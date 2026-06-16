Descuentos en el transporte público de Monterrey: adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad

Viajar por Monterrey ahora puede ser más económico gracias a un esquema de tarifas preferenciales implementado en el transporte público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tarifas preferenciales en el transporte público de Monterrey constituyen un pilar de apoyo para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes pueden acceder a descuentos y beneficios que facilitan su movilidad diaria y alivian su economía personal.

El acceso a estos descuentos requiere cumplir con requisitos específicos y, en la mayoría de los casos, gestionar credenciales o tarjetas electrónicas vinculadas a los sistemas de movilidad estatales.

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Las autoridades de Nuevo León y los organismos responsables de movilidad han establecido procedimientos claros para cada grupo beneficiario.

Adultos mayores: requisitos y modalidades de descuento

Las personas de 60 años o más pueden acceder a una tarifa preferencial en el sistema de transporte, siempre que cuenten con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

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Esta identificación es indispensable para tramitar la tarifa preferente tanto en rutas urbanas tradicionales como en las nuevas unidades de “Muevoleón”.

Actualmente, la tarifa especial para adultos mayores en los camiones verdes y sistemas integrados es de 10 pesos por viaje, siempre que se utilicen medios electrónicos autorizados.

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Para obtener el beneficio, es necesario tramitar la credencial en los módulos del DIF o en los puntos de atención del Metro, presentando identificación vigente y la credencial INAPAM.

Los adultos mayores que no poseen teléfono inteligente pueden enfrentar dificultades para tramitar o usar la modalidad digital, ya que la aplicación Urbani es la principal vía para registrar y validar la tarifa preferente.

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El Congreso de Nuevo León ha exhortado reiteradamente a las autoridades de movilidad a ofrecer alternativas no digitales, que permitan a este grupo acceder al descuento sin depender de smartphones.

Adicionalmente, la credencial INAPAM otorga acceso a descuentos en otros servicios de transporte, como autobuses foráneos y, en ocasiones, aerolíneas, siempre que se presente al momento de adquirir el boleto.

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Estudiantes: acceso a tarifas reducidas y transbordos

Los estudiantes inscritos en instituciones educativas reconocidas por la Secretaría de Educación Pública del Estado pueden gestionar una tarifa preferencial fija de 10 pesos en los camiones verdes de Muevoleón y el sistema integrado de transporte.

Para ello, deben acreditar su condición de alumno vigente y presentar la documentación correspondiente.

El trámite se realiza principalmente a través de la aplicación Urbani o en módulos específicos del Metro y el DIF. Para los universitarios, en particular los de la UANL, la gestión del descuento se efectúa mediante plataformas digitales que conectan los datos del estudiante con el sistema de movilidad.

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El sistema de transbordos es uno de los beneficios más valorados: al utilizar más de un medio de transporte en un lapso de dos horas, el segundo viaje tiene un descuento del 50 %, y el tercero es gratuito.

Esto permite a los estudiantes realizar trayectos largos pagando solo una fracción del costo total, siempre y cuando utilicen los medios electrónicos autorizados para el pago.

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Al gestionar la tarifa preferente, los menores de edad deben acudir acompañados de sus padres o tutor legal, quienes presentan su identificación oficial junto con la documentación del estudiante.

El acceso a estos descuentos requiere cumplir con requisitos específicos y, en la mayoría de los casos, gestionar credenciales o tarjetas electrónicas vinculadas a los sistemas de movilidad estatales. (Metrorrey Oficial)

Personas con discapacidad: acceso preferente y digitalización

En el contexto de la modernización del transporte en Nuevo León, autoridades estatales y el Congreso han impulsado diversas medidas para que las personas con discapacidad accedan con mayor facilidad a tarifas preferenciales y programas de viajes gratuitos, como el programa “Ayudamos a Moverte”.

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Para validar este beneficio, se requiere presentar la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad emitida por el DIF (CREE) en los centros autorizados o, alternativamente, digitalizar el perfil a través de la aplicación Urbani.

Esto permite registrar el descuento directamente en las tarjetas locales (Me Muevo / MIA / Feria) o generar códigos QR en el teléfono móvil, facilitando el acceso y eliminando la necesidad de exhibir documentos físicos en cada viaje.

El trámite para obtener la tarifa preferencial debe realizarse en los módulos oficiales del DIF o a través de la plataforma digital, según la preferencia y capacidad tecnológica del usuario.

El Congreso estatal ha exhortado a las autoridades de movilidad a simplificar el proceso y eliminar obstáculos administrativos, especialmente en los casos de discapacidad notoria, para que la vigencia de la credencial no limite el derecho a la tarifa preferente.

Existen tarjetas especiales para acompañantes de personas con discapacidad, quienes deben acreditar su condición de tutores legales y cumplir con los requisitos de edad y documentación.

Este beneficio se liga al perfil del usuario principal y se formaliza en los módulos habilitados por las autoridades.

La infografía detalla los requisitos y métodos de pago para acceder a tarifas preferenciales en el transporte público de Monterrey para adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ecosistema actual de tarjetas y métodos de pago

El sistema de transporte de Monterrey ha transitado de la tradicional tarjeta Feria hacia soluciones más modernas como la tarjeta Me Muevo (MIA) y la aplicación Urbani.

Las nuevas rutas de camiones verdes y el Metro priorizan los pagos electrónicos y, en muchos casos, han dejado de aceptar efectivo.

La tarjeta Feria todavía es válida en algunas rutas urbanas tradicionales, pero la política estatal actual promueve la migración hacia los nuevos sistemas electrónicos.

La compra y recarga de estas tarjetas puede hacerse en los módulos del Metro, tiendas OXXO y otros puntos autorizados, aunque la gestión de la tarifa preferente se realiza principalmente a través de la plataforma digital.

El sistema de transbordos se mantiene vigente para todos los usuarios, con especial impacto en quienes cuentan con una tarifa preferencial: el primer viaje se paga a precio reducido, el segundo tiene un 50 % de descuento y el tercero es gratuito, siempre que se realicen en un periodo de dos horas y se utilicen los medios electrónicos correspondientes.

Cambios recientes y retos pendientes

Las reformas legislativas recientes han ampliado los derechos de los usuarios preferentes, estableciendo tarifas únicas para transbordos ilimitados en un día, descuentos de entre el 25 y el 50 %, y la posibilidad de adquirir abonos multiviajes con vigencia de 30 días hábiles.

El sistema de descuentos y transbordos en el transporte público de Monterrey sigue evolucionando, con el objetivo de ofrecer una movilidad asequible e inclusiva para quienes más lo necesitan.