Movimiento Ciudadano exige que avance el juicio político contra Rosario Piedra Ibarra en la Cámara de Diputados

Una mujer de rostro triste, identificada con el partido Movimiento Ciudadano, es señalada por otra en una ilustración de acuarela que evoca tensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la presión de familiares y colectivos buscadores de personas desaparecidas, Laura Ballesteros Mancilla, diputada de Movimiento Ciudadano (MC), informó que desde su bancada propusieron realizar un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados para iniciar un juicio político contra Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con Ballesteros, la relevancia de presionar en la Cámara de Diputados fue por los más de 130,000 personas desaparecidas, así como “por las protestas, demandas, denuncias y manifestaciones de las madres, los padres y las familias buscadoras en los últimos días”, situaciones que, acusó la diputada, “fueron invisibilizadas por parte del Gobierno federal”.

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La emecista subrayó que, respecto a Piedra Ibarra, la solicitud fue promovida por personas buscadoras en más de una ocasión.

“Nosotros no vamos a solapar al Estado mexicano ante la crisis de desapariciones que hay. Decirles a las víctimas, desde aquí, desde la casa del pueblo, que no están solas, que no vamos a dejar de luchar con ellos y que es verdaderamente reprobable la actitud del gobierno mexicano ante las últimas protestas y ante los últimos años en donde no se ha querido ser responsable de lo que toca”, expresó Ballesteros.

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Además, aclaró que no era contra la presidenta Claudia Sheinbaum: “es contra el Estado mexicano y ella hoy es la líder del mismo”, por lo que “tiene que enfrentar con la verdad y con justicia las demandas de los desaparecidos”.

Manifestaciones en el marco del Mundial 2026

En el marco de la inauguración del Mundial 2026, colectivos buscadores de distintos lugares de México se concentraron en las calles aledañas al Coloso de Santa Úrsula, donde, de acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, reportaron y denunciaron revictimización a las familias buscadoras. En La Mañanera del pueblo del pasado jueves, la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, apuntó que colectivos buscadores de Jalisco recibieron pagos por opositores al gobierno para asistir.

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Ante esto, Laura Ballesteros Mancilla expresó: “Decirles a las víctimas que están manifestándose en las calles que su causa es completamente legítima, que su dolor es nuestro dolor, que vamos a luchar con ellos hasta encontrar a sus familiares, que sus hijos son como si fueran los nuestros. Y no podemos de nuevo darles la espalda ante un reclamo de justicia que se replica en todos los rincones del país”.

La presidenta Claudia Sheinbaum se muestra en una composición que yuxtapone el Estadio Azteca, sede del Mundial 2026, con imágenes de fichas de búsqueda de personas desaparecidas, reflejando un contraste social en México. (Jovani Pérez)

E insistió en que la presidenta Claudia Sheinbaum recibiera a las víctimas, “se despartidizara de una buena vez por todas” y que se encargara de darles justicia, deslindar responsabilidades y juzgar a las y los responsables.

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Respecto a los señalamientos de Rodríguez, refirió que “partidizaba una discusión que no es de partidos políticos, es tremendamente ciudadana y de justicia, y ojalá que el aparato del Estado se prestara para brindarles la justicia y no para perseguir a las víctimas”.

Juicios políticos congelados en la Cámara de Diputados

Laura Ballesteros señaló que MC impulsó juicios políticos no solo contra Rosario Piedra Ibarra, sino también contra otros funcionarios. Entre los principales casos que mencionó están:

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Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado y un aumento de más de 400% en desapariciones durante su gestión. Enrique Insunza Cáceres, senador con licencia de Sinaloa, quien es señalado por Estados Unidos de sostener presuntos nexos con el crimen organizado. Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán. Hilda Araceli Brown Figueroa, diputada federal, acusada por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El sábado 7 de diciembre se cumplieron siete años de la llegada de Morena a la presidencia. Crédito: Facebook | Diputadas y DIputados de Morena de la Ciudad de México

Además, Ballesteros reclamó que todas estas denuncias estaban “congeladas” en la Cámara de Diputados por decisión de la mayoría de Morena y exigió que se activaran los procesos correspondientes en las comisiones competentes.

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