotografía forense

Dactiloscopia

Odontología

Antropología

Genética forense

Las autoridades procesarán los indicios delictivos del sitio y los restos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los peritos elaboran un archivo básico que incluye fotografías del cuerpo, dictámenes de autopsia, fichas odontológicas y huellas dactilares. Esa información se coteja con los datos que aporten los familiares de J.G.C.

En caso de que el estado de los restos lo requiera, se recurre al análisis de ADN, que puede realizarse mediante ADN mitocondrial, del cromosoma Y o nuclear, según el grado de conservación del cuerpo.

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