Denuncian más de 500 casos de robo de datos para registro de líneas telefónicas

El Pleno de la CRT votó por unanimidad los lineamientos, tras incorporar observaciones de la consulta pública. (CUartoscuro)

Más de 500 personas denunciaron el robo de sus datos personales para el registro de líneas telefónicas móviles en México, señaló el colectivo DLR.

En Instagram, la organización reportó hasta la fecha 540 casos documentados en distintas ciudades, donde usuarios descubren que su información ya fue utilizada sin consentimiento para activar líneas, muchas de ellas “liberadas” y posteriormente vendidas con un registro ya incluido.

PUBLICIDAD

Como lo mencione en otra ocasion, muchas personas se están dando cuenta que ya les robaron su información.

“Seguramente es para esas famosas líneas “liberadas” que están vendiendo, que ya incluyen un registro. Aquí al colectivo ya llevamos 540 casos en distintas ciudades del país, y siguen en aumento”, se lee en la publicación.

PUBLICIDAD

El gobierno federal niega la existencia de un padrón nacional centralizado, en medio de la campaña oficial para el registro obligatorio de líneas móviles.

La Secretaría de Educación Pública informa que cada operadora es responsable de resguardar los datos de sus clientes y que el Estado no concentra esa información en una base única.

PUBLICIDAD

La postura es respaldada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), emisoras de la campaña #YoSíRegistro.

El 30 de junio vence el plazo para registrar líneas

El proceso de registro de líneas arrancó el 9 de enero de 2026 y aplica a todas las líneas activas, sean de prepago, pospago, SIM física o eSIM.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la CRT estableció como fecha límite el 30 de junio de 2026 y confirmó que no habrá prórroga, por lo que a partir del 1 de julio, las líneas sin vincular quedarán suspendidas de forma automática. Solo podrán llamar a números de emergencia y al servicio de atención de la operadora.

Las personas físicas pueden registrar hasta 10 líneas por CURP. Si tenían más de 10 líneas de pospago antes de los nuevos lineamientos, pueden superar ese límite con su constancia fiscal. Las empresas no tienen tope de líneas bajo un RFC.

PUBLICIDAD

El trámite está disponible en Telcel, AT&T, Movistar, Bait, Altán Redes, Izzi Móvil, Mega Móvil y Unefon.

Cómo verificar si robaron tu identidad para una línea

El colectivo DLR llama a todos los usuarios a verificar si su información está siendo utilizada sin su autorización y cancelar cualquier registro irregular.

“Por favor revisa en el portal si alguien está haciendo uso de tu informacion y cancela el registro”, advirtió.

Desde el 7 de febrero de 2026, la CRT habilitó el portal portal.crt.gob.mx/plataformas-de-consulta para que cualquier persona pueda consultar las líneas asociadas a su CURP o RFC.

PUBLICIDAD

La consulta se realiza operadora por operadora. Si aparece una línea desconocida, debe solicitarse la desvinculación inmediata con la operadora y reportar la irregularidad ante la CRT.