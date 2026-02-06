Detienen a cinco personas por robo a casa habitación en CDMX: se vestían como trabajadores de limpia

Foto: SSC-CDMX

Cinco personas fueron detenidas por su presunta relación con el robo a una casa habitación en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

Las indagatorias comenzaron luego de que se difundió en redes sociales el modus operandi de un grupo de sujetos que se hicieron pasar por trabajadores de limpia para ingresar a un domicilio y cometer el asalto.

El hecho ocurrió el pasado martes 3 de febrero en una vivienda localizada en la colonia Cuarta Sección de San Juan de Aragón, en el que los responsables portaban uniformes color naranja como los que usan los trabajadores capitalinos.

Como parte de las indagatorias, realizadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se identificó el paso de un vehículo color blanco y la zona donde se encontraban los probables responsables.

Fue a través del análisis de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Norte que las autoridades identificaron la alcaldía Iztacalco como el lugar donde se resguardaban los presuntos asaltantes, por lo que llevaron a cabo recorridos de reconocimiento.

Dos mujeres y un sujeto intentaron impedir la detención de los dos primeros identificados

Crédito: Redes Sociales

Durante uno de los recorridos realizados por elementos de seguridad capitalinos sobre el Canal de Río Churubusco y la avenida Sur 8, en la colonia Agrícola Oriental, los policías observaron el automóvil color blanco al que daban seguimiento.

De acuerdo con la SSC, cuando se acercaron a la unidad, uno de los tripulantes aventó un paquete emplayado y trató de huir del sitio.

Esto provocó que los agentes lo siguieran e interceptaran el vehículo. Como resultado, dos hombres descendieron de él, a quienes les fueron aseguradas seis bolsas color negro con aparente marihuana, cuatro teléfonos celulares, dos camisolas y un pantalón color naranja, así como dinero en efectivo.

Mientras eran detenidos, dos mujeres y un sujeto se acercaron a los policías para intentar impedir la detención, por lo que tras controlar la situación, también fueron arrestados.

Operaban en una célula delictiva familiar; prevén más arrestos

Uno de los detenidos es menor de edad. Foto: SSC-CDMX

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que las pesquisas permitieron identificar que los detenidos posiblemente forman parte de una célula delictiva conformada por familiares dedicados al robo a casa habitación y narcomenudeo.

Dicho grupo delictivo estaría relacionado con el robo registrado el 3 de febrero en la alcaldía Gustavo A. Madero, por lo que las investigaciones continúan en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) con el objetivo de detener a todos los involucrados.

Los cinco detenidos; dos mujeres de 55 y 61 años, así como tres hombres de 15, 31 y 38 años de edad, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.