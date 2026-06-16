México

Entre goles y abrazos: ideas para festejar el Día del Padre durante la celebración del Mundial 2026

Los festejos a papá y la Copa del Mundo se fusionan en una fecha única para crear recuerdos alrededor del deporte favorito en México

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Vista trasera de un padre y una hija sentados en un campo de fútbol con camisetas rojas, tres banderas de México, balones y un cartel de "Feliz Día Papá!".
Hija celebra a su papá el Día del Padre con temática de futbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este año el Día del Padre va a coincidir con la euforia del Mundial 2026, lo que representa una oportunidad única dentro de las familias mexicanas para inmortalizar experiencias inolvidables el próximo domingo 21de junio.

El futbol no sólo es un deporte en México, se ha vuelto una comunidad ya que la pasión y gritos de gol unen a los amigos y, por supuesto, a las familias para la organización de alguna reuníón o fiesta con temática de balompié u otro tipo de actividades que comparten amor entre padres e hijos.

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El Mundial 2026 agrega un componente emocional porque se festeja cada cuatro años y genera recuerdos que pueden durar toda la vida. Incluso, el Fan Festival que instalaron en las distintas alcaldías de la Ciudad de México, han sido diseñados precisamente para que familias enteras vivan el torneo juntas.

15 ideas para celebrar el Día del Padre durante el Mundial 2026

Un padre y su hijo miran un partido de fútbol en TV. El padre sostiene un balón. La sala está decorada con banderas y un cartel de "Happy Father's Day". Palomitas de maíz en la mesa.
Un papá junto a su hijo celebran el Mundial y el Día del Padre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si así lo deseas, aquí tienes una secuencia de actividades que podrías considerar para festejar a papá mientras disfrutan de la Copa del Mundo 2026, la primera en la historia que se realiza en tres países diferentes (México, Estados Unidos y Canadá) y con 48 selecciones en busca del máximo cetro.

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1. Organizar una “Mundialada” familiar

Transforma la reunión familiar en una mini Copa del Mundo: Decoración con banderas de distintos países, comida temática internacional, pronósticos de resultados, concurso de camisetas mundialistas, alguna trivia futbolera, entre otras dinámicas.

2. Ver un partido juntos en un FIFA Fan Festival

En México existen sedes oficiales como el Zócalo capitalino, la Plaza Liberación en Guadalajara y Parque Fundidora en Monterrey, donde miles de aficionados pueden disfrutar los partidos en pantallas gigantes.

3. Crear una cápsula del tiempo mundialista

Guardar fotografías, boletos, recortes, predicciones y mensajes para abrir en la Copa del Mundo del 2030, misma que celebrará los 100 años de la primera justa mundialista, Uruguay 1930.

4. Partido Padres vs Hijos

Una cascarita siempre genera momentos divertidos en reúniones familiares. Si quieres hacerlo más atractivo puedes incluir: Gol de oro, penales, retos de dominadas, concursos de precisión, etc.

5. Maratón de partidos históricos

Recordar partidos legendarios de las Copas del Mundo tales como: la final del Mundial de México 1970, la final de la Copa del Mundo en México 1986 o la final del campeonato de la FIFA en Qatar 2022.

6. Tour futbolero en la ciudad

Un hombre y un niño sonrientes sentados en un sofá, el niño sostiene un trofeo dorado. Un pastel y un balón de fútbol americano son visibles.
Papá e hijo sonríen con amor y pasión por el futbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Visitar museos deportivos o recreativos a sabiendas que se instalaron atracciones especiales en torno a la Copa del Mundo. También podrías visitar estadios o monumentos relacionados con el futbol.

7. Recrear un Mundial en casa

Cada miembro de la familia representa alguna selección nacional y si consigue la victoria empezará a sumar puntos durante el torneo de practica.

8. Noche de anécdotas mundialistas

Pedirle a papá que cuente: Su mejor anécdota ya sea mundialista o vinculada con el futbol: algún momento con su jugador favorito, el mejor partido que ha visto o atestiguado de cuerpo presente, recuerdos familiares relacionados con el balompié o su momento más exclusivo en un estadio.

9. Álbum familiar del Mundial

Tomar una fotografía después de cada partido importante para inmortalizar una postal del torneo.

10. Comida inspirada en países mundialistas

Padre y dos hijos, un niño y una niña, jugando al fútbol en un jardín. Al fondo, un cartel dice 'FELIZ DÍA DEL PADRE CAMPEÓN DEL MUNDO'.
Niños juegan una reta con su papá en el Día del Padre.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar platillos de algunos países participantes del Mundial 2026, entre ellos: México, Brasil, Argentina, Colombia, España, Francia, Alemania y Japón.

11. Torneo de videojuegos de futbol

Competencias familiares con: retos por selecciones, eliminatorias, duelo por eequipos o final familiar.

12. Entrevista especial a papá

Grabar un video con preguntas como: ¿Quién es tu futbolista favorito?, ¿Cuál fue tu mejor Mundial?, ¿Qué significa para ti ver futbol con tu familia?, ¿A quién te gustaría conocer en persona?

13. Regalo emocional

Crear un marco con: Fotografías familiares, entradas de partidos, recuerdos relacionados con el futbol o bien videos para Tik Tok.

14. Ver partidos en espacios públicos

Muchos Fan Festival cuentan con: pantallas gigantes, música, activaciones, experiencias interactivas para familias.

15. Crear una tradición familiar mundialista

Por ejemplo: una foto cada Copa del Mundo, una comida especial durante cada partido de la Selección Mexicana y un intercambio de recuerdos futboleros.

¿Cuándo se celebra el Día del Padre en México?

Padre e hija, con camisetas de fútbol verdes, sonríen sosteniendo un balón en un campo. Banderas mexicanas y un cartel de 'Feliz Día del Padre' detrás.
Hija celebra con su papá el Día del padre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, el Día del Padre siempre se celebra el tercer domingo de junio. En 2026, esta fecha corresponde al 21 de junio. Es una fecha dedicada a reconocer y honrar la paternidad y la influencia de los padres en la sociedad mexicana.

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